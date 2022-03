Waardig ouder worden en pijnloze wanhoop: dit zijn de albums van de week

GOOSE - Endless ★★★☆☆

Waardig ouder worden volgens GOOSE? Da’s behoedzaam terugblikken en tegelijk nieuwe zijsprongen zoeken in een monolithische geluidsarchitectuur. Op deze vijfde studioplaat dansen de Kortrijkzanen over een slap koord. Neem nu ‘Change’, dat de furie van de klassieke GOOSE koppelt aan ruw geluidsexperiment: exact wat je verwacht van een avontuurlijke band die zijn pappenheimers kent. Deze collectie forse, veelal analoog klinkende synthpopsongs kwam tot stand in de Safari Studios van de groep en werd getweakt in de legendarische Parijse Motorbass-studio’s door klankwizard Victor Le Masne. Het resulteert in een gespierde, retrofuturistische sound. In ‘Shadow Play’ huizen echo’s van Depeche Mode anno 1993. Het logge ‘Rock’ doet denken aan de Nine Inch Nails van Year Zero: dreigend, smerig, hightech. Niet alles beklijft: in de titelsong schort er iets met de dynamiek. Hoe het ook zij, GOOSE prikkelt met deze geïnspireerde hoofdtelefoonplaat.

De Mens - Broer ★★★☆☆

Gorki is kassiewijlen, Noordkaap herrijst deze week. En de eeuwige derde in dat peloton? Als enige houdt De Mens, sinds die befaamde oerknal begin jaren negentig, al drie decennia moedig stand. Daar zit het ongeveinsde spelplezier, dat ook van Broer spat, vast voor iets tussen. Springsteen jakkert door ‘Waar is de liefde’, de deraillerende finale van ‘Jaja’ knipoogt naar dEUS en elders treedt bassist Michel De Coster steeds vaker nadrukkelijk naar het voorplan - alsof hij en niét Frank Vander linden de frontman is. Wanneer de plaat af en toe Mens-by-numbers dreigt te worden, gooit toetsenist David Poltrock dan weer wat extra kleur in de strijd. Toch zijn het de verstilde momenten die je écht bij de lurven grijpen. Het bloedmooie ‘Genees Mij’ en ‘Broer’ zijn wis en waarachtig de mooiste parels die De Mens in dertig jaar wist op te duiken.

Nilüfer Yanya - Painless ★★★★☆

Drie jaar geleden landde Nilüfer Yanya met een knal in het indiewereldje: een Londense singersongwriter tuk op confessionele teksten die schipperden tussen verleiding en verwarring, met een voorliefde voor postpunkgitaren en uitgebeende beats? What’s not to like? Painless, haar tweede plaat, herschikt de puzzelstukjes tot ze op akelig perfecte wijze Yanya’s drama dienen. Haar onderkoelde wanhoop gedijt prima tussen rafelig gitaarwerk - ‘stabilise’ ademt én Wire én Radiohead - en onbeholpen knarsende drumcomputerritmes. “I’m going nowhere until it bleeds”, zucht ze. Grand cru, zowaar.