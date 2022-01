VTM doet voorjaarsplanning uit de doeken vol reality, entertainment en spektakel

Het televisieaanbod wordt steeds groter en ononverzichtelijker. Met dank aan streamingdiensten die als paddenstoelen uit de grond blijven schieten. “Dat geeft de kijker de luxe om steeds strenger te selecteren naar welke programma’s hij kijkt”, zegt Maarten Janssen, channelmanager van VTM.

En dus kan je als zender maar beter met programma’s komen die je als kijker moet gezien hebben. Dingen als The Masked Singer bijvoorbeeld. Het Zuid-Koreaanse format ontpopte zich vorig jaar tot een nooit geziene kijkcijferhit en krijgt vanaf vrijdag een vervolg.

Nog in Zuid-Korea vond creatief directeur Davy Parmentier I can see your voice. Een spelprogramma waarin de kandidaten moeten raden of de mensen die ze op het podium zien passeren nu al dan niet over enig zangtalent beschikken. Kortom een show waarvan ze bij VTM hopen dat het de nieuwe hype van dit voorjaar wordt. Ook van De Verraders wordt veel verwacht. Dat televisieformat is losjes gebaseerd op het gezelschapspel De Weerwolven van Wakkerdam. Het programma groeide vorig jaar in Nederland uit tot een kijkcijferhit.

Er wordt de komende maanden ook heel nadrukkelijk gegrabbeld in de schuif van de ­realityprogramma’s. Boer zkt Vrouw en Huis Gemaakt komen terug, De Grote Jobswitch en­ ­Paradijs zoekt Personeel zijn de nieuwkomers van dienst. In dat laatste programma gaat Nathalie Meskens op zoek naar geschikte uitbaters voor een vakantieresort in Zanzibar.

Met De Grote Jobswitch helpt Nora Gharib met behulp van een team experts vijf mensen aan een nieuwe job zonder dat die daar ook maar enige inspraak in hebben. Stuk voor stuk programma’s die, in deze onzekere tijden, garant staan voor een avondje ontspanning, beloven ze bij VTM.

“Entertainment heeft altijd al in ons DNA gezeten”, zegt Janssen. Dat ze ook bij de openbare omroep wat nadrukkelijker die entertainmentkaart willen trekken baart hem dan ook weinig zorgen. “Laat andere zenders maar plannen maken voor ­entertainmentprogramma’s. Wij hebben die nu al in ons schema staan.”

Ondertussen wordt ook aan de kijkers gedacht die nog moeilijk hun weg naar het tradi­tionele televisiescherm vinden. Die – vooral jongere – kijkers blijken vooral geïnteresseerd in zogenaamde mid-form programma’s. Kortere formats die er bij de online kijkers ingaan als zoete koek.

Op het online platform VTM GO worden die voortaan gebundeld in de ‘shorties’-sectie. Daar vind je zaken als Behind the Mask of De Verraders: De Aftocht waarin je een blik achter de schermen van traditionele tv-programma’s krijgt. Maar ook spelprogramma’s als Wist Je Date of Time To Match die op maat van de online kijkers zijn gemaakt.