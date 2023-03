Waarom ‘The Last of Us’ de eerste is: door focus op menselijkheid doorbreekt serie langlopende ‘vloek’

HBO’s tv-seriebewerking van videogame The Last of Us, die maandag het einde van haar eerste seizoen bereikt, wist zowel het publiek als de critici week te maken. En dat is iets unieks: geen enkele videogame-adaptatie nam tot dusver die horde. Hoe maakte ze het verschil?

Toen hoofdpersonage Joel (Pedro Pascal) werd overvallen door een paniekaanval, nadat hij de zoveelste verschrikking was tegengekomen in de barse wereld van The Last of Us, werd dat op sociale media onthaald op duizenden blijken van herkenning. Want als alleen al het lijden van onze hyperversnelde en onzekere samenleving velen onder ons paniekaanvallen bezorgt, dan is diezelfde reactie alleen maar logisch bij iemand die leeft in een wereld waarin de geordende samenleving in elkaar is gestuikt, door toedoen van een geheimzinnige schimmel die miljoenen arme drommels in lillende ondoden heeft veranderd. Meer nog: zoiets maakt het personage menselijk.

En dat is niet onbelangrijk in de context waarin de serie werd gemaakt. Joel en Ellie (Bella Ramsey), de twee overlevenden die voor het voortbestaan van de mensheid samen een levensgevaarlijke tocht van Boston naar het westen van de VS moeten ondernemen, waren aanvankelijk videogamepersonages. The Last of Us is gebaseerd op de gelijknamige game van topstudio Naughty Dog, die in 2013 verscheen voor de PlayStation 3-console. Er worden al zo’n dertig jaar videogame-adaptaties in film en tv gemaakt (de eerste waren ridicule verfilmingen van Super Mario Bros, Double Dragon, Street Fighter en Mortal Kombat), maar tot de komst van The Last of Us slaagde geen enkele daarvan erin om het soort menselijk drama te presenteren dat kijkers die níét noodzakelijk gamen raakt.

“Er zijn mensen die nooit een videogame zullen spelen, en de game bevatte heel wat momenten die gewoon niet zouden werken wanneer je gewoon zou kijken”, zei Neil Druckmann, de bedenker van de game en een van de twee showrunners van de reeks, ten tijde van de pilootaflevering in januari. “Het was een kwestie van beslissen of we genoeg in het verhaal geloofden om het aan te passen aan een ander medium.”

Bella Ramsey en Pedro Pascal in 'The Last of Us'. Beeld HBO

Uitgevlooide levens

Toen we de ons eerder bezorgde afleveringen van de reeks doorkeken, kregen we nochtans een tv-reeks geserveerd die in veel opzichten weinig nieuws te vertellen had: dat de schrik voor de schimmelzombies snel werd overstemd door de nog grotere verschrikkingen die de menselijke overlevenden elkaar aandoen, werd bijvoorbeeld ook al snel het leidmotief van zombiereeks The Walking Dead. Ook zagen we veel dingen terugkeren uit de game die weinig functie hadden in de serie, zoals godbetert een taaier te verslaan boss-monster. Iets minder adaptatie en iets meer deconstructie had deze reeks geen kwaad gedaan - daar kunt u ons ook vandaag nog niet vanaf brengen.

Maar een kwaliteit die zich snel uitkristalliseerde toen de afleveringen door het grote publiek werden geconsumeerd was de diepmenselijke toon van de reeks. Over de negen episodes heen zijn er eigenlijk weinig confrontaties met de schimmelondoden geweest. De focus lag resoluut op de persoonlijke ontwikkelingen die Joel en Ellie doormaakten nadat ze een zoveelste staaltje geserveerd kregen van de gruwel die heerst in hun hardvochtige wereld.

Dat die gebeurtenissen diep in hun ziel kerven komt ook door de goed uitgevlooide levens van de personages. Joel werd een cynische smokkelaar in het tot een militaire dictatuur verworden Boston, nadat tien jaar eerder zijn dochter was overleden in de eerste uren van de uitbraak. Maar wanneer hij de veertienjarige Ellie moet chaperonneren in een tocht door de barre voormalige VS, doet zij hem natuurlijk ook aan zijn overleden kind denken. “Sommige mensen zijn niet capabel om rationeel denken te koppelen aan dat soort verlies”, typeerde acteur Pedro Pascal het onlangs in een interview in Wired. “Of de dreiging van dat soort verlies. Dat maakt je menselijk én onmenselijk tegelijk.”

Joel en Ellie, eventjes in een lastig parket. Maar dat soort gebeurtenissen is eerder schaars in ‘The Last of Us’: het menselijke drama primeert. Beeld HBO

Vloek doorbroken

The Last of Us is niet meteen het soort thematische schatkist waarin de kijker moet wroeten, zoals andere HBO-toppers als Succession. Maar het is dankzij die scherpe focus op menselijkheid dat ze wel als eerste de langlopende ‘vloek’ doorbreekt die videogame-adaptaties altijd parten heeft gespeeld. Dat werd het duidelijkst in de derde aflevering, de sterkste van het hele eerste seizoen en wellicht ook het beste uur televisie dat u dit jaar zult gezien hebben. Het idee van Bill’s Town, een klein, verlaten dorpje in de staat Massachusetts dat survivalist Bill (Nick Offerman) voor zichzelf opeiste met een hoog hek en een ingenieus systeem van boobytraps, komt recht uit het vierde level van de game. Maar Druckmann en medebedenker Craig Mazin (eerder van HBO’s magistrale Chernobyl) voegden daar een extra menselijke dimensie aan toe door middel van een liefdesverhaal dat een decennium overspant.

“Die aanpassing was nodig om de serie dezelfde impact te laten maken als de game”, zei Mazin. “In een reeks kunnen we dingen invullen die moeilijker zijn in een game, omdat dat medium zijn eigen restricties heeft: het moet immersie bieden, en aan de speler overlaten hoe hij het verhaal consumeert. Bij een reeks zijn wij het die dat soort beslissingen moeten nemen, inclusief wanneer gebeurtenissen beginnen en eindigen. Wij kunnen veel makkelijker spelen met het element tijd, zodat we mensen extra dingen kunnen laten zien die niet noodzakelijk in de game zaten.”

The Last of Us is te zien op Streamz.