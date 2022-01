Waarom Disneyhit ‘Encanto’ de speelplaats domineert: ‘Deze film getuigt van durf’

Zelfs Disney had niet zien aankomen dat de song zo'n succes zou worden. Hadden ze het geweten, ze hadden dát nummer wel ingestuurd voor de Oscars. “Er zijn twee soorten nummers in een Disneyfilm die het doorgaans goed doen”, legt Disneykenner en filmjournalist Robin Broos uit. “De I-want-song, waarin de prinses zingt waar ze naar verlangt. Zoals in 'Belle en het beest', waarin Belle zingt dat ze weg wil uit haar dorp. Ofwel de ballade. Niet zelden zijn dat de nummers die hernomen worden bij de aftiteling. Bij 'Encanto' is dat niet het geval. 'We don't talk about Bruno' is een nummer dat in je oren kruipt. Dat heeft volgens mij alles te maken met het metrum. Het is een briljante vondst om die naam zo vaak te herhalen. Op de duur kan je niet anders dan meezingen.”

Ook TikTok zit er voor iets tussen. “De film maakte snel de oversteek naar hun eigen streamingplatform Disney+, waardoor hij al gauw een breder publiek bereikte. Jongeren gingen met het nummer aan de slag in TikTok-video's. Tel daar ook nog eens de perfecte timing bij, tijdens de kerstdagen wanneer iedereen wat meer tijd heeft, en je begrijpt waarom het nummer vandaag zulke hoge toppen scheert.” In de 'billboard charts', de belangrijkste hitlijst van de VS, staat het op 4 — dé oorwurm uit Frozen, 'Let it go', raakte destijds niet hoger dan de vijfde plek.

Het verhaal lijkt alles weg te hebben van het klassieke Disney-recept: onheil en een personage dat anderen daarvoor moet behoeden. In 'Encanto' is het aan Mirabel om haar familie van de ondergang te redden. Maar er is meer dan dat: “Disney heeft sterk ingezet op diversiteit. Het hoofdpersonage draagt een bril en heeft een kleurtje, en ook alle andere personages zijn van kleur.”

In het verleden kreeg de filmproducent heel wat kritiek op zijn Disneyprinsessen: die zouden te vaak wit, slank en hetero zijn, vandaag lijkt het bedrijf bezig aan een inhaalbeweging. “Ook zij kunnen de signalen uit de maatschappij niet negeren. En ook zij beseffen eindelijk dat daar ook een markt voor is. Er is een groot publiek dat zich eindelijk herkent in de personages en een nog groter publiek dat veel belang hecht aan diversiteit.” Een paar weken geleden ging de foto van een Braziliaans jongetje met donkere krullen, die zichzelf herkende in personage Antonio, nog het internet rond met de hashtag #representationmatters.

Nu al klassieker

Maar de diversiteit gaat verder dan uiterlijkheden. Ja, de personages hebben een palet aan huidskleuren, en ze zijn getekend in alle maten en vormen. “Maar het gaat verder dan kleur en meisjes met zogezegd 'normale' vormen. Ook aan het narratief wordt gesleuteld. Vroeger waren Disneyverhalen ontzettend traditioneel. Meisjes gingen op zoek naar een lief, naar een prins, het liefst van al een op een wit paard. Die moest haar dan redden, want zonder hem kon ze de wereld niet aan. ‘Encanto’ is geen liefdesverhaal, Maribel is niet geïnteresseerd in liefde. De afgelopen jaren is het heel erg Disney om van een vrouwelijk personage het middelpunt van de film te maken. Ik hoor je denken dat dat vroeger toch ook al gebeurde. Maar toen gebeurde dat vanuit een zwakke positie. Ariël kon alleen maar gelukkig zijn met Eric aan haar zij. Dat heeft Maribel in 'Encanto' niet nodig.”

Daarnaast is het begin van de film allesbehalve evident. ‘Encanto’ begint met een Colombiaans gezin dat op de vlucht is. “Dat is een problematiek die vandaag nog altijd heerst in Colombia. Het getuigt van durf om daar een kinderfilm mee te beginnen. Het is mooi dat als je een verhaal verplaatst naar een andere cultuur, dat je de conflicten die daar soms bij horen ook meeneemt, zonder het politiek te maken. Daarnaast wordt het zo slim verteld door de nummers, die net zoals in een musical erg belangrijk zijn voor het verhaal”, besluit Broos. “Pas anderhalve maand geleden kwam de film uit, maar hij is nu al uitgegroeid tot een klassieker.”