Waarom moet de VRT nu ook al een huizenprogramma maken?

De VRT had het niet echt onder de markt de voorbije maanden. De drastische ontslagronde, de exuberante toplonen, de malaise op de online nieuwsredactie, de ongelukkige ‘geen commentaar’-mail van de CEO en klachten over een toxische werksfeer... Het ene stormpje volgde op het andere. Gelukkig was er nog een stoet goede programma’s die voor wat positieve aandacht zorgden. Al was het ook daar lang niet altijd prijs, met The greatest dancer van Vlaanderen als pijnlijk dieptepunt. Een mislukte poging om zelf een shiny floor show te maken die vooral de vraag opwierp waarom de openbare omroep zo’n amechtige poging deed om de commerciële zenders te imiteren. Is dat een kerntaak van een openbare omroep? Of moet hij ook in zijn entertainmentprogramma’s voor dat laagje extra zorgen?

Je kan er bijna prat op gaan dat een soortgelijke discussie zal opsteken rond Ons huis/nieuw huis, waarin de deelnemers moeten beslissen of ze in hun eigen, gerenoveerde huis zullen blijven of toch verhuizen naar een door een immomakelaar gevonden pand. Want waarom maakt de VRT nu zo’n huizenprogramma? Omdat de VRT-strategen, of hoe ze ook heten, zien dat alles wat immo is voor kijkers zorgt – iets wat we ook bij deze krant steeds opnieuw merken? Of omdat de VRT denkt zo iets extra’s te kunnen toevoegen aan de vloed aan huizenprogramma’s die we op de commerciële zenders al zagen? Volgens de newspeak waar ze aan de Reyerslaan vaak zo goed in zijn, zal men wellicht opnieuw het ‘onderscheidende’ karakter van dit programma benadrukken – zie ook The greatest dancer van Vlaanderen. De realiteit is gewoon dat de meerwaarde nihil is.

Aan Ons huis/nieuw huis is an sich weinig verkeerd. De deelnemers waren alvast in de eerste aflevering prima gecast. Een herkenbare situatie, een koppel dat op een prettige manier elkaar wat jende,... Kortom, best entertainende televisie, al doen de binnenhuisarchitect en immomakelaar net iets te veel hun best de plezante uit te hangen – Béa Vandendael en Bart Appeltans spelen toch nog een niveautje hoger.

Ons huis/nieuw huis is precies wat je van zo’n huizenprogramma verwacht. Precies ook wat je in pakweg Blind gekocht of Huizenjagers ziet. Als het logootje van VRT 1 er niet zou staan, zou je denken naar Play 4 of VTM te kijken. En ook de overvloedige productplacement zou dat vermoeden alleen maar bevestigen. De aftiteling dankt zes bedrijven die mee voor een goedkope renovatie zorgden; in de aflevering zelf telden we nog wat extra bedrijven, te beginnen met het immokantoor dat op zoek ging naar een nieuwe woonst. Het zal voor de VRT ongetwijfeld een flinke slok op de borrel schelen bij de eindafrekening, maar of dit nu een kerntaak is van de VRT? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Ons huis/nieuw huis, elke woensdag op VRT 1 en op VRT MAX.