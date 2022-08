VTM gooit dit najaar ‘greatest hits’ in de strijd voor kijkcijfers: van ‘SOS Piet’ tot ‘Blind getrouwd’

De VTM-zenders mogen dan al hun beste voorjaar ooit achter de rug hebben, het najaar belooft pittig te worden. Het WK-voetbal dreigt immers vanaf half november de kijker massaal naar de concurrentie te lokken. In een poging die volksverhuis te counteren pakken de VTM-zenders de komende maanden uit met hun ‘greatest hits’.

Normaal wordt een WK-voetbal tijdens de zomer gespeeld. Dat is niet alleen beter voor de voetballers zelf en de grote schermen van de plaatselijke horeca, ook de (commerciële) televisiezenders die het zonder voetbalrechten moeten doen zien het graag gebeuren. De zomermaanden kunnen sowieso op beperkte interesse van hun adverteerders rekenen. Wanneer de kijker net dan massaal naar de concurrentie emigreert hoeft dat geen ramp te zijn.

Maar dit jaar is alles anders. Omdat er – op vraag van de plaatselijke oliesjeiks – in het bloedhete Qatar gevoetbald wordt, wijkt het wereldwijde voetbalfeest deze keer uit naar de net iets minder bloedhete wintermaanden. Van half november tot eind december rolt de bal in de woestijn. En laat dat nu net ook de periode zijn waarin televisiezenders graag hun kijkcijfers zien pieken. Omdat het WK integraal bij de VRT te zien is, moet de concurrentie zich zien te wapenen tegen de verwachte kijkersuittocht.

Bij VTM doen ze dat door op zeker te spelen. Het zendschema staat barstensvol programma’s die in het verleden al ruimschoots hun deugdelijkheid bewezen. “Nooit eerder bracht VTM zoveel publiekslievelingen samen in één tv-seizoen”, klinkt het in het persbericht. Met hits als Blind getrouwd, The voice van Vlaanderen, Lego Masters of De code van Coppens wil VTM wat reserve opbouwen om het verlies aan kijkers tijdens het WK te compenseren. Zelfs Piet Huysentruyt wordt van stal gehaald om met een allerlaatste seizoen van SOS Piet het voetbalgeweld te counteren.

Niet blindstaren

Al wil Maarten Janssen, channel manager bij VTM, vooral niet te veel focussen op wat de concurrentie doet. “We mogen ons niet blindstaren op dat WK. Voetbal mag dan wel de belangrijkste bijzaak ter wereld zijn, het blijft wel een bijzaak. Er zijn ook heel veel mensen die geen voetbal kijken. En zelfs voetballiefhebbers willen tijdens zo’n toernooi ook wel eens iets anders zien.”

Door uit te pakken met vertrouwde titels hopen ze bij VTM die kijkers op zoek naar een voetbalalternatief naar hun zenders te lokken. Dat het greatest hits-concept ten koste dreigt te gaan van vernieuwing in het zendschema vindt Janssen een onterechte kritiek. “Bij elk nieuw televisieseizoen wordt telkens op die nieuwigheden gefocust. Maar we weten dat die vernieuwingsdrang bij kijkers lang niet zo groot is. Zij zijn vaak minstens even blij wanneer ze hun vertrouwde programma’s in het zendschema terugvinden.”

Het is ook niet zo dat er dit najaar geen nieuwigheden opduiken. In Wie zoekt die wint bijvoorbeeld laat Jens Dendoncker een gezin een half uur lang zoeken naar de 100.000 euro die hij in biljetten van 100 euro in huis heeft verstopt.

Ook Het jachtseizoen is zo’n nieuwkomer. Het format waarbij drie jagers vier urende tijd krijgen om twee voortvluchtige BV’s bij de lurven te vatten is al jaren een hit op YouTube en maakt nu ook in Vlaanderen de overstap naar tv.

In Out of office mag acteur Bruno Vanden Broecke dan weer debuteren als programmahost. Hij neemt vijf mensen met een burn-out mee naar zorgboerderij De Emiliushoeve waar ze samen met een aantal mensen die daar werken een biowinkel op poten moeten zetten. En dan is er nog De schaal van Pascale, waarin Pascale Naessens en Kürt Rogiers op zoek gaan naar de beste pottenbakker van Vlaanderen.

Ook bij VTM 2 komen een aantal succesnummers terug. Bockie De Repper schuift de voetjes opnieuw onder tafel in het tweede seizoen van Dat eet dan gelukkig zijn. Regi gaat op zoek naar – ondanks de overload aan talentenshows – nog niet ontdekt zangtalent in Regi’s academy. En onder anderen Zuhal Demir, Riadh Bahri en Omar Souidi nemen het tegen elkaar op in BV Darts. Nieuw is dan weer In mijn caravan, waarin reporter Kristof Dewamme op zoek gaat naar verhalen van campingbewoners.

Bankhangen

Veel van die nieuwe – en oude – titels mikken naar goede VTM-traditie op een breed kijkpubliek. Zowat alle titels lenen zich perfect voor een avondje bankhangen met het hele gezin. En dat is precies waar ze bij VTM op hopen. Want waar bij de concurrerende Play-zenders de boodschap nog was dat het klassieke televisiekijken nu definitief dood is, zijn ze daar aan de Medialaan nog niet van overtuigd. Het kijkgedrag mag dan al veranderd zijn, de grote titels van de zender zijn nog steeds programma’s die je graag samen en het liefst ook live bekijkt, klinkt het. Zowel bij VTM als bij kleine broer VTM 2 is het livekijken nog steeds goed voor 60 procent van het kijkvolume.

Wat niet betekent dat er niet wordt ingespeeld op die steeds meer on demand-kijkende consument. Wie liever zelf zijn persoonlijke programmaschema samenstelt, moet op VTM GO zijn. Het streamingplatform dat alle programma’s van de VTM-zender samenbrengt, is ondertussen maandelijks goed voor 17 miljoen views.

Maar het platform is meer dan een online programmabibliotheek. Met een hele reeks nieuwe shorties – speciaal voor online ontwikkelde formats – wil het platform ook jongeren lokken die de weg naar de traditionele televisieprogramma’s niet meer vinden. Op het menu dit najaar staan onder andere een nieuw seizoen van Security Checkers, waarin influencers Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx binnen proberen te raken op zwaarbeveiligde plaatsen of Ik ben Camille, een docureeks over het nieuwste Vlaamse popfenomeen Camille Dhont.