Waarom de selectie van povere films van gecontesteerde regisseurs in Venetië aanvoelt als een provocatie

Op het festival van Venetië werd de afgelopen dagen geprotesteerd tegen de komst van drie gecontesteerde regisseurs. ‘De kunst moet van de kunstenaar gescheiden worden’, vindt festivalbaas Alberto Barbera. Maar wat blijft er van dat argument over, nu blijkt dat de films van Luc Besson, Roman Polanski en Woody Allen tot het slechtste behoren dat in Venetië vertoond wordt?

“Monsters op de Mostra.”“Gaat de Gouden Leeuw naar een verkrachter?” “Polanski wanted.” De slogans die in Venetië op voetpaden en bruggen zijn aangebracht, winden er geen doekjes om. En het blijft niet bij anoniem protest.

“No more honors for abusers” liet Grieks-Franse actrice Ariane Labed op haar hals, borst en buik schrijven voordat ze maandagavond de rode loper op ging. Haar man Yorgos Lanthimos is met zijn film Poor Things geselecteerd in de competitie, naast onder anderen Frans regisseur Luc Besson (The Fifth Element), die door negen vrouwen beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

Een belangrijke nuance is dat Besson niet veroordeeld is. In acht van de negen gevallen werd er geen officiële klacht neergelegd. Enkel Belgisch-Nederlandse actrice Sand Van Roy ondernam in 2018 juridische stappen. Zij werd naar eigen zeggen verschillende keren verkracht door de machtige Besson, die haar twee jaar lang in zijn greep zou hebben gehad.

Van Roys klacht werd in Frankrijk geseponeerd, waarna ze haar gerechtelijke strijd in 2022 verderzette in België. Maar omdat de klacht betrekking heeft tot feiten die in het buitenland zouden hebben plaatsgevonden, en Besson zich niet in België bevindt, is het nog niet duidelijk of er een onderzoek kan worden ingesteld.

Maar het protest in Venetië ging niet alleen over Luc Besson. Ook Roman Polanski en Woody Allen, wier nieuwe films buiten de competitie in première gingen, brachten controverse met zich mee. Allens adoptiedochter Dylan Farrow houdt al decennia vol dat de New Yorkse regisseur haar in 1992, toen ze 7 was, seksueel misbruikte. Allen ontkent de beschuldigingen, en onderzoekers besloten destijds dat Dylans beweringen vals waren. Juridisch gesproken is Allen dus net zoals Besson onschuldig.

Voortvluchtig

Dat laatste kan van Roman Polanski niet gezegd worden. Om een veroordeling voor verkrachting te vermijden, pleitte de Poolse regisseur in 1978 schuldig aan “onwettig seksueel contact” met de toen 13-jarige Samantha Geimer. Toen duidelijk werd dat hem alsnog een zware straf boven het hoofd hing, vluchtte hij weg uit de Verenigde Staten, waar hij vandaag nog steeds gezocht wordt. Later doken nog tal van beschuldigingen van seksueel misbruik tegen Polanski op.

Voor Alberto Barbera, artistiek directeur van het Filmfestival van Venetië, is het allemaal bijzaak. In interviews herhaalt hij regelmatig dat hij de kunst van de kunstenaar wil scheiden. De kwaliteit van de film is voor hem het enige dat telt.

“De kunstgeschiedenis bulkt van zedendelinquenten en criminelen”, zegt Barbera in Le Monde. “Mogen we de schilderijen van Caravaggio dan niet meer mooi vinden omdat hij een moordenaar was? Over enkele decennia zullen we de films van Polanski nog steeds bewonderen. Ik zie geen reden om een van de laatste actieve meesters van de cinema niet te selecteren.”

Maar wat dan als de kunstwerken die Barbera zo uitdrukkelijk van de kunstenaars wil scheiden van zeer bedenkelijk niveau blijken te zijn? De films van de drie omstreden regisseurs behoren tot het slechtste dat er in Venetië te zien was.

Luc Bessons kitscherige thriller Dogman, over een Joker-achtige hondenliefhebber in vrouwenkleren die zijn tragische levensloop vertelt aan een politiepsychiater, was naar onze mening een van de dieptepunten van de competitie tot nu toe. Enkel hoofdacteur Caleb Landry Jones maakt er nog iets van.

De films van Allen en Polanski maken geen deel uit van de competitie, en maar goed ook. Allens Coup de chance, een film die hij noodgedwongen met Franse acteurs maakte aangezien Hollywood hem heeft uitgespuwd, is waarschijnlijk zijn laatste film, maar vormt dan wel een allesbehalve memorabel adieu. Het verhaal, over een verveelde getrouwde vrouw die een affaire begint met een romantische jeugdvriend, is een opeenstapeling van clichés en belegen karikaturen.

Roman Polanski deed nog slechter. Zijn “satirische” farce The Palace is als F.C. De Kampioenen in een Zwitsers luxehotel, of Triangle of Sadness voor kleuters. The Hollywood Reporter beschreef de gênant ongrappige komedie als “het slechtste wat Polanski ooit gemaakt heeft”.

Opgestoken middenvinger

Het matige tot ronduit erbarmelijke niveau van deze drie films doet vermoeden dat ze, los van de grote namen die in de regiestoel zaten, helemaal nooit voor dit festival geselecteerd zouden zijn. Daar gaat Barbera’s argument dus. Als kunst echt vooropstond, dan had hij ervoor kunnen kiezen om drie veel betere films met de prestige en de zichtbaarheid van een festivalselectie vooruit te helpen. In plaats daarvan heeft hij povere films geselecteerd van filmmakers waaraan minstens een zweem van controverse vasthangt.

Dat getuigt niet van een neutrale houding ten aanzien van de kunstenaars, het lijkt veeleer op een bewuste provocatie, een opgestoken middenvinger tegen de geest van het post-MeToo-tijdperk. Een groot deel van de aanwezigen op de persvoorstelling van Coup de chance leek daar alleszins iets voor te voelen: toen Woody Allens naam tijdens de begingeneriek op het scherm verscheen, barstte er meteen fervent gejoel los in de zaal.