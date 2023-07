Waarom gaat iedereen naar ‘Barbie’ kijken, om er vervolgens ellenlange analyses online over te delen?

Barbie maakt haar hype helemaal waar en zorgt overal voor volle bioscoopzalen. Wat drijft iedereen naar een film over een pop om er nadien online hele analyses over te delen? Katrin Swartenbroux zocht het uit.

Ik ging niet in het roze. Vooral omdat mijn enige roze kledingstuk een strakke avondjurk is en bioscoopzalen gemaakt zijn om comfortabel weg te zakken in een andere realiteit, terwijl je je eigen existentiële crises tijdelijk vergeet. Maar onbewust vermoedelijk ook omdat ik nog niet goed wist of ik een wandelend reclamebord wilde zijn voor een film die ik nog niet had gezien. Ergens voelde ik de bui dus al hangen. Want terwijl mijn vingers gedachteloos in de popcorn graaiden, daverden die van anderen over het klavier, om vervolgens in mijn meldingen op te duiken toen ik achteraf op de tram stond te wachten. “Wat ik ervan vond????”

Juist, ik moet “Dingen Vinden”. Hoewel ik na drieduizend jaar therapie sowieso geen fan ben van het ontleden van datgene wat me plezier geeft en ik een film graag even laat marineren vooraleer ik een score toeken, wist ik instinctief dat mijn antwoord verder moest gaan dan “leuk, prachtig setdesign en ik heb goed gelachen”. Want dat was niet waar die vraag om ging, was het? Zeker niet wanneer een jonge vrouwelijke filmmaker een behoorlijk budget heeft gekregen om het verhaal van een stuk speelgoed te vertellen dat al in zowat iedere feministische golf verdronken is.

Het morele universum

This is why we can’t have nice things. Wanneer vrouwen verhalen over vrouwen vertellen, horen alle vrouwen zich erover uit te spreken of deze producten wel of niet voor hen spreken, omdat we gewend zijn dat de representatie zo pover is. Dus trekken we het uit elkaar, analyseren we iedere stilistische en narratieve keuze om er zeker van te zijn dat het exemplarisch is en houden het tegen onmogelijk hoge standaarden omdat dit nu eenmaal is wat we hebben geïnternaliseerd – ook over onszelf. Iets wat de film, ironisch genoeg, redelijk luid aanklaagt.

Op de tram onderweg naar huis lees ik de meningen van Andere Vrouwen die dezelfde vraag gekregen hebben, of op zijn minst alvast aan de verwachtingen voldoen. “De dood van de dood van de monocultuur”, kopt magazineThe New Yorker. “Is this peak white feminism?”, aldus mediasite Refinery29. “Barbieland is perfectie”, lees ik op TikTok.

Maar ook: “Barbieland is problematisch.” Op X, voorheen Twitter: “I feel Barbie is less a ‘Female Empowerment’ movie, more a “Fuck It, Stop Expecting Females To Be Empowering All The Time” movie.” In de commentaarsectie van The New York Times ondertussen: “Het succes van deze film laat me zien dat het Amerikaanse publiek elk laatste greintje artistieke gevoeligheid heeft verloren dat het ooit heeft gehad, en zonder kunst hebben we veel meer verloren dan het feminisme – ik vrees voor het hele morele universum.”

Het is vermoeiend, jongens. Akkoord, niet zo vermoeiend als vechten tegen de ongelijkheid die verschillende kunstenaars op hun eigen manier vanuit hun eigen referentiekader aankaarten, of als met een grote ronde borstel de haren op de achterkant van je hoofd proberen te föhnen, maar toch. Vermoeiend. Want wat bedoel je: een film over een pop, gesponsord door de producent van die pop, biedt geen structurele uitkomsten voor problemen die systemisch zijn?

Ook in Londen trok de première tal van superfans. Beeld Photo News

“Het is fascinerend dat we als cultuur op een punt zijn gekomen waarop we oplossingen eisen van zelfs de meest speelse media”, schrijft Jourdain Searles voor Refinery29. “Het lijkt bovendien behoorlijk oneerlijk om Barbie, de film, dat soort ideologische verantwoordelijkheid te geven.” Niet dat we de lat niet hoog zouden mogen leggen voor ons entertainment. Er valt zeker wat te zeggen over (spoilers!) hoe de Barbies gespeeld door Issa Rae en Hari Nef vermoedelijk helemaal andere ervaringen zouden hebben in De Echte Wereld, de gemiste kans om de queerness van personage Allan verder uit te werken, hoe – ondanks pogingen tot diversiteit – alle Barbies voldoen aan de heersende schoonheidsidealen en dat America Ferrera evengoed een Instagram-onderschrift uit 2019 had kunnen reciteren tijdens haar grote speech.

Maar uiteindelijk is Barbie ook maar dat: entertainment. Een goed vormgegeven, verfrissende zomerfilm die een breed publiek moet onderhouden. Die zich richt op tieners en nostalgische volwassenen en mensen die (vroeger) graag met die pop speelden. Op zowel hen die feministe Gloria Steinem citeren na een glas rode wijn te veel, en op hen die het nog radicaal vinden om fuck the patriarchy / keychain on the ground, zoals in het bekende Taylor Swift-liedje, mee te zingen.

Heb je mijn 'Barbie'-wimpers gezien? Visagist Flare ontwierp ze zelf. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Barbie schiet als pamflet uiteraard tekort omdat er niet zoiets is als dé vrouwelijke ervaring – en als die al bestond, die al zeker niet in een film van twee uur (of een stuk van twee pagina’s trouwens) te vatten valt. Daarom is feminisme intersectioneel, of liever: moet zijn. Niet dat ik niet op de barricades wil kruipen, maar boos zijn op een blockbuster omdat die niets baanbrekends wist te vertellen, voelt als een symbooldiscussie waar eigenlijk niemand beter van wordt. Behalve misschien nog steeds Mattel. Het is bovendien exemplarisch hoe het script van Greta Gerwig en de stereotiepe schoonheid van Margot Robbie het gewicht van alle verwachtingen moeten torsen, terwijl, Ryan Gosling prompt publiekslieveling werd omdat hij een vermakelijk personage neerzette. Of om het met de tagline van de film te zeggen: she needs to be everything, he can just be Ken.

“Als symbool is Barbie zo gecompliceerd dat het nutteloos is. Maar als vat (voor verwachtingen) is ze opmerkelijk duurzaam gebleken”, schrijft Andi Zeisler in een gastessay voor The New York Times. Zeisler is de auteur van We Were Feminists Once: From Riot Grrrl to CoverGirl, the Buying and Selling of a Political Movement (2016) en een van de stemmen in de documentaire Tiny Shoulders: Rethinking Barbie (2018). “Barbie hoefde nooit een nulsomfiguur te zijn, iets waar je voor of tegen was. Velen van ons zagen haar zeker zo. Dat we dat deden, spreekt alleen maar over de voortdurende uitdagingen van een wereld die, zelfs nu, niet zeker weet of vrouwen vrij kunnen zijn van stereotypen of verwachtingen en gewoon… kunnen bestaan.”

Popcorn en rosé

Op TikTok zie ik mensen een montage delen van foto’s en filmpjes uit hun kindertijd, hoe ze met vlindervleugels door de tuin dansten, hoe ze hun barbiepop een eigen zitje in de auto gaven, tandloze grijnzen in een snoet vol glitter, roze kinderkamers en Hello Kitty-cupcakes, begeleid door Billie Eilish’ ‘What Was I Made For’ – dat op de officiële soundtrack van de Barbie-film prijkt. In de clip, die Eilish zelf regisseerde, is te zien hoe de popster in een traditionele jarenvijftigoutfit en kapsel al haar rodeloperoutfits uit het verleden uit een koffer haalt en ze in barbieformaat op een kapstok hangt terwijl ze vecht tegen windvlagen en aardbevingen en ja, eigenlijk letterlijke backlash. “When did it end, all the enjoyment?”, zingt ze.

Het doet denken aan een zin uit Jia Tolentino’s adembenemende essay Always Be Optimizing: “When you are a woman the things you like get used against you. Or alternatively; the things that get used against you have all been prefigured as things you should like.” Het is een besef dat je in de overgang van kind naar tiener onverhuld meekrijgt. Over roze, over nagellak, over popmuziek, over romantische komedies, over glitter, over Barbie. Want barbies zijn voor meisjes, (maar) met barbies spelen is niet cool. Dat is al zo voor wie zich als vrouw identificeert, maar misschien nog meer zo voor wie zich niet als vrouw identificeert.

Onze maatschappelijke realiteit bevindt zich op het snijpunt tussen kapitalisme en patriarchaat waarin alles wat vrouwelijk inferieur is, maar tegelijkertijd ook het meeste geld opbrengt. Het lijkt me vrouwonvriendelijker om ervan uit te gaan dat mensen dat zelf niet doorhebben. Wie 25 euro neerlegt voor een filmticket, een zoute popcorn “en weet ge wat, doet ook ineens maar ne rosé” doet dat niet uit de naïeve overtuiging van female empowerment, maar omdat ze misschien gewoon een leuke avond wil hebben?

Wanneer alles aan ons verkocht wordt, is het bovendien verlossend om het voor jezelf weer op te eisen. Om zelf te bepalen wat je eruit haalt, wat voor jou de waarde is. In dit geval vriendschap, vreugde, verbondenheid en ja, soms zelfs vrijheid. Vrij van alle vooroordelen en zielsverscheurende analyses over wat het betekent om oogschaduwpalets van je favoriete tv-serie te kopen, om zodanig lange nagels te hebben dat je niet meer zelf je jurk dicht kan ritsen, mee te doen aan de bidding wars van Ticketmaster om een van de rijkste popartiesten ter wereld te zien of om te poseren in een namaakspeelgoeddoos in de ingang van de bioscoop. Vrij van alle symbooldiscussies in een samenleving die onze verworven vrijheden steeds meer onder druk zet, ongeacht hoezeer we conformeren aan de voorschriften van hoe je op de juiste manier vrouw, moeder, feministe bent.

'Barbie' richt zich op feministes die Gloria Steinem graag citeren, maar ook op fans van Taylor Swift. Beeld Getty Images for TAS Rights Mana

Het is makkelijk om de heisa te zien als De Zomer van Barbie of De Zomer van Taylor Swift, maar vergis je niet. Dit is de zomer van vrouwelijke vreugde. Modebladen bezigen zonder verpinken woorden als bimbocore en coquettecore, tienerwinkel Claire’s laat optekenen dat ze steeds meer dertigers over de vloer krijgt en serieuze publicaties brengen verslag uit van het publiek tijdens de Eras Tour zonder het woord “hysterisch” te gebruiken. “Naarmate de nacht vorderde, begon ik te begrijpen hoe Swifts fandom verbonden is met de oerdrang om iets te hebben om te beschermen en door beschermd te worden”, aldus Amanda Petrusich in New Yorker. “In de afgelopen jaren is gemeenschap, een van onze meest elementaire menselijke genoegens, gedecimeerd. Tegenwoordig nemen mensen het waar ze het kunnen krijgen.”

“Een voor de hand liggende les uit het gigantische succes van zowel Barbie als de Eras Tour is dat er een enorme, onderbediende markt is voor entertainment dat de gevoelens van meisjes en vrouwen serieus neemt”, schrijft Michelle Goldberg dan weer in The New York Times. “Er is een tastbaar verlangen naar zowel gemeenschappelijk genot als catharsis.” Zij omschrijft het hoge, drukkende gevoel in het putje tussen je sleutelbenen als een honger, maar misschien is het net de krop in onze keel die verdwijnt, niet omdat we hem zoals steeds weer ingeslikt hebben, maar omdat we het uitschreeuwen. “Give me back my girlhood, it was mine first!” brullen honderdduizenden jonge en oudere vrouwen in voetbalstadions mee met een multimiljonair met een gitaar – Taylor Swift dus.

Vriendschapsbandjes zijn weer helemaal terug, en je mag ze zelfs showen. Beeld RV

Simpele blijdschap lijkt bovendien het perfecte tegengif in een aandachtscultus die voortgestuwd wordt door verontwaardiging. Overal in mijn omgeving en op sociale media zie ik mensen zonder scrupules opgetogen obsessief zijn over popcultuur, openlijk de chicklitboeken van Emily Henry of Colleen Hoover op hun salontafel leggen, vriendschapsbandjes rijgen, make-uptips delen en outfits plannen voor een concert of een avondje naar de bioscoop. Het is uitdagend, omdat je weet dat er ergens iemand de neus voor zal ophalen, dit tegen hen zal gebruiken en argumenten zal vinden om aan te tonen waarom hun liefde, enthousiasme, plezier of fascinatie misplaatst is. Het meest radicale wat we kunnen doen is ons daar niets van aantrekken. Want hoewel ik geen zin heb om een speelgoedfranchise te moeten verdedigen, of verantwoording wil afleggen voor hoe ik een regenachtige dinsdagavond wil spenderen, zal ik altijd op het zwaard vallen voor kinderlijk enthousiasme.

Terwijl ik dit alles tevergeefs in een format voor het hoogstaande Musk-medium probeer te gieten op de tram, kruisen twee groepjes in het roze uitgedoste filmgangers bij het in- en uitstappen. Ze kennen elkaar niet, maar groeten toch met een wild enthousiaste “Hi Barbie!!!” Misschien is het dat gewoon wel. (H)erkenning zoeken én vinden, niet in de culturele producten die ons zouden moeten representeren, maar in elkaar. Plots voel ik me onnozel dat ik niet in het roze ben. Maar ik weet wel eindelijk wat ik moet vinden, als dat al mijn plicht is. “De film was fijn, maar de ervaring was heerlijk.”