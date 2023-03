Waarom Nederlandstalige literatuur klappen krijgt: ‘Engels is steeds meer de allemanstaal’

BoekenOverleg organiseert de achtste Staat van het Boek, waar onder meer de vraag wordt gesteld: how the fuck is it possible dat de Engelstalige literatuur de Nederlandse zo verdrukt? En hoe maak je lezers weer warm voor fictie in eigen taal? ‘Misschien moeten uitgevers echt meer hun best doen.’

‘Is er iets mis met Nederlandse literatuur?’, kopte de Volkskrant onlangs. Alsof er een kwaadaardig virus door de letteren waart. Hoewel er in 2022 globaal gezien 0,4 procent meer boeken werden verkocht bij onze noorderburen, kreeg de verkoop van Nederlandse fictie vergeleken met 2021 klappen tot -10 procent. Reden: de toegenomen armslag van het Engelstalige boek.

Volgens minister Jan Jambon (N-VA) had “de Vlaamse boekenmarkt het al bij al niet zo slecht gedaan in 2022”, zo zei hij onlangs: “De omzet daalde ‘maar’ met 2,3 procent vergeleken met 2021.”

Maar ook in Vlaanderen is het Engelstalige boek zoals bekend de triomfator, zeker bij jongere lezers. “Jaar na jaar zien we de verkoop van Engelstalige boeken stijgen”, vertelt Vé Bobelyn, directeur van VBK België en voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). “Zelfs met meer dan 20 procent in 2022, wat een enorme impact heeft op het hele ecosysteem van het boekenvak. De verkoop van Nederlandstalige boeken bleef dalen, in Vlaanderen met zo’n 4,6 procent. Zorgelijk.”

“Het is een realiteit waarop we in onze businessmodellen zullen moeten inspelen. Vooral naar jongeren toe, de generatie van morgen”, denkt Bobelyn. “Wij gaan dit jaar testen met enkele youngadultboeken, om ze onmiddellijk in het Engels uit te geven.” Maar, waarschuwt Bobelyn, “de verkoopstijging van Engelstalige boeken betekent sowieso minder inkomsten voor Nederlandstalige auteurs en uitgevers”.

Tilly Hermans begeleidt als uitgever en redacteur bij Atlas Contact al decennia grote namen in de Nederlandstalige literaire wereld, zoals Oek de Jong, Adriaan van Dis en Niña Weijers. Ze merkt al langer hoe de Engelstalige boeken de Nederlandstalige stilaan in de verdrukking duwen. “De afkalving van de belangstelling voor Nederlandstalige literatuur komt door een giftige combinatie van allerlei aspecten: de verengelsing, het tijdsbeslag op lezers van Netflix, TikTok, BookTok en andere sociale media, de afgenomen media-aandacht voor literatuur, het onder druk staande literatuuronderwijs…

“Natuurlijk is er ongerustheid bij de auteurs van Nederlandstalige literatuur. Schrijvers die al heel lang publiceren, zien wat er gaande is. Maar een auteur kan toch niet tegen zichzelf in gaan schrijven of zijn eigen stem en toon verraden? Ik denk wel dat een uitgeverij alle mogelijke middelen moet inzetten, van Twitter tot Instagram, blogs en podcasts, in combinatie met traditionele reclame.”

Herwaardering

Dat er dit jaar minder Nederlandstalige boeken waren die het verschil maakten, speelt mee in de statistieken. “Toen een aantal jaar geleden Revolusi van David Van Reybrouck verscheen, kwam een op de vier klanten ernaar vragen”, herinnert Johan Vandenbroucke van boekhandel De Zondvloed zich. “Idem met december 2020, toen Jeroen Olyslaegers (Wildevrouw) en Lize Spit (Ik ben er niet) vrijwel gelijktijdig verschenen. Zo’n uitschieter was er vorig jaar niet. Lanoye, ja, maar zo vlot als Sprakeloos verkoopt De draaischijf niet.”

Hermans hoopt in ieder geval “dat de boekhandel het lef blijft behouden om Nederlandstalige literatuur in te kopen”. “Vooral voor debutanten is het nu echt veel lastiger. Ze hebben minder tijd om te groeien, want hoelang kun je als uitgever een auteur trouw blijven als hij niet gelanceerd raakt?”

Christophe Vekeman: 'Ik wil niet aan generatiepessimisme doen, maar lezers lezen tegenwoordig vooral om te worden bevestigd in hun armetierige gelijk.' Beeld © Stefaan Temmerman

Hoogleraar Nederlandse letterkunde Yves T’Sjoen (UGent) mildert liever de alarmistische berichten: “Kijk naar de immense hoeveelheid literaire prijzen die in ons taalgebied worden uitgereikt, met ook een hoog aantal debuutprijzen. Prijzen die bovendien uitgroeien tot ware marketinginstrumenten.”

Hij kijkt wel kritisch naar de toekomst. “De aantrekkingskracht van het Nederlands als literatuurvak is natuurlijk drastisch gedaald. Het prestigeverlies van het Nederlands in het onderwijs, op universitair niveau, kende vorig jaar een historisch dieptepunt met het laagste aantal eerstejaars ooit, terwijl dit jaar opnieuw een lichte toename valt waar te nemen. Er wordt in de humaniora’s te weinig gedaan omtrent Nederlandstalige literatuur. Dan hoeft het niet te verbazen dat de interesse bij jongeren taant en dat talenstudies in de brokken delen. Het vak kan spannender worden aangeboden. Veel leerkrachten doen hun uiterste best, hoor. Mijn oproep aan scholen en onderwijskoepels is: herwaardeer het vak Nederlands.

“Jongeren hebben – terecht – het gevoel dat literatuur beter moet aansluiten bij hun leefwereld. Er is geen sprake van ontlezing. Er wordt vooral anders gelezen.”

En zo komen we bij het canondebat. Hoezeer zijn klassiekers nog in staat om jongeren richting Nederlandse literatuur te dirigeren? T’Sjoen ziet veel werk aan de winkel. “Als je bedenkt dat De ontdekking van de hemel (1992) het recentste boek is in de ‘dynamische canon’ van de KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren)? Daar krijg je jongeren niet mee aan het lezen, net als – helaas niet langer – Het verdriet van België van Hugo Claus. In Nederland wordt een gereduceerde versie van Max Havelaar op school gelezen. Binnenkort ook van Het verdriet van België?

“Daarom dat de KANTL en de Maatschappij der Nederlandse Letteren een alternatieve, recentere canon samenstelden met bijvoorbeeld Marieke Lucas Rijneveld of Raoul de Jong. En laten we ook plaats maken voor de Babs Gonsen en de Simone Atangana Bekono’s van deze wereld, of performancedichters zoals Lisette Ma Neza en meer Caribische schrijvers, die bij jongeren wel tot de verbeelding spreken. Zo krijgen we ze weer aan het lezen, denk ik. Om uiteindelijk toch bij Claus en Mulisch uit te komen.”

De Nederlandse literatuur mag dan wel klappen incasseren, internationaal floreert ze wel, met een heleboel vertalingen, ook door de inspanningen van de Letterenfondsen. T’Sjoen: “Zo zie je dat auteurs als Marieke Lucas Rijneveld (International Booker Prize voor De avond is ongemak), Stefan Hertmans (met Oorlog en terpentijn) en David van Reybrouck (met de vertalingen van Revolusi) veel weerklank krijgen. Daar valt niet geringschattend over te doen en impliceert de grote waarde die ook anderstaligen hechten aan onze literatuur.” Of zoals literair agent Michaël Roumen het in de Volkskrant stelde: “Oké, we verliezen hier wat marktaandeel maar pakken het over de grens terug.”

Schrijver, columnist en recensent Christophe Vekeman, die onlangs aankondigde het romangenre vaarwel te zeggen, is pessimistischer: “Die evolutie naar het Engels als allemanstaal maakt dat jongere lezers minder begaan zijn met taalschoon, stijl of ironie. Ze hebben ook gewoon de context niet meer mee om Reve, Hermans of Mulisch te bevatten. Daartegenover staat dat er veel collega-auteurs de begrijpelijkheid vooropstellen en moeilijkere woorden en zinswendingen uit de weg gaan. Engels wordt tegenwoordig wel als interessanter gepercipieerd.”

Toch, stelt Vekeman, heeft de schrijver “de morele plicht om de lezer uit te dagen, te prikkelen”. Maar daar wringt het schoentje, oordeelt hij. “Ik wil niet aan generatiepessimisme doen, maar lezers lezen tegenwoordig vooral om te worden bevestigd in hun armetierige gelijk. Er is een onvermogen om een stootje te incasseren. Werd je vroeger een stilist genoemd, dan vinden ze je nu al snel een aansteller. Mijn beslissing om geen romans te schrijven heeft ook te maken met het feit dat heel wat mensen vandaag inhoudelijk geen verschil meer kunnen maken tussen het personage en de schrijver. De groep die dat begrijpt, die slinkt.”

Marnix Peeters: 'Uitgevers doen soms onthutsend weinig moeite om hun boeken aan de man te brengen. De prijzen zijn ook veel te hoog geworden.' Beeld Wouter Maeckelberghe

Schrijver Marnix Peeters, die zijn laatste boek Komt een priester bij Beëlzebub weer in eigen beheer uitgaf, wijst ook met de vinger naar de uitgevers: “Uitgevers doen soms onthutsend weinig moeite om hun boeken aan de man te brengen. Waarom zouden ze, hun auteur is toch al vergoed. Daardoor hanteren ze de ‘hagelpatroonmethode’: honderden titels per jaar afschieten waar in de meeste gevallen amper op wordt gewerkt.

“Misschien moeten ze écht wat beter hun best doen. Dat laatste boekje van Jeroen Olyslaegers, Willem en de wellust, dat was een nauwelijks opgewerkt, eerder al gratis weggegeven Confituurboekje waar ze opeens 22 euro voor vragen. Dan hoef je niet raar op te kijken als de kopers zeggen: hier klopt iets niet. De prijzen zijn ook veel te hoog geworden. Schaamteloos wordt er tussen 25 en 30 euro voor een roman gevraagd, terwijl de drukkosten amper zijn gestegen. Oké, even wel, maar nu niet meer.”

Peeters schiet nog meer met scherp: “Vorig jaar was er geen enkele Vlaming opgelijst voor de nieuwe Boonprijs. Als dat een eerlijke jury was, wil dat zeggen dat er een vol jaar geen enkel waardevol Vlaams boek is uitgebracht? Dan scheelt er minstens iets aan de subsidiecriteria: als dat miljoen zomaar in een bodemloze, dwaze put wordt gestort, moet daar misschien ook eens over worden nagedacht.”

Nog remedies? Uitgever Vé Bobelyn vermoedt dat we eerder moeten gaan denken in “verhalen”, “die verbinding zoeken tussen auteur en de jongere lezer via audio, e-books, podcasts”. En met in 2023 verse romans op komst van kleppers als Ilja Leonard Pfeijffer, Marieke Lucas Rijneveld en Tommy Wieringa kan de verkoop van Nederlandse literatuur wellicht weer aantrekken, zo is alom de hoop.

De Staat van het Boek, op 6 maart in Vlaams Parlement, Brussel. www.staatvanhetboek.be