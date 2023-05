VRT en Streamz gaan samen fictie maken

Al van bij de start van de lokale streamingdienst in 2020 wordt met de VRT onderhandeld over een samenwerking. Maar verder dan een akkoord over een aantal oudere VRT-titels kwam het niet. Nieuwe ficitieprojecten liepen vast op eindeloze discussies over de zogenaamde windows die bepalen wie van de twee partners zo’n nieuwe reeks wanneer en onder welke voorwaarden uit mag zenden.

Ondertussen sloeg de openbare omroep de handen in elkaar met internationale spelers als Netflix en Amazon Prime. Tot frustratie van mediaminister Benjamin Dalle (cd&v), die in de beheersovereenkomst van de VRT net liet opnemen dat de openbare omroep het lokale media-ecosysteem moest versterken.

Die politieke druk en het feit dat ze bij Streamz lokale fictiereeksen niet meer per se maandenlang exclusief in het aanbod willen, heeft nu toch tot een doorbraak geleid. De komende drie jaar willen beide partners jaarlijks minstens twee fictiereeksen maken.

Dit najaar komt met het tweede seizoen van Chantal al een eerste vrucht van die samenwerking op het scherm. Volgend voorjaar volgt dan het derde seizoen van Onder vuur. Ook de VRT-klassiekers op Streamz worden uitgebreid. Oude favorieten zoals F.C. De Kampioenen en Witse worden stelselmatig aangevuld met recentere reeksen zoals Twee Zomers en de originele reeks van Dertigers.