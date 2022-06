VRT-bestuur neemt afscheid van Lynn Wesenbeek en drie anderen, onafhankelijken komen in de plaats

Met de introductie van onafhankelijke experts wil mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) - en met hem de hele Vlaamse regering - het expertiseniveau binnen de raad van bestuur een boost geven. Die raad buigt zich immers over alle strategische beslissingen die de directie van de openbare omroep neemt en moet in een ideale wereld als klankbord voor de CEO dienen. Alleen hebben niet alle politiek benoemde bestuurders voldoende kennis en achtergrond om die rol ook effectief te spelen.

Er reageerden in totaal 136 kandidaten op de oproep die in maart van dit jaar verscheen. Het externe adviesbureau Schelstraete Delacourt Associates stelde een shortlist op van vier voorkeurskandidaten en vier reservekandidaten. De ministerraad van vandaag volgde hun advies en selecteerde de 4 kandidaten die bovenaan het lijstje stonden.

Jo Maes is burgerlijk ingenieur was onder meer actief bij NMBS, Business Architects en Sopra Steria. In 2011 werd hij COO bij Ordina Belux, om vervolgens CEO te worden in 2014. Sinds 2017 is hij Voorzitter van de raad van bestuur.

Joeri Van Den Bergh, mede-oprichter en partner bij InSites Consulting, heeft ruime ervaring als onafhankelijk bestuurder bij onder meer de Ancienne Belgique en Sensoa. Hij schreef ook een aantal boeken over merken, marketing, jonge generaties, marketingcommunicatie en trends.

Zelfstandig consultant Jaqueline Smit deed ervaring op bij Microsoft Nederland en was een tijdlang CEO van de Nederlandse 538 Group. Tot die groep behoren de radiozenders Radio 538, jongerenzender SLAM! FM, SLAM TV en 12 digitale stations. Smit zetelt ook in de raad van bestuur van de VAR, de reclameregie van de VRT.

Marleen Nijsten ten slotte is directeur marketing en new services bij Luminus. Daarvoor bekleedde Nijsten verschillende functies binnen de mediasector. Zo was ze van 1999 tot 2006 bladmanager bij De Tijd en marktonderzoeker bij Concentra Media (1997-1999).

De komst van de experts betekent dat vier andere bestuursleden plaats moeten maken. Zowel cd&d, Open Vld, Vlaams Belang als N-VA moesten een zitje opofferen. Voor Open Vld verdwijnt voormalig VTM-gezicht Lynn Wesenbeek uit de raad. Bij cd&v is dat Marc De Clercq, N-VA neemt afscheid van Charlotte Verhaeghe. Voor Vlaams Belang ruimt Jan Huijbrechts plaats.

De nieuwe raad wordt op 4 juli officieel benoemd.