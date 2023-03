‘Waar is Elke Wevers?’: spannend is het wel, maar wat heb je eraan?

Verschrikkelijk moet het zijn, een hel. Vier afleveringen lang vertelt René Wevers over zijn zoektocht naar Elke, zijn dochter die iets meer dan twaalf jaar geleden verdween. Sindsdien lopen alle sporen dood. Leeft ze nog? Is ze dood? Zelfdoding of vermoord? Het blijft tasten in het duister. “Mijn hele leven heb ik nooit geweend. Toen ben ik radicaal gebroken”, vertelt de ex-paracommando over de dag dat Elke Wevers verdween. En dat is hij nog steeds, en met de jaren kwam er nog verbittering bij door de manier waarop het onderzoek gebeurd is.

Waar is Elke Wevers? zoomde de voorbije week – Eén zond vier afleveringen uit – in op de verdwijningszaak. Al leek het soms alsof je naar The Killing keek. Veel close-ups, ijzingwekkende tussenshots – een krak in het ijs hier, een druppel bloed daar -, een wat creepy soundtrack, die donkerblauwe kleurenfilter. Knap gemaakt en het zal misschien moeten volgens de wetten van het true crime-genre, het was té.

De minireeks reconstrueerde welke sporen de voorbije jaren gevolgd werden, welke verdachten de revue passeerden. Net als in de betere crimireeks werd je meegezogen in het onderzoek, dacht je als kijker mee, wikte en woog je verschillende scenario’s. Alleen, dit is geen fictie. Dit is bittere werkelijkheid. Waardoor je je op den duur afvraagt wat je er nu van moet denken.

Waarom bijvoorbeeld wordt in de tweede aflevering uitgebreid ingezoomd op de vriend van Elke? De man werd op een bepaald moment verdacht en zat zeventien dagen in de cel. Uiteindelijk bleek er geen bewijs dat hij er iets mee te maken heeft – ook de vader van Elke gelooft in zijn onschuld -, maar toch werden alle verdachtmakingen opnieuw bovengehaald, inclusief zijn passage langs de leugendetector waar hij zogezegd door het ijs zakte. Zogezegd, want in tegenstelling tot wat de parketmagistraat zei, valt er héél veel aan te merken op die test. Maar zo creëerde men wel een suggestief sfeertje. Je zal maar die vriend zijn en deze week naar Eén gekeken hebben.

En dan moest de laatste aflevering nog komen, waarin het spoor van de loodgieter uitgespit werd. Een piste die door een privédetective naar voren was geschoven en waar de vader van Elke veel geloof aan hechtte. Maar door het gerecht even radicaal in de prullenmand werd gegooid. Als kijker zit je erbij, kijk je ernaar en weet je niet wat je ervan moet denken.

Het is een euvel waar veel true crime-reeksen wel last van hebben – de VRT-podcast De gifmenger was er zo eentje die het nog gortiger maakte. Het nodeloos bovenhalen van dode sporen waarvan men weet dat het tot niets leidt, het verdacht maken van personen die het niet verdienen, het naar voren schuiven van bepaalde pistes... Spannend is het misschien allemaal wel, maar of het ook zo koosjer is?

Waar is Elke Wevers? krijgt zo een bittere nasmaak. Je kan alleen maar hopen dat deze reeks tot een doorbraak leidt, zodat René Wevers rust kan vinden. Dan heeft dit toch nog tot iets gediend.

Waar is Elke Wevers? is nog te bekijken via VRT MAX.