VTM-programma ‘Ik wil een kind’ komt dan toch niet op tv

“Van bij de start hebben we gezegd dat we een respectvol programma willen maken, samen met de wensouders”, zegt Tine Danschutter, woordvoerster bij VTM. Met het programma wou VTM aandacht besteden aan bewust co-ouderschap. Dat is een gezinsvorm waarbij mensen die een kinderwens hebben, maar er door omstandigheden zelf geen kunnen krijgen, er bewust voor ­kiezen om met twee of meer een kind op de wereld te zetten en op te voeden, zonder dat er sprake is van een romantische relatie tussen de ouders.

“Maar van de ouders die zich hebben aangemeld, hebben de meesten twijfels of ze hun traject voor tv-camera’s willen afleggen. Dat respecteren we, dus vandaar dat het programma er niet komt”, zegt Danschutter.

De Nederlandse Sara Coster, die zelf twee tienerzonen heeft met een homokoppel en al twaalf jaar wensouders begeleidt, vindt het “een integere beslissing van de programmamakers om de kwetsbaarheid van de wensouders te respecteren”. “En toch is het jammer, want de storm aan reacties die uitbrak toen het programma aangekondigd werd, toont dat er nog heel wat werk aan de winkel is om deze gezinsvorm bespreekbaar te maken.”

Meteen nadat VTM het programma in oktober aankondigde, kwam er heel wat kritiek. “Hier draait mijn maag van om”, zei N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys. Vlaams minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle (CD&V) liet weten dat “een kind krijgen nog iets anders is dan een huis kopen of een partner vinden”.

Heel wat obstakels

“Het heeft me verbaasd dat België hier zo in achterloopt”, zegt Coster. “Het is een gezinsvorm die nochtans ook in België al lang bestaat, alleen zijn er nog heel wat obstakels.” Zo kan een kind volgens de wet slechts officieel twee ouders hebben. Een extra ouder bij bewust co-ouderschap geniet op juridisch vlak dus geen enkele bescherming. “In Nederland gaat de regering op advies van een staatscommissie nu kijken om drie tot vier ouders te erkennen en dat in een wettelijk kader te gieten. Daar moet men ook in België werk van maken.”

Volgens Coster kwam de controverse voor een deel door de misvatting dat Ik wil een kind een dating- of matchingprogamma zou worden. “Dt is nooit de bedoeling geweest. Het klopt ook niet dat dit programma een heleboel nieuwe mensen zou overhalen om voor bewust co-ouderschap te kiezen. Nee, dit programma was er voor mensen die die wens al hadden. Zij hadden door dit programma heel wat informatie of advies kunnen krijgen.”

Toch heeft de oproepaflevering van oktober 2021 – mede door de controverse – volgens haar een steen verlegd. “Nu weten heel wat mensen in België tenminste dat deze gezinsvorm bestaat. Dat alleen al is een grote verbetering.”