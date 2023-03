Vuile was wordt wereldhit: het verhaal achter ‘Buddy Holly’ van Weezer

Merkwaardig hoe een van de coolste rocksongs uit de jaren 90 inspiratie haalt uit een gênante strubbeling onder bandleden. Het liedje in kwestie? ‘Buddy Holly’ van Weezer.

Weezer dankt een van zijn grootste hits aan een bizar conflict binnen de band. Kennelijk kan je in de rock-’n-roll de interne strubbelingen achteloos in je muziek verwerken. Fleetwood Mac bouwde er in de seventies een carrière op. Ook Weezer hing in 1994 de vuile was buiten, aan de vooravond van zijn titelloze debuutplaat die de geschiedenis zou ingaan onder de naam The Blue Album.

Van bij het begin van ‘Buddy Holly’ ontvouwt zich een merkwaardig tafereel. Rivers Cuomo’s Aziatische vriendin Kyung He, met wie de frontman als student in het Santa Monica College Choir zong, kwam op een dag onzacht in aanvaring met een bende lulhannessen die zich behoorlijk kwetsend over haar uitliet. Kwetsend zoals in: racistisch.

“What’s with these homies dissing my girl?” zo vraagt Cuomo zich in de song af en keert op die manier de Amerikaanse hiphopslang binnenstebuiten zoals alleen een nerdy white kid zoals hij dat kan. “Why do they gotta front? What did we ever do to these guys that made them so violent?”

Die ‘homies’ bleken de andere groepsleden van Weezer, die het meisje kleineerden met niet mis te verstane microagressies. “Your tongue is twisted / your eyes are slit / You need a guardian”, zingt Cuomo terwijl hij de plaagstoten van zijn homies belicht. “Slit eyes” betekent spleetogen. En die “twisted tongue” verklapt dat men de spot dreef met Kyungs accent. Kregen zij en Cuomo de wind van voren vanwege hun multiraciale vriendschapsrelatie ? “Ik schreef nochtans nooit nummers over de spanningen binnen onze band”, zei Cuomo. “Behalve die ene keer dan.”

Happy Days

Het refreintje “Ooh-wee-ooh, I look just like Buddy Holly / oh-oh and you’re Mary Tyler Moore” is simpelweg een portie zelfbeklag. Rivers Cuomo was het beu dat men hem voortdurend met Holly vergeleek. De in Amerika beroemde actrice Mary Tyler Moore zou dan weer nooit iets met de veel te vroeg gestorven Buddy Holly hebben gehad, ook al impliceert het liedje dat. Cuomo vond die namen gewoon lekker klinken.

In een vroege demoversie van ‘Buddy Holly’ zong Cuomo trouwens “You look just like Ginger Rogers / I move just like Fred Astaire”. De basis voor de song componeerde hij op een geleend Korg-keyboardje in een poging een newwavenummer te schrijven. “De tekst bedacht ik op het ritme van mijn voetstappen tijdens mijn vele wandelingen over de grasvelden van de studentencampus”, aldus Cuomo.

Maar ‘Buddy Holly’ rolde pas met de spierballen toen Cuomo gruizige gitaren aan de mix toevoegde. Producer Ric Ocasek, bekend van The Cars, vond het te gek. Cuomo twijfelde of hij de song wel op de debuutplaat moest zetten, tot wanhoop van Ocasek. Om de groepsleden te overtuigen hing die de studio vol met post-its waarop ‘WE WANT BUDDY HOLLY’ stond.

Een geniale videoclip deed de rest. Geïnspireerd door het retrosfeertje in de zwart-witclip van ‘In Bloom’ van Nirvana plantte regisseur Spike Jonze de Weezerleden in Arnold’s Drive In-restaurant, een van de decors uit de populaire sitcom Happy Days. De band performt er het liedje, afgewisseld met beeldmateriaal uit de serie. “Toffe clip”, zo liet Cuomo zich nog ontvallen, “alleen hoop ik dat we bij het grote publiek niet bekend zullen blijven als die band van de Happy Days-video”. Oeps!