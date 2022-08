‘Waarheid, durven of doen’: mijn koninkrijk voor een emmer tabasco

Op de Wikipedia-pagina van De Mensen heeft iemand zich de moeite getroost alle 72 prijzen die dat productiehuis ooit heeft gewonnen op te lijsten, en nooit ofte nimmer zal daarin gewag worden gemaakt van Waarheid, durven of doen. Daarin nemen vier bekende Vlamingen het tegen elkaar och, waarom nog moeite doen... Plant Georgia O’Keeffe in Haspengouw en ze heeft na 99 jaar minder kut met peren gezien dan ik na één uur van deze wanvertoning.

Samengebracht voor deze conferentie in het luchtledige zijn Leen Dendievel, Francisco Schuster, Koen Buyse en Gerben Tuerlinckx, dermate bekend om hun Vlaming-zijn dat ze zich met naam en vermelding van beroep aan elkaar moeten voorstellen, tenminste wanneer het kirren even verstomt – de plastieken geestdrift van vier mensen die een script volgen dat er niet is. Dendievel worstelt met een kookplaat, Tuerlinckx eet geen spaghetti, iemand zegt dat iemand coole schoenen heeft. Een uur lang.

Wanneer het tijd is voor een opdracht slaat een stel lampionnen aan het flikkeren, als wilden de makers de aandacht van een peuter trekken. Opdracht één is wat gehannes met een rekkertje, bij opdracht twee leest Schuster enkel de inleiding en niet de vraag, wat het beantwoorden ervan danig bemoeilijkt, alvorens de aandacht wordt verlegd naar dikke konten.

Tuerlinckx vond twintig worden echt niet leuk in zulke aangrijpende bewoordingen dat niemand de lampionnen opmerkt en ik niet weet of ik daar blij om moet zijn of niet. Wanneer hier en nu moet worden gehuild, wil Tuerlinckx eerst tabasco in zijn ogen gieten, om uiteindelijk, na protest van baken van wijsheid Dendievel, een half flesje leeg te drinken. Dit is het niveau. Dit is hoever Vlaanderen is afgedreven. Op een zee van tabasco.

Uiteindelijk wrijft hij wat ajuin onder zijn ogen en kijk, een slokdarm armer is de man ten langen leste twee tranen rijker. Ik ben ook iets armer. Ik weet niet wat, maar ik voel een grote leegte.

“Oh my God, uw holleke gaat pikken.”

Dit is niks, zegt Tuerlinckx.

Hij. Heeft. Ooit. Bloed. Gekakt.

Dendievel zit al de hele tijd niet aangespoord door de redactie met Buyses liedjes in haar hoofd en voorwaar, zou dit geen uitgelezen moment zijn om die twee jonge snaken even kennis te laten maken met het pikkende holleke van de muziekindustrie genaamd Zornik? Mijn koninkrijk voor een emmer tabasco.

Dan gaan we om ter langst een microfoonhengel boven ons hoofd houden, trefbal spelen, onze laatst genomen foto tonen en nadenken over een leven na de dood. De ene is gelovig, Dendievel denkt dat er “nen energie is of zo”, Buyse vraagt zich in stilte af waar het is misgegaan na Ann Ceurvels en Pascale Bal, en een vierde is op pepertrip naar Delphi. Ten slotte wordt nog wat gehoepeld en mag grote verliezer Schuster de afwas doen, want dat was wat al die tijd op het spel had gestaan.

Terwijl ik mijn spons al 54 minuten vasthad.

Waarheid, durven of doen, van maandag tot en met donderdag om 20.30 uur op VTM.

