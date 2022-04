Waarom ‘Ozark’ de beste Netflix-reeks ooit is

Brave lui die uit wanhoop hun toevlucht zoeken tot de misdaad, waardoor hun ziel langzaam wegteert: we hadden het al gezien in Breaking Bad. Maar Netflix-reeks Ozark, waarvan de allerlaatste zeven afleveringen nu op de streamingdienst staan, sloeg vanaf dat vertrekpunt een paar eigen, onverwachte, aardeduistere paden in.

Zelfs wanneer het er zomert, baden de Ozarks in een natuurlijke grauwheid. Het leverde showrunner Chris Mundy het ideale patina op voor zijn misdaadserie Ozark, waarin het verbrokkelende echtpaar Marty en Wendy Byrde (Jason Bateman en Laura Linney) van Chicago naar dat bosrijke, heuvelachtige gebied tussen de Amerikaanse staten Arkansas en Missouri vlucht om er Mexicaans drugsgeld te gaan witwassen in de lokale toeristische industrie.

Voor de amateurcineasten in de zaal: alles – binnen- én buitenopnamen, nacht én dag – met een kleurtemperatuur van 4.400 kelvin filmen, en je hebt die markante Ozark-stijl beet. De truc is niet eens moeilijk, gaf ook seriecinematograaf Pepe Avila del Pino toe. Maar die penetrant blauwgrijze kleur die hij Ozark verleende, werd wel het belangrijkste handelsmerk van de reeks. Ze is een metafoor voor de constante geestestoestand waarin de Byrdes verkeren sinds hun vlucht naar de streek, vervolgde de director of photography enkele jaren geleden tegen vakpublicatie No Film School: ze past, naast een deel van de andere foefjes die hij gebruikte, in een reeks van wat hij “onderbewuste technieken” noemt om de kijker constant dat knagend unheimliche gevoel van de Byrdes door te geven.

Julia Garner als Ruth Langmore. Beeld Netflix

Diepere duisternis

Naarmate de Byrdes zichzelf steeds interessanter maken voor het kartel, doen ze ook moreel verwerpelijkere dingen. Zo zijn ze, al dan niet bewust, verantwoordelijk voor het vroegtijdige overlijden van tal van andere inwoners van hun nieuwe thuishonk, en aan het einde van seizoen drie leidde Wendy haar geesteszieke broer Ben (Tom Pelphrey) met opzet in de armen van huurmoordenaars van het kartel.

Het verhaal van Ozark begon vijf jaar geleden als dat van een Breaking Bad van de Aldi: waar Walter White (Bryan Cranston) in die misdaadklassieker van een rechtschapen chemieleraar transformeerde tot een gevaarlijke drugscrimineel dankzij zijn kennis van chemie, gingen de Byrdes hun financiële en zakelijke vernuft ten dienste van vergelijkbare kwade krachten stellen. Beiden zakten daardoor natuurlijk dieper en dieper weg in een poel van misdaad en moreel verderf, maar het traject dat de Byrdes sinds hun noodlottige beslissing aflegden, sloeg heel andere paden in dan dat van White: ze bedierven er ook de ziel van bijna al hun relaties mee, met in de eerste plaats hun kinderen Charlotte (Sofia Hublitz) en Jonah (Skylar Gaertner).

De zeven eerste afleveringen van het vierde en laatste seizoen kwamen in januari op Netflix, en eindigden met een godsgruwelijke cliffhanger die de al flink opgelopen spanningen tussen de Byrdes en de belangrijkste locals nog een flink eind opvoerde. En nu, in dit allerlaatste luik, moeten alle vier de leden van het gezin voor zichzelf beslissen hoe het verder moet.

Overleeft het huwelijk van de Byrdes het einde van de reeks? Beeld Netflix

Alles is familie

Een ander verschil tussen de Byrdes en Walter White: zó braaf waren zij ook weer niet om mee te beginnen. Marty was al met vieze zaakjes bezig voordat hij in de tang van het Navarro-kartel was beland. Alleen groeien de gebeurtenissen hem nu boven het hoofd. Het was een herdefiniërende rol voor de 53-jarige Jason Bateman, ooit een kindacteur die in de vroege eighties op het scherm verscheen in Little House on the Prairie, maar als volwassene vooral bekend werd met komische rollen: in films als Horrible Bosses bijvoorbeeld, en comedyreeksen als Arrested Development. Vanuit die komische pedigree was het aanvankelijk wat wennen om hem in Ozark te zien, maar hij zette Marty doeltreffend neer als iemand die van de ene wanhopige beslissing naar de andere laveert, en onder zijn stoïcijnse uiterlijk constant zijn moed bijeen lijkt te rapen. “Marty denkt voortdurend dat hij een beetje slimmer is dan hij in werkelijkheid is”, zei Bateman tijdens een recent panelgesprek op een event van Hollywood-nieuwssite Deadline. “Alsof hij in iedere aflevering een beetje intelligenter wordt, maar nooit echt genoeg om hen uit de problemen te krijgen.”

Ook de kids, Jonah (Skylar Gaertner) en Charlotte (Sofia Hublitz), zien hun levens ingrijpend veranderen in de reeks. Beeld Netflix

Bij Wendy is het omgekeerd: de 58-jarige Laura Linney zet haar neer als iemand die zich eerst liet meezuigen in Marty’s spiraal van misdaad, maar op momenten waarop Marty de handdoek in de ring wilde gooien sleurde ze, vanuit een taaiheid die terug te brengen valt tot haar lastige jeugd, het gezin net díéper de onderwereld in. De sleutel tot hoe deze laatste zeven afleveringen de reeks zullen afsluiten, ligt echter wellicht bij Ruth Langmore (Julia Garner), de taaie, hyperintelligente, eigengereide jonge hillbilly die al een paar van haar geliefden verloor aan de Byrdes en hun machinaties: eerst haar oom, later haar geliefde (Wendy’s broer Ben), en nu iemand met wie ze een nóg hechtere band had.

Zo zet deze misdadige familiekroniek aan het einde van haar laatste jaargang alle clans lijnrecht tegenover elkaar. “De families - de Byrdes, de Navarro’s, de Langmores - worden een beetje ingekapseld in zichzelf”, zei Linney op datzelfde panel. “Je krijgt het gevoel van drie verschillende culturen die te maken krijgen met vergelijkbare issues, zoals overlevingsdrang, behoefte, en hebzucht.”