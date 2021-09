Vrij als m, v of x in Thailand. Maar auw, dat Engels

Nadat ik het interview met Lieve Blancquaert las in De Morgen Magazine, wilde ik Let’s Talk About Sex zien. Wat een vrouw, wat een leven. Respect. En dochter Martha lijkt me even interessant – had iedereen maar zo’n kroost om mee te discussiëren over de toestand van de wereld.

In deze aflevering nam de fotografe ons mee naar Bangkok. Veel talk over sex was er niet, wel over transgenders. In Thailand ben je vrij om te zijn wie je bent of om te worden wie je wil zijn, als m, v of x. De toeristische slogan luidt “Go Thai, be free” en de Thai zouden meer dan 20 genderidentiteiten onderscheiden. “How is it working here?”, vroeg Blancquaert aan Sasha, stadsgids en transvrouw, maar verder dan men, women, gay, lesbian, ladyboy en tomboy kwamen we niet. Jammer, ik was benieuwd naar die andere. “Did you had a transition?”, luidde een volgende vraag. Ja, dat willen de mensen nog altijd weten, al is het tegenwoordig onkies daarnaar te vragen, want niet alle transgender personen kiezen voor genderbevestigende chirurgie. En nee, Sasha had niets laten veranderen tussen haar benen.

‘Let’s Talk About Sex.’ Met stadsgids en transvrouw Sasha. Beeld © VRT

Een sex change kan in Bangkok al voor 2.200 euro in de kliniek van dokter Tep. Omdat hij zijn prijzen laag houdt, is hij een held voor lokale transgender personen. “You cannot change his brain”, vertelde de dokter, “so you have to change his body.” Klinkt aannemelijk, al blijft de realiteit rauw. We zagen hem in de nieuwe borsten van een achttienjarige transvrouw knijpen. Ze stonden nog te hoog, dus moest er een strak verband om opdat ze zouden zakken. In de namiddag lagen er uitgesneden teelballen op zijn operatietafel.

Volgens de dokter was Thailand goed voor transgenders omdat de Thai als boeddhisten geen oordeel over anderen vellen, al sprak monnik Chai dat tegen. Boeddhisten geloven namelijk dat transgender personen geboren zijn met een slecht karma omdat ze zich in een vorig leven misdroegen. Vervolgens bezochten we een cabaret met transvrouwen en trokken we naar het enige ziekenhuis dat psychologische hulp biedt aan transgender personen. Ik had vaak het gevoel dat we ongelegen kwamen – hoezo, is dit gesprek nu al gedaan?

Let’s Talk About Sex is niet onverdienstelijk, maar zou Blancquaert iedereen op één dag gesproken hebben? Ze droeg de hele aflevering lang dezelfde outfit. Op het einde was er een blitzbezoek aan een transvrouw-miljardair-diva. “A lot of people is following you”, merkte Blancquaert op. Auw, dat Engels weer. Niet alleen op het hare stond haar. Van mij mochten de gesprekken langer, dieper en vooral in de taal van de gesprekspartners. Om echt bevredigd te geraken moet je soms hulpmiddelen bovenhalen, dat is geen schande. Is er nog een tolk in de zaal?

