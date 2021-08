Vorig jaar redde Arjen Lubach mijn leven

Gunter Van Assche zet de blik op oneindig. Vandaag: Zondag met Lubach.

Zestig sigaretten. De dagelijkse tol van je verslaving, op het diepste punt. “Ikigai”, grijns je onnozel wanneer anderen met afgrijzen notie nemen van dat getal. Voor roken kom jij je bed uit. Geen vuiltje aan de lucht, laat staan in je longen. Dat maak je jezelf al jaren wijs. Zolang je ’s ochtends geen donkerbruine rochels ophoest voor de badkamerspiegel, of rancuneus rook blaast in de mond van een zwangere vrouw, heeft geen kind te lijden onder die neurotische ondeugd.

Zoals een rockster zijn tekortkomingen omzet in troeven, promoveer jij de sigaret tot vaste voorwaarde om het bestaan te beheersen. Om een deadline te tackelen zonder tremor in de vingers. Om die dertiende Duvel van diepgang te voorzien. Om minder snel voor je beurt te spreken, omdat je contemplatief aan een sigaret lurkt. Iederéén wint.

De vaper die je ooit van een liefje cadeau kreeg, veranderde je in een sjokkende stoomlocomotief, maar het duurde niet lang voor je weer vrolijk ontspoorde. Hoe verliefd blikte de nachtwinkelier niet, toen die zijn vaste klant opnieuw aan de deur zag? De tandenrij met bruine stompjes, vermolmde organen of uitgeteerde patiënten, die op groteske manier afgebeeld staan op je XXL-pakje, merk je al lang niet meer op. Zelfs niet wanneer een melodramatische dochter jeremiërend tikt tegen dat plaatje.

Zelfhulpboeken? Pro forma klap je er weleens een open. Meestal zijn ze zo knullig of belerend geschreven, dat je ze geërgerd in een hoek van de kamer pleurt. Bovendien besef je dat de dood democratisch is. Wie niet rookt, zit net zo leuk met sterfelijkheid opgezadeld. Het maakt geen flikker uit, of een fag.

Zo’n hovaardige linkmiegel móét je natuurlijk zijn om vloedgolven teer, nicotine, ammoniak en koolmonoxide tegen je longen te laten stukslaan. Maar de ultieme waarheid kan Paulus vroeg of laat van zijn high horse bliksemen. Bij ons sprak die Hogere Macht bij monde van Arjen Lubach. Zijn tv-programma Zondag met Lubach, ergens op het snijpunt tussen satire en sérieux, namen we sowieso al langer tot ons met een bijbelse devotie. Maar die ene aflevering over de tabaksindustrie (10/11/’19, zie hieronder) spaarden we lafhartig op voor een noodgeval. Toen de lockdown nachtwinkels vorig jaar met een vroeger sluitingsuur opsolferde, stonden wij om 20.03 uur – wéér een deadline gemist – zweterig een paniekaanval te bezweren voor een gesloten deur. Noodgeval!

Diezelfde avond zagen we op YouTube hoe Lubach een item wijdde aan de “sjoemelsigaret” en de nietsontziende lobby van de tabaksindustrie. Het filmpje is even hilarisch als huiveringwekkend. Al lachend spreekt de zot een walgelijke waarheid. Je voelt je achteraf niet alleen een idioot om die orale fixatie. Néé, je voelt je misbruikt. Alsof die minnares in je mondhoek voortdurend ongefilterde leugens vertelde, je oplichtte en manipuleerde. De aandrift om een sigaret op te steken, is sindsdien nooit helemaal verdwenen. Dat gevoel kent élke ex-roker. Maar voor ons volstaat dit kwartiertje Lubach inmiddels al anderhalf jaar als nicotinepleister. We raden het iedere verstokte schoorsteen aan.

Last year the tv saved my life? Ik geloof het. De Messias die rokers bekeert, bestáát alleszins. En hij heet Arjen Lubach.

Alle dertien seizoenen van Zondag met Lubach kun je bekijken op vpro.nl.