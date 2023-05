Waarom ‘Ghost Dog’ ondanks zijn afgezaagde scenario nog steeds entertaint

Er zijn films die er decennia over doen om cultklassiekers te worden. Ghost Dog: The Way of the Samurai van Jim Jarmusch was er meteen een bij zijn release in 1999. Met dank aan Forest Whitaker én de muziek van hiphopproducer RZA. Nu komt een gerestaureerde versie weer in de zalen.

Jim Jarmusch was geen onbeschreven blad meer toen Ghost Dog: The Way of the Samurai in 1999 in Cannes op de wereld werd losgelaten. De Amerikaanse rock-’n-rollregisseur had vijftien jaar eerder op het filmfestival de Caméra d’Or gewonnen met zijn spraakmakende debuut Stranger Than Paradise en sindsdien zat hij er met nagenoeg al zijn films in competitie. Dus ook met het minstens even markante Down by Law (met Tom Waits en The Lounge Lizards-saxofonist John Lurie), de sublieme Elvis-film Mystery Train (met Screamin’ Jay Hawkins en het Japanse popidool Youki Kudoh) en de spirituele western Dead Man (met Johnny Depp en Iggy Pop).

Voor mocht daar twijfel over bestaan: ‘rock-’n-rollregisseur’ slaat zowel op de wilde haardos van Jarmusch en zijn eerder nonchalante manier van werken als op zijn voorkeur om muzikanten te casten. Ghost Dog: The Way of the Samurai lijkt een uitzondering, er zit op het eerste gezicht niet één muzikant in. Maar dat is buiten RZA gerekend. Niet zozeer omdat de legendarische rapper en producer van de Wu-Tang Clan toch ook kort even in beeld komt, maar omdat zijn score even belangrijk was voor het succes van de film als de vertolking van Forest Whitaker of de regie van Jarmusch.

Ghost Dog: The Way of the Samurai greep uiteindelijk naast de Gouden Palm, maar als hij hem had gekregen, was het maar normaal geweest dat de regisseur de prijs had gedeeld met Whitaker en RZA. Zoals ook Abdellatif Kechiche de Gouden Palm voor La vie d’Adèle in 2013 moest delen met zijn acteurs Adèle Exarchopoulos en Léa Seydoux. Zonder Whitaker en RZA geen Ghost Dog. Het schijnbaar organische verband van die drie is de voornaamste reden dat de film bij een hele generatie zo’n snaar raakte.

Maffiabaas

Whitaker speelt een huurmoordenaar die leeft volgens de regels van de samoerai. Al zijn levenslessen komen uit de Hagakure, een eeuwenoude, Japanse ‘strijdersgids’. Hij dient daardoor ook maar één meester, en gelukkig is dat in zijn geval een maffioso die ervoor zorgt dat de moderne samoerai nooit zonder werk komt te zitten. Tot een aanslag niet helemaal loopt zoals gepland en zijn werkgever van hogerhand de opdracht krijgt om de samoerai zelf uit te schakelen.

Er zijn honderden Aziatische kungfufilms en Amerikaanse gangsterfilms die zich van krak hetzelfde scenario bedienen, en Jarmusch steekt dat ook niet weg. Integendeel, de regisseur steekt op kurkdroge wijze de draak met beide genres. In een van de grappigste scènes in de film zitten enkele bejaarde gangsters, van wie één dweept met jarentachtighiphop, zwarte rappers te ridiculiseren omdat ze namen als Snoop Doggy Dogg en Ice Cube hebben. Vervolgens lachen ze met inheemse namen als Crazy Horse en Running Bear, alvorens een ondergeschikte te ontbieden die… Sammy the Snake heet.

Fragment uit 'Ghost Dog: The Way of the Samurai'. Beeld Lionsgate Films

Het heeft allemaal iets cartoonesk. Alleen al omdat haast iedereen in de film op tv naar Felix the Cat en Betty Boop zit te kijken. Maar er zitten ook knipogen in naar ‘serieuze’ films als Le samurai van Jean-Pierre Melville en Branded to Kill van Seijun Suzuki, en de manier waarop Whitaker achter de maffia aangaat is minimalistische blaxploitation. Jarmusch doet daarmee zijn reputatie van postmoderne sample-artiest ook in Ghost Dog: The Way of the Samurai alle eer aan, maar het voelt nooit als een gimmick. Dankzij Whitaker, die als een spookachtige monoliet door de film dwaalt en aan de lopende band levenswijsheden afvuurt.

Verrukkelijk understatement

En dan is er dus de bijna meditatieve filmscore van RZA, die het personage van Whitaker en de rest van de film op het lijf geschreven is, en vandaag nog altijd geldt als een van de beste hiphopsoundtracks ooit. Niet het minst omdat hij, net als de rest van de film, zo’n verrukkelijk understatement is. Of zoals Pitchfork het in zijn jubelende recensie perfect samenvatte: “Een nauwelijks voelbare polsslag, al wat overblijft van een tijd waarin krijgers elkaar met staal bekampten en vochten om de eer.”

RZA stapte ervoor naar eigen zeggen uit zijn comfortzone en hij leverde een ongepolijste, soms zelfs schots en scheve score af die brak met het geluid van de Wu-Tang Clan. De producer had aanvankelijk kunnen denken dat Jarmusch hem had gecontacteerd omdat Wu-Tang Clan nogal ostentatief koketteert met Oosterse invloeden – de bandnaam verwijst zelfs naar de kungfufilm Shaolin and Wu Tang van Gordon Liu uit 1983, over twee rivaliserende, boeddhistische monnikenclans. Maar in feite zag Jarmusch in RZA de uitgelezen producer om het juk van gecodeerde jarennegentighiphop van zich af te schudden en hem van even verknipte als poëtische beats te voorzien om – dit keer letterlijk – door zijn film te samplen.

Het is ook precies daarom dat Ghost Dog: The Way of the Samurai, een film over mannen die in het verleden vastgeroest zitten, zo’n tijdloos karakter kreeg en meteen als een cultklassieker werd onthaald.

Ghost Dog: The Way of the Samurai is op 16 mei te zien in tien steden in het kader van Film Fest Gent on Tour. Vanaf 26 juli komt hij opnieuw in roulatie.