Waarom K3 al decennia kinderen én ouders charmeert

Vanavond vindt de finale van K2 zoekt K3 plaats en krijgt de bekendste meidengroep van de Lage Landen voor de vierde keer een nieuwe bezetting. Ondanks die personeelswissels is de band al 23 jaar populair bij jong en oud. Waar komt dat succes vandaan?

“Fijne vleeswaren, dames, maar vleeswaren zijn ook charcuterie. En qua liedjes is dit charcuterie met peren.” De manier waarop muzikant Marcel Vanthilt tijdens de preselecties van het Eurovisiesongfestival in 1999 brandhout maakte van het optreden van de kersverse meidengroep K3 staat in het collectief geheugen gebrand. In de decennia die volgden toonden opeenvolgende generaties kinderen echter aan dat ze weinig waarde hechtten aan zijn oordeel.

De verschillende incarnaties van de groep verkochten samen honderdduizenden platen, maakten zeven films en deden de eurotekens in de ogen van de Studio 100-bazen oplichten. In 2016 alleen al verkocht K3 een kleine 300.000 concerttickets, meer dan wereldsterren als Stevie Nicks en Mariah Carey met hun tournees deden.

Tijdens de finale van K2 zoekt K3 maken vier finalisten vanavond uit wie de plaats van de Nederlandse Klaasje Meijer mag innemen. Heel anders zal de groep er nadien niet uitzien: drie van de vier overgebleven kandidaten zijn wit, blond en komen uit Nederland.

Muzikale lacune

Op commercieel vlak zijn er sowieso weinig redenen om aan het recept te sleutelen. Muziekexpert Sam Jaspers, die jarenlang aan het hoofd van Ultratop stond, merkt op dat K3 nog steeds scoort. Volgens hem vult de groep al sinds de jaren negentig een lacune in de muziekmarkt. “Veel meidengroepen die zich tot kinderen richtten zijn er nooit geweest. Aan het begin van de jaren 2000 waren er de M-Kids, maar hun nummers klonken iets heftiger en waren meer dancegericht.”

Volgens Jaspers is het een interessante strategie om de bezetting van de band regelmatig te veranderen. Niet alleen omdat K3 zo fris blijft, maar ook omdat de zoektocht naar een nieuw groepslid telkens ondersteund wordt door een brede mediacampagne. Op die manier slaagt Studio 100 erin om K3 ook bij het volwassen publiek onder de aandacht te brengen. De afscheidstournee van Karen, Kristel en Josje in 2015 was zo succesvol bij adolescenten die met hun nummers opgroeiden. Daarnaast is de kans groot dat jonge ouders die vroeger zelf naar K3 luisterden de muziek bij hun nageslacht introduceren.

De K3-trein raast dus voort, al is het pad naar succes bezaaid met hindernissen. In Nederland kampt K2 zoekt K3 met erg teleurstellende kijkcijfers en recentelijk kondigde vaste componist Miguel Wiels aan dat hij er de brui aan geeft. Jaspers: “Dat hoeft geen ramp te zijn, het interesseert kinderen sowieso niet wie de nummers schrijft. Het wordt vooral zaak om ervoor te zorgen dat de kwaliteit niet daalt.”