Wagners ‘Tristan und Isolde’ bij Opera Vlaanderen: niet voor iedereen, en al zeker niet voor brave burgers en kwezels ★★★☆☆

Tristan, het is al vaak gezegd, is een moeilijk stuk. De traagheid, de grootspraak, de volgens Nietzsche ‘metafysische’ kant ervan: hoe breng je dat op het toneel? Grandrieuxs optie is radicaal. Formeel is het eenvoudig: er is film op een transparant voordoek en daarachter evolueren zangers in bijna-duisternis op een lege scène. En er is uiteraard muziek in de orkestbak.

Van het publiek wordt verwacht dat het zich vijf uur lang (inclusief pauzes) onderdompelt in dat geheel. Niet in het verhaal maar in klank, beeld en een maalstroom van emoties. Grandrieux is ook radicaal in zijn keuze om de opera volledig vanuit het perspectief van de Vrouw, Isolde, te zien. Zij is de drijvende kracht, de seksuele energie die het stuk beheerst. Mannen zijn zwakkelingen die naar de dood, de ware moederschoot verlangen. Die vrouwelijke energie wordt doorheen het hele stuk getoond in de film: de naakte lichamen van drie vrouwen vervloeien tot groteske veelvuldige wezens, zweven als wolken in de lucht en worden uiteindelijk opgenomen in licht.

Wagners muziek brengt dirigent Alejo Pérez doorgaans beheerst, af en toe zwelgend in een grote klankengolf. Soms zou je nog meer kamermuzikale precisie wensen in Wagners subtiel geïnstrumenteerde akkoorden en een enkele keer overstemt hij een zanger. Maar doorgaans is zijn analyse zorgvuldig en zijn expressie juist afgemeten. Dat geldt ook voor de uitstekend samengestelde cast.

Deze voorstelling is niet voor iedereen. Ze is niet voor: brave burgers, moraalridders, verstokte wagnerianen, estheten, kinderen, kwezels en iedereen die niet in het reine is met zijn/haar/hun seksualiteit. Maar wie bereid is in de spiegel van het leven te kijken, die altijd ook een afgrond toont, wie weet dat leven en dood, eros en thanatos verweven zijn, wie houdt van sterke vrouwen en hun zwakte, of van zwakke mannen en hun kracht: die kan uit deze opvoering anders buitenkomen dan hij binnenkwam.

Nog voorstellingen in Gent tot 2 april, in Antwerpen van 9 tot 23 april.