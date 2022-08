VRT schaft regionale ochtendshows af, maar pakt uit met Peter Van de Veire

“Voortaan maakt de strafste radio-dj van Vlaanderen je wakker op de grootste zender van het land”. In het persbericht dat vanavond de wereld in werd gestuurd probeerde de VRT de bittere pil voor de Radio 2-luisteraars te vergulden. Al dertig jaar zijn die het immers gewoon om ‘s morgens op hun favoriete zender te horen wat er in hun buurt zoal leeft. Maar daar komt volgend jaar dus een einde aan.

Dan presenteert Peter Van de Veire tussen 6 en 9 uur een nationale ochtendshow op de zender. Hij maakt de overstap van jongerenzender MNM waar hij begin dit jaar zijn afscheid aankondigde. Maar ook al krijgt de zender er een grote naam bij, de geschiedenis leert dat de beslissing om de regioblokken te schrappen ongetwijfeld op protest zal stuiten. Het is immers niet de eerste keer dat de VRT-directie de regionale ochtendblokken viseert. Zeven jaar geleden werden die al eens uit het schema gehaald, in het kader van een transformatieplan. Toen moesten trouwens ook drie regionale redacties de deuren sluiten. De luisteraars lieten toen massaal van zich horen en ook de raad van bestuur zette druk waarna de directie amper een week na de aankondiging de regioblokken in ere herstelde.

Digitaal versterken

Deze keer hopen ze bij de VRT dat het zo’n vaart niet zal lopen. Niet alleen door uit te pakken met een grote naam als Van de Veire, maar ook door het belang van de regionale berichtgeving te benadrukken. “Regionieuws is onmisbaar", klinkt het. “Drieëntachtig procent van de Vlamingen geeft aan regionieuws te willen. Alleen is de manier waarop ze dat nieuws consumeren veranderd.” Daarom wordt in de toekomst nog meer dan vandaag ingezet op samenwerking met VRT NWS. Het is de bedoeling dat Radio 2 het regionieuws op die site op maat aan gaat bieden. Op VRT NWS kunnen luisteraars heel makkelijk en erg specifiek selecteren welk nieuws uit welke regio hen interesseert. “Regionaal nieuws is een ongelofelijk succes op VRT NWS”, zegt Liesbet Vrieleman, directeur informatie. “Dagelijks lezen meer dan 250.000 mensen de regionale verhalen op de website en in de app van VRT NWS, een cijfer dat blijft stijgen. We zijn blij dat we dat verder kunnen uitbouwen, samen met Radio 2.”

Volgens de directie is het ook een kwestie van efficiënt omgaan met de beperkt beschikbare middelen. “De werkdruk op de regioredacties ligt erg hoog. Dus moeten we keuzes maken. Eén ochtendshow maken die oog heeft voor wat er in de regio’s, Vlaanderen en de wereld gebeurt en leeft, is gewoon efficiënter. Wat ons toelaat om ons regionaal aanbod digitaal te versterken.” De regioberichtgeving verdwijnt ook niet helemaal uit het radioaanbod van Radio 2. Elke weekdag zullen zeven regionale nieuwsbulletins op de zender te horen zijn. Ook het regionale middagprogramma tussen 12 en 13 uur blijft inzoomen op wat er gebeurt in de regio. En daarnaast komt er een extra regionaal aanbod in het weekend, met onder andere aandacht voor toerisme en cultuur.