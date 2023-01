Waarom Madonna op haar 64ste zalen blijft uitverkopen: ‘Ik ben benieuwd of ze het nog kan’

Onherkenbaar? Niet meer relevant? Ondanks peperdure tickets raakte de ‘greatest hits’-show van Madonna in het Sportpaleis in een mum van tijd uitverkocht. Want ja, het zou maar eens de laatste keer moeten zijn.

“Zeg dat nóóit over haar”, reageert Christophe Ramont, bekend van Blind getrouwd, wanneer we stellen dat Madonna al een tijdje over haar hoogtepunt heen is. Hij heeft net tickets gekocht voor The Celebration Tour in het Antwerpse Sportpaleis, waarmee het popicoon haar veertigjarige carrière en ontelbaar veel hits komt vieren. Voor haar laatste nummer 1-hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100 moet je wel al terug naar 2000, en ‘Music’. De laatste notering, toepasselijk ‘Bitch I’m Madonna’, plafonneerde in 2015 op plek 84.

10u51. Mailtje van Live Nation. De tickets voor 21 oktober blijken al uitverkocht, nog geen twintig minuten na de opstart van de verkoop. Nochtans is de prijzenlijst best pittig. Voor 45,5 euro mag je met een verrekijker staan kijken. Het middenplein start net onder de 200 euro. De mooiste zitplaatsen lopen nog verder op, tot 324,70 euro. Of je kan je echt helemaal laten gaan met een Immaculate Package, inclusief een foto op het podium ‘vanwaar Madonna enkele uren later zal optreden’. 924,7 euro. Ook daar zijn er zo’n vijftig van verkocht.

Een tweet van een Britse fan. Voor dezelfde show in de Londense O2 Arena moet hij liefst 185.436 mensen voor zich dulden. Niet zo gek als bij Coldplay, dat deze zomer in Nederland de apps van Ziggo en Vodaphone deed crashen door een stormloop op tickets, maar toch. Madonna zou initieel zo’n 35 optredens vullen in Noord-Amerika en Europa met haar allergrootste hits, intussen zijn dat er meer dan 50 door de “overweldigende vraag”. Ook in het Sportpaleis is er een tweede show ingepland, de dag nadien.

Minder Madonna

Er is een filmpje op YouTube, van Madonna die een gastoptreden geeft tijdens het Eurovisiesongfestival in 2019. Ze zingt best wel goed, zou je denken, maar de audio blijkt achteraf bewerkt omdat het origineel kattenvals is. En dan zijn er nog alle bizarre TikTok-filmpjes waarin Madonna er steeds minder, welja, Madonna uitziet.

Je kan er bedenkelijk naar staren. “Maar Madonna heeft zich nooit iets aangetrokken van wat de norm is”, vertelt Ramont. Net daarom is ze een icoon. Welkom regenbooggemeenschap. Fuck patriarchaat. Leve het (sensuele) lichaam. Madonna was nooit ‘zomaar’ een popster, zegt ook Jeroen D’hoe, professor popmuziek aan de KU Leuven. “Ze is een cluster van talenten en engagementen, net daarom heeft ze zo’n divers publiek. En ze is en blijft een sekssymbool.”

Fans kijken met plezier voorbij de botox en de fillers, waarmee Madonna zich - misschien een tikkeltje krampachtig - aan de eeuwige jeugd probeert vast te klampen. In bed heeft ze een klik met twintigers, zegt ze zelf. “Maar vaak is het leeftijdsverschil op mentaal vlak te groot. Ik voel me veel jonger dan zij.”

“Ik ben benieuwd of ze het nog kan”, vertelt Michaël De Cock, artistiek directeur van KVS. Hij gaat straks kijken, met een ‘nu-of-nooitgevoel’. Ook Ramont merkt het op, de ‘gezegende leeftijd’. 64 is Madonna, en dan wordt dat al snel in rekening gebracht. Als vrouw ben je toch iets sneller afgeschreven. Mick Jagger mag op zijn 79ste in het Koning Boudewijnstadion staan huppelen - ook al 489 euro voor een plekje in de ‘diamond pit’. Al is de choreografie van Madonna ook wel net iets arbeidsintensiever, zegt D’hoe.

“Madonna heeft de moderne poptour uitgevonden”, zegt cultuurjournalist Ben Van Alboom, die straks voor de elfde keer de Queen of Pop aan het werk ziet. Pop en rock hadden voordien eenzelfde podiumdynamiek. “Madonna heeft er een Broadway-spektakel van gemaakt.” Op zangtalent heeft het nooit gesteund, zegt hij. Live zingen doet ze maximaal een kwartiertje tijdens haar shows. Wie zang wil, gaat maar naar Céline Dion of Adèle. Wie baanbrekende visuals wil, gaat naar Madonna.

Retrospectieve lonkt

Vorige tournees waren vaak niet uitverkocht. “Die kwamen er naar aanleiding van een nieuwe plaat, en dan mocht je als doorsneefan al blij zijn met een paar hitjes”, zegt Van Alboom. Nu lonkt de retrospectieve. Iconische popnummers genoeg. ‘Like a Prayer’. ‘Papa Don’t Preach’. ‘Like a Virgin’. ‘Vogue’. ‘La Isla Bonita’. Dat laatste zingt ze in het promofilmpje, opgenomen tijdens een spelletje ‘Truth or Dare’ - knipoogje naar de docu - met bekende gezichten. Bijna allemaal comedians ook, alsof ze roept: neem dit niet te serieus.

200 euro voor een staanplaats is best serieus. De Cock houdt binnen KVS een streng oog op de toegankelijkheid van de podiumkunsten. “Cultuur is een basisrecht”, zegt hij daarover. Is een popicoon dan geen basisrecht? “Zo werkt popmuziek helaas niet.”

Principieel mag je er streng voor zijn, zegt Jeroen D’hoe. “Er zullen wellicht hele grote fans zijn, die simpelweg in de onmogelijkheid verkeren om zo’n bedrag op tafel te leggen. Maar vraag en aanbod zijn natuurlijk erg bepalend bij zo’n concert.” Kijk maar naar Bruce Springsteen. Door een systeem van ‘dynamische prijszetting’ van Ticketmaster in de VS, liepen de prijzen van sommige tickets deze zomer op tot 5.000 dollar.

Zo erg is het voorlopig niet. En zo goed wordt het straks. Zegt Van Alboom. Denkt Ramont. Hoopt De Cock. “Zelfs als de zang wat tegenvalt, zal ik haar graag vergiffenis geven”, zegt Ramont, die wel met een krater in zijn begroting zit. “We weten weer waar we het komende jaar voor moeten werken.”