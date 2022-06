Vroegste demo’s van iconische The Velvet Underground-songs krijgen release

Words & Music, May 1965 wordt het eerste van wat een reeks albums moet worden die het archief van Lou Reed toegankelijk maken voor het publiek. Het gaat om demo’s die Reed opnam met John Cale, met wie hij The Velvet Underground vormde. Reed stuurde de opnames in een aangetekende zending naar zichzelf, om op die manier automatisch het copyright over de songs te krijgen zonder het papierwerk te hoeven invullen, schrijft The Guardian.

Gitarist Sterling Morrison zou zich twee maanden later, in juli 1965, bij de band aansluiten, vooraleer percussionist Maureen Tucker de band in december vervolledigde en de songs hun definitieve vorm kregen. ‘I’m Waiting for the Man’ en ‘Heroin’, twee van de songs uit die periode, verschenen in 1967 op The Velvet Underground & Nico, het legendarische debuutalbum van The Velvet Underground. ‘Pale Blue Eyes’ verscheen in 1969, in een andere versie, op The Velvet Underground. Andere songs, zoals ‘Too Late’ en ‘Buzz Buzz Buzz’ werden nadien nooit meer opgenomen of uitgebracht.

The Velvet Underground splitte in 1973. Lou Reed bouwde een succesvolle solocarrière uit, met klassieke albums als Transformer (1972) en Berlin (1973). Hij overleed in 2013 op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker.