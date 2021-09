Waarom de makers van ‘Grand Theft Auto’ een eigen platenlabel runnen

Met de oprichting van een eigen platenlabel, Circoloco Records, maakt Grand Theft Auto-ontwikkelaar Rockstar Games een cirkel rond. Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar voor de hele videospelindustrie. ‘De wortels van de productie van games komen uit de muziek.’

Pik een auto in Grand Theft Auto V en er galmt muziek door de luidsprekers. Maar het is meer dan een gemakzuchtige playlist: de meer dan 440 nummers van de game werden opgedeeld in zeventien radiostations. Voor de samenstelling daarvan heeft het bedrijf Rockstar Games inmiddels al zeventien jaar Ivan Pavlovich in dienst. “De samenstelling van die muziek is een taak die op passie drijft”, vertelt hij aan De Morgen. “Het gaat niet om het aantrekken van grote namen. Het is muziek ontdekken die we zelf goed vinden en die vervolgens via onze games voorstellen aan de wereld.”

De hoes van de eerste elpee van Circoloco Records. Beeld Circoloco

Fijnkost

Onder Pavlovich’ supervisie zette Rockstar Games dit jaar een nieuwe stap: het begon samen met het Ibiziaanse eventconcept Circoloco een eigen platenlabel met de naam Circoloco Records. Sinds de start daarvan in mei kwamen er vier ep’s en een compilatiealbum op de markt, met nieuw werk van topdj’s als Adam Beyer, Tale of Us en Bedouin. Fijnkost in de deephouse- en technogenres, precies van hetzelfde soort als de muziek die Rockstar Games uit de Grand Theft Auto-boordradio’s wil doen knallen.

“Cultureel zitten we precies op dezelfde golflengte als Rockstar Games”, zegt Circoloco-oprichter Antonio Carbonaro. “Bovendien voelden we wel wat voor de synergie met hun games, die vandaag van onmetelijk belang zijn in hoe een jong publiek nieuwe muziek ontdekt. Uiteraard is de muziekselectie in hun games veel eclectischer dan alleen maar house en techno. Maar het idee van het platenlabel is ook om op termijn wat breder te gaan.”

Binnenkort komt dat volledige compilatiealbum van Circoloco in Grand Theft Auto Online terecht. “Hoe we het platenlabel kunnen inbouwen in onze gamewereld was natuurlijk meteen een deel van de conversatie”, zegt Pavlovich. “Door een samenwerking met Circoloco raken we het authentieke deel van de house- en technocultuur.”

Platenlabel-identiteit

Voor Rockstar Games maakt Circoloco Records in zekere zin een cirkel rond. In 1998 werd Rockstar opgericht als het eerste gamebedrijf dat de structuur en de aanpak van een platenlabel hanteerde. “Zie alleen al de naam”, zegt Pavlovich. “De oprichters van Rockstar Games, Sam en Dan Houser, werkten in de muziekindustrie voordat ze games gingen maken en daaruit is een grote affiniteit voor muziek gebleven. Dat, en het idee van een rockster zijn, vormt een belangrijk element in de identiteit van het bedrijf.”

Tout court hebben videogamebedrijven heel wat gemeen met platenlabels. Kijk naar Electronic Arts, uitgever van onder meer Fifa en The Sims: omdat het de eerste gamestudio was die een miljardenbedrijf werd, vormde het zo’n beetje de blauwdruk van hoe andere gamebedrijven zich gingen structureren. Maar zijn eigen ideeën haalde het bedrijf bij de stichting in 1982 evengoed in de muziekindustrie. Herb Alpert en Jerry Moss, de oprichters van het legendarische platenlabel A&M Records, hadden namelijk mee geïnvesteerd in het piepjonge bedrijfje dat van videogames een hip cultuurproduct wilde maken.

Wie met de auto door Los Santos rijdt, krijgt de soundtrack van de game te horen via verscheidene radiostations. Beeld Rockstar Games

“Als onderdeel van de investering kwamen A&M-platenproducers op bezoek om de gameproducers te leren wat producer zijn inhoudt”, zegt Don Daglow, een videogameconsultant die destijds een van de eerste werknemers van EA was. “Ze leerden hen onder meer hoe je de kansen om een hit te scoren vergroot: door talent te herkennen en een repertoire op te bouwen. De wortels van de productie van videogames kwamen echt uit de muziekindustrie.”

De intrinsieke gelijkenis tussen de twee werelden klinkt ook Pavlovich niet vreemd in de oren. “Ook voor Rockstar Games was het belangrijk om, over de jaren heen, een publiek en een platform op te bouwen. En nu gebruiken we dat weer om mensen interesse in muziek te doen krijgen.”