Waarom blijft de VRT zich zo hardnekkig vastklampen aan ‘FC De Kampioenen’?

Jan Debackere zet de blik op oneindig. Vandaag: Voor altijd Kampioen!

Hoe hard kun je een serie uitmelken? Na 21 seizoenen en 273 afleveringen, vier films, bij benadering 1.653 herhalingen, één kerstspecial, één thema-aflevering van Van Gils & Gasten en het tiendelige praatprogramma 10 jaar Kampioen (dank u, Wikipedia, voor het exhaustieve overzicht) dacht men bij de VRT dat er wel nog iets bij kon. Het resultaat daarvan heet Voor altijd Kampioen!, een vierdelige documentairereeks. Als er prijzen zouden bestaan voor het vakkundig uitmelken van een programma, onze openbare omroep won met vlag en wimpel.

Over de overbodigheid van F.C. De Kampioenen zijn de voorbije decennia al meer dan genoeg argumenten gegeven en columns geschreven. Voor altijd Kampioen!, een weinig onthullende mix van anekdotiek en historiek, zal daar geen sikkepit aan veranderen.

Blijft de vraag waarom de VRT zich zo hardnekkig vastklampt aan een stelletje amateurvoetballers. Waarom weigert de omroep om alles wat naar F.C. De Kampioenen ruikt in een baan om de aarde te schieten, of toch minstens naar Ketnet te verbannen, zoals collega Joël De Ceulaer begin dit jaar nog vriendelijk vroeg in zijn Uitkijkpost aan VRT-CEO Frederik Delaplace.

Kwaliteitsredenen kunnen bezwaarlijk serieus genomen worden. Kwantiteit dan? Ongetwijfeld. De eerste twee afleveringen van Voor altijd Kampioen haalden makkelijk meer dan 600.000 kijkers, een aantal waarvan de commerciële omroepen alleen maar van kunnen dromen voor het gros van hun programma’s. Zelfs de herhaling van het allereerste seizoen van F.C. De Kampioenen haalt nu op zaterdagavond meer dan een half miljoen kijkers. En de kijker heeft altijd gelijk, is nog altijd het credo van hen die de programmaschema’s opstellen.

Maar laten we wel wezen. De reden dat de VRT slag om slinger F.C. De Kampioenen blijft herhalen en met afgezaagde afgeleiden komt, is niet alleen om de vele honderdduizenden fans te plezieren. Een andere reden vind je op in webwinkels allerhande. Naast de voor de hand liggende strips en dvd-boxen kun je ook kiezen voor een deurligger, een wit vilten hoedje, een onderlegger, een sneeuwbal, een sierkussen, een brooddoos... Het jonge grut kon deze zomer zelfs op F.C. De Kampioenen-kamp, waar ze ’s middags lekker hun kampioenenboterhammetjes konden opeten. Want ja, ook dat brood - ‘Boordevol granen en zaden! Bron van vezels!’ - is ook nog steeds te koop.

Het houdt niet op, en alle prullaria ligt in de winkel te pronken voor prijzen die de concurrentie van Studio 100-ballonnen (8 euro het stuk, mocht u dat niet weten) bijna kunnen doorstaan. De commercie moet blijven draaien en daar doet ook een openbare omroep soms graag aan mee.

