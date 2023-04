‘Waarom wachten’: charmant en warm, maar als je meer diepgang zoekt, kun je nog lang wachten

Ciska Hoet zet de blik op oneindig. Vandaag: Waarom wachten.

De relatie tussen ouder en kind is misschien wel de cruciaalste in een mensenleven. De plaats van je wieg is niet alleen een socio-economische determinant, de manier waarop kinderen aan hun ouders gehecht zijn, drukt vaak een stempel op alle andere banden die in het verdere leven worden aangegaan. Een kind opvoeden is bovendien iets magisch, net zoals dat elk kind onvermijdelijk schatplichtig is aan wie het grootbracht.

Geen wonder dus dat de immer integere VRT-journaliste Karine Claassen zin had om Waarom wachten te maken. Claassen zoekt een bekende Vlaming en diens moeder of vader op om hen te interviewen over hun relatie. Eerst spreekt ze hen apart, vervolgens gaat het duo op wandel om te reflecteren over wat er tijdens de gesprekken aan bod kwam.

In de eerste twee afleveringen werd telkens een duo geportretteerd dat zich liet kenmerken door wederzijdse liefde, al konden de opvoedingsstijlen voor de rest niet meer van elkaar verschillen. Actrice Tine Embrechts sprak met haar vader over het zeer betrokken nest waarin ze groot werd gebracht. Premier Alexander De Croo (Open Vld), die gisterenavond aan bod kwam, leerde vroeg zijn plan te trekken dankzij een moeder met een bloeiende carrière.

Het is zeker mooi om De Croo te horen stipuleren hoe trots hij is op zijn moeder, maar tegelijkertijd blijft Waarom wachten toch ook wat aan de oppervlakte hangen. Uitgangspunt van Claassens programma is dat het ouders en kinderen de kans wil bieden om de dingen te zeggen die ze altijd al hebben willen zeggen tegen elkaar. De vraag is alleen wie er bereid is om voor de camera tijdens relatief korte interviews diep te graven in de kwetsuren die elke opvoeding onvermijdelijk met zich meebrengt – zelfs in de warmste gezinnen.

Bij de familie Embrechts kun je tussen de regels nog lezen dat het niet evident moet zijn om met het leven te worstelen als je van thuis uit het beeld mee hebt gekregen dat familiaal falen geen optie is. Tussen De Croo en zijn moeder hangt dan weer zoveel aristocratische afstand dat je bijna niet kan geloven dat ze veertig jaar geleden samen in hun blootje in de badkamer stonden.

Maar toch blijft het op enkele anekdotes na vrij stil over wat er moeilijk liep. Alle begrip daarvoor: eigen kind, schoonste kind en ook je ouders val je niet publiekelijk af. Bovendien ben ik niet geïnteresseerd in andermans vuile was. Alleen is het precies die wisselwerking tussen diepe liefde en trauma die de ouder-kindband zo eindeloos fascinerend maakt. Hoewel Waarom wachten absoluut charme heeft, blijf je als kijker ietwat verstoken van dieper inzicht in de complexiteit van de relatie tussen ouders en kinderen.

