Nieuws Media

VRT wil gokreclame op haar kanalen aanpakken. Maar dat zal een paar jaar duren

Vanaf volgend jaar zullen steeds minder reclamebanners voor gokwebsites te zien zijn op Sporza.be. Beeld VRT

De openbare omroep gaat de gokreclame op haar kanalen vanaf 2022 afbouwen. Die was al langer een doorn in het oog van verslavingsexperts en in de recentste beheersovereenkomst engageerde de VRT zich om er iets aan te doen. Al zal dat proces pas in 2025 voltooid zijn.