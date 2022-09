VRT haalt bekritiseerde FIRE-documentaire offline: deelnemer betrokken bij Russisch piramidespel

De documentairereeks ‘FIRE: vroeg op pensioen’ toonde zeven jongeren die de zogenaamde FIRE-levensstijl aanhouden: ‘financial independence, retire early’, ofwel al op jonge leeftijd financieel onafhankelijk worden, om daarna niet meer te moeten werken en vroeg op pensioen te kunnen gaan.

Maar de reeks is nu offline gehaald, meldt de VRT zelf. “Onderzoek van VRT NWS toont aan dat een van de geportretteerden op sociale media mensen rekruteert voor een online platform dat bekend staat als piramidefraude”, zo klinkt het. De 28-jarige Wout Schrijvers woont in Dubai en is naar eigen zeggen multimiljonair en al twee jaar op pensioen. Zonder enige moeite zou hij elke dag 1,4 procent winst maken met “investeringen”.

Medelijden

Dat leek bij het verschijnen van de reeks al te mooi om waar te zijn: financieel expert en economieprofessor Pascal Paepen (KUL) zei eerder “medelijden te hebben” met de man. “Waarschijnlijk beseft hij zelf niet waar hij in verzeild is geraakt. Het is erg dat de openbare omroep hem misbruikt voor een programma. Hij heeft begeleiding nodig, geen podium. Ik vrees dat Wout al zijn geld kwijt is, maar hij heeft het zelf nog niet door. Hij is het slachtoffer, niet de winnaar.”

Paepen had toen al een vermoeden dat Schrijvers in een piramidespel zat. “Dan is hij zowel slachtoffer als dader. Het is jammer dat we zelfs na een documentaire over zijn financiën nog altijd niet weten wat hij precies doet.”

Tot die conclusie is nu ook de VRT gekomen na onderzoek. Volgens Schrijvers is hij actief in het programma ‘The Future Trade (TFT)’. “Dat platform staat algemeen bekend als een illegaal piramidespel van Russische oplichters”, schrijft de VRT. “The Future Trade belooft haar ‘investeerders’ grote winsten via bepaalde beleggingen in buitenlandse valuta en cryptomunten. Maar in werkelijkheid is er van beleggingen waarschijnlijk geen sprake. Eventuele uitbetaalde winsten worden geput uit de inleg van nieuwe aangetrokken investeerders.”

Russische acteurs

Bij The Future Trade wordt een rendement van 1,4 procent per dag beloofd, maar ook en vooral een bonus van 7 tot 10 procent voor wie nieuwe deelnemers aanbrengt. Dat is de typische werkwijze van een piramidespel, dat goed loopt zolang er nieuwe klanten bijkomen, maar daar ook volledig afhankelijk van is. Wanneer er geen nieuwe deelnemers meer bijkomen, valt het hele spel in elkaar, en zijn de oprichters er met al het geld vandoor.

De VRT ontdekte ook dat The Future Trade in werkelijkheid waarschijnlijk door Russische oplichters wordt georganiseerd. Foto's van de ‘bedrijfsleiders’ blijken Russische acteurs te zijn. Ook blijkt Schrijvers gephotoshopte beelden gebruikt te hebben op zijn Instagram-pagina om zijn levensstijl luxueuzer te laten voorkomen dan de werkelijkheid.

‘Nooit bedoeld als educatief programma’

“Met FIRE hebben we getracht een actueel, weliswaar controversieel, fenomeen te portretteren met reële verhalen en mensen”, meldt de VRT nu. “Dat niet elk verhaal in de reeks even geschikt is als te volgen voorbeeld, was voor elke aandachtige kijker duidelijk. FIRE was nooit bedoeld als een educatief programma. Maar omdat de druk aanhoudt om de reeks toch een andere roeping toe te dichten dan bedoeld en omdat hiermee helaas ook het ruime, waardevolle educatieve aanbod van VRT wordt ondergraven, hebben we besloten om de reeks uit het aanbod te halen. De discussie rond FIRE is intussen een weg ingeslagen waar de reeks helemaal geen antwoord wou op bieden en die haar opzet onrecht aandoet.”

De reeks kreeg al van het begin veel kritiek te slikken, omdat het eerder om uitzonderlijke succesverhalen ging dan om doordachte financiële beslissingen. Vooral investeren in cryptomunten prezen sommige deelnemers aan als dé manier om snel rijk te worden. Terwijl FIRE net staat voor zuinig en doordacht leven, niet voor financiële risico’s nemen.

Uiteindelijk zag zelfs de financiële waakhond FSMA zich genoodzaakt om de reeks te veroordelen: “De VRT-reeks FIRE brengt een gevaarlijke en niet-realistische boodschap voor jongeren. Financiële educatie moet hen de goede reflexen over geldzaken aanleren”, klonk het in een tweet.