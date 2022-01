Waarom ‘Atlanta’ een teaser voor het derde seizoen in het Nederlands heeft

Een van de beste series van de laatste jaren, Atlanta, gaat vanaf eind maart door met een derde seizoen, en daarvan verscheen afgelopen vrijdag een teaser – in het Nederlands. Niet een Nederlandse teaser voor de Benelux-markt, maar een vreemd soort nep-reclamefilmpje voor een fantasie-schoonmaakmiddel, met een hyperbolisch liedje, waarin een Amerikaanse zangeres een Nederlandse tekst zingt, zonder twijfel omwille van een dosis extra vervreemding. Het gaat, als je extreem goed luistert, zo:

Niemand is zo dope als ik

Ik ben zo fresh en clean

Ik ben zo fresh en clean

Ik ben zo fresh en clean

Vind je me niet zo sexy?

Ik ben zo fresh en clean

Ik ben zo fresh en clean

Ik ben zo fresh en clean

Ik hou ervan als je naar me kijkt

Iedereen vindt m’n gezin zo fresh en clean

Inderdaad, dit is een vrij letterlijke vertaling van een fragment van het loom stuiterende hiphopnummer So Fresh, So Clean van Outkast uit 2001, maar dan, muzikaal gezien, in een sixties-Motownuitvoering. Maar waarom Nederlands?

Het spitsvondige Atlanta, over afro-Amerikaanse ervaringen in hedendaags Amerika, gaat over de ietwat gesjeesde manager Earn, (bedenker en producent Donald Glover, in een ander leven muzikaal wonder Childish Gambino) die zijn neef, doorbrekend rapper Paper Boi, begeleidt, met vallen en opstaan.

De derde reeks draait om een Europese tournee, en aan de hand van een eerdere aflevering kan je al voorspellen wat de blik op Europa gaat worden: een mix van absurditeit, lichte dreiging en ongemak. In reeks twee blijkt de vriendin van Earn Duitse wortels te hebben, en troont ze hem mee naar een Oktoberfest van een Duitse immigrantengemeenschap, vol extra merkwaardige rituelen en horror-achtige groepsactiviteiten. Ontregelend is het, en ook weer niet, als de afro-Amerikaanse vrouw ineens accentloos Duits praat, wat raar overkomt, maar bij nader inzien natuurlijk helemaal niet is. Atlanta prikt graag een beetje rond in dit soort dommige interculturele aannames.

Vandaar ook het Nederlands in de teaser. Niet alleen zal een heel groot deel zich in Amsterdam afspelen, maar Nederlands is in Amerikaanse oren uiteraard ook een van de absurdere Europese talen. Past prima bij de sfeer van de overspannen gelukzalige commercial, die ergens tussen droom en nachtmerrie in hangt.

Paper Boi sluit de commercial dan ook af, zittend naast een collectie schoonmaakmiddelen, met de woorden, in dik Amerikaans accent: ‘Deze producten maken me bang.’

Atlanta, seizoen 3, vanaf 25 maart te zien bij Disney+