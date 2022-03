VRT speelt nieuwe single van Guido Belcanto niet: ‘Ik durf te vermoeden dat het omwille van de tekst is’

“Ik ben ervan overtuigd dat mijn nieuwe plaat de beste is die ik ooit heb gemaakt”, zegt zanger Guido Belcanto over In de kronkels van mijn geest, het album dat hij in oktober uitbracht. Maar zijn nieuwe single, ‘Voor een man is het geluk van korte duur’, is evenwel niet op de radiozenders van de VRT te horen. Dat berichtte Gazet van Antwerpen dit weekend.

“De redenen zijn me duister, maar ik durf te vermoeden dat het omwille van de tekst is”, vertelt Belcanto aan De Morgen. ‘Voor een man is het geluk van korte duur’, een duet met zangeres Petra Wilhelmina, handelt tenslotte over vroegtijdige zaadlozing. “Er is een nieuwe preutsheid”, vindt Belcanto. “Tien jaar geleden was dit geen probleem geweest, maar nu moet je als kunstenaar voorzichtig zijn: je moet oppassen wat je zegt.” Dat doet Belcanto niet. “Er zijn al genoeg brave en vrijblijvende kunstenaars.”

Bij de VRT ontkent men dat het nummer omwille van de tekst niet te horen is. “We hebben het gedubbelcheckt bij de samenstellers van de playlists, maar er is geen specifieke reden waarom het nummer niet geselecteerd is. Een lied weigeren omwille van de tekst gebeurt enkel als de tekst aanzet tot haat. Dit nummer is gewoonweg niet weerhouden.”

Optreden

Belcanto vindt het “betreurenswaardig”, maar benadrukt dat hij er geen rel van wil maken. “Radiomensen mogen met hun eigen smaak en hun eigen visie hun radiobeleid uitstippelen. Als ik daar niet in pas, het zij zo. Ik merk wel dat radiomensen en journalisten het moeilijk hebben om mij te plaatsen. Er is geen vakje of stroming waarin ik pas. Ik denk dat dat ook goed is. Ik pas me niet aan aan de zeden of normen die op een bepaald moment gelden.”

De zanger vermoedt wel dat de platenverkoop aanzienlijk hoger zou liggen als hij op de radio gedraaid zou worden. “Maar ik lig daar niet wakker van, van mijn commerciële carrière. Ik ben nu weer aan het optreden, en de zalen zitten bomvol. Het geeft een goed gevoel om te beseffen dat je niet afhankelijk bent van het publiek. Het weerzien met mijn fans was zeer emotioneel. En optreden is waarvoor ik op de wereld sta.”