VRT-journalist Johny Vansevenant mag ondanks pensioenleeftijd blijven werken tijdens verkiezingsjaar

Hij is een vaste waarde in de Wetstraat: al vijfendertig jaar werkt Johny Vansevenant als politiek journalist voor de openbare omroep. Maar aangezien hij vorige maand 65 werd, moet hij vanaf deze maand effectief op pensioen. Op eigen vraag mag Vansevenant toch nog een extra jaar aanblijven om verslag uit te brengen over de verkiezingen in 2024, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Andere pensioengerechtigde schermgezichten moesten na hun 65ste wel verplicht de VRT-deuren achter zich dichttrekken. Zo gaven eerder al Michel Wuyts, Linda De Win, wijlen Martine Tanghe, André Vermeulen en Frank Deboosere aan dat ze gerust nog langer aan de slag waren gebleven.

Lees hier Het afscheidsinterview dat Vansevenant enkele weken geleden gaf aan ‘De Morgen’: ‘Ik moet eerlijk zeggen: een partijleider die zo deloyaal is als Bouchez (MR) heb ik nog nooit meegemaakt’

Toch zijn er dus uitzonderingen op de regel, die onder meer bestaat om jong talent een kans te geven. “Voor een bepaald project is een bepaalde kennis nodig”, reageert VRT-woordvoerder Barbara Callier in De Standaard. De VRT bevestigt dat Vansevenant via interimcontracten of als zelfstandige wel nog kan blijven werken voor de openbare omroep. Die regeling is op zich niet nieuw. Eerder werkte ook Frank Raes na zijn 65ste verjaardag het lopende seizoen van Extra Time af als zelfstandige, wat hij daarna nog twee jaar kon blijven doen voordat Aster Nzeyimana de fakkel overnam.

Toch klinken er kritische stemmen in de coulissen van de VRT. Zo citeren de kranten van Mediahuis een bron binnen de raad van bestuur die vindt dat de omroep zich op “glad ijs” begeeft en dat er duidelijke lijnen getrokken moeten worden.