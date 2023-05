Voormalige ‘De Morgen’-huisfotograaf stelt tentoon in Gent: ‘Je mag het toeval nooit laten schieten’

De politieke arena, buitenlandse brandhaarden en la Flandre profonde. Het waren de favoriete jachtterreinen van Filip Claus. De voormalige huisfotograaf van De Morgen trekt met een retrospectieve een streep onder zijn gevulde carrière. ‘Ik zie anders dan een gewone mens.’

Filip Claus gniffelt: “Waar is Wally?” Samen met de fotograaf examineren we het rijkelijke en overdadige zwart-witbeeld aan de muur van de Sint-Pietersabdij. Het bruegeliaans tafereel voltrok zich op 23 april 1998 in het federaal parlement. Kindermoordenaar Marc Dutroux is uit de gevangenis ontsnapt, in de Wetstraat heerst blinde paniek. Zenuwachtige politici en parlementaire medewerkers en rondzwervende journalisten: allemaal kijken ze ontredderd naar elkaar. Alles wat Filip Claus zo meesterlijk maakte zit in de foto: oog voor detail, opbouw en compositie die zich welberaden voor het oog ontrollen en het favoriete thema van de fotograaf – de falende mens en het systeem waarin hij ronddoolt.

Donderdag 23 april 1998: de ontsnapping van Marc Dutroux raakt bekend in het federaal parlement met Louis Michel zittend in het midden. Beeld Filip Claus

Het is een van de bekendste beelden van Filip Claus, die meer dan 25 jaar huisfotograaf van De Morgen was. Na zijn ontslag in 2009 zette Claus, 66, zijn werk verder bij andere opdrachtgevers binnen en buiten de mediawereld. De pandemie vervroegde zijn pensionering, zo vertelt hij. “Na mijn ontslag heb ik veel buitenlandse reportages gedaan. Ik was van plan dat verder te zetten. Maar in corona moest ik om gezondheidsredenen extra voorzichtig zijn. Tijdens een reportage in Rwanda in 1995 kreeg ik in een gevangenis bloed in mijn gezicht. Ik hield er hepatitis aan over. Omdat ik niet veel buiten mocht komen hield ik me met deze tentoonstelling bezig.”

Twee jaar was hij verdwaald in een oceaan van beelden uit zijn archief. “Dit is mijn oogst: het einde van een verhaal, het afsluiten van een carrière. Mijn kop zat op den duur zo vol, het is genoeg geweest. Fotojournalistiek is fysiek heel zwaar werk. Ik kan uren staan schilderen, zo noem ik dat, ergens blijven staan tot alle elementen in mijn beeld goed zitten. Maar dat werd steeds moeilijker. Mijn voeten zijn kapotgelopen, ik kreeg last van artrose in mijn handen.”

Gehoorzaam in de zeik

Het is een (kleur)rijke en indrukwekkende oogst geworden. Bijna 120 foto’s hangen in de Sint-Pietersabdij, uitgespreid over twee verdiepingen. Boven, waar het parcours start, ligt de nadruk op zijn portretten en binnenlandse reportages. Die foto’s zijn niet per reeks gegroepeerd, maar chronologisch opgehangen. Zo krijgt de bezoeker de kans om zelf evoluties of verbanden te ontdekken. Beneden krijgen we een inkijk in zijn fotojournalistieke reizen naar buitenlandse conflicthaarden. De fotograaf met het onlosmakelijke mutsje woonde tien dagen in een caravan tussen Joodse kolonisten in de heilige stad Hebron. Hij stond tijdens de Arabische Lente ‘te schilderen’ in Caïro, was op andere sleutelmomenten in Rwanda en Roemenië. “Fotojournalistiek is geschiedenis schrijven. Elke afdruk is een nieuwe pagina in de geschiedenisboeken”, zegt hij.

Door een treinstaking zit Filip De Winter vast op de trein in Mechelen (1990). Beeld Filip Claus

Het bekendst is Filip Claus wellicht van zijn portretten van Belgische politici. De Aalstenaar leek politici altijd te ‘betrappen’ in poses waarin ze gehoorzaam in de zeik werden genomen. Of beter: welberaden op hun plaats gezet. Bert Anciaux in zijn scoutsuniform, Filip Dewinter op de trein naast twee zwarte Afrikanen, Yves Leterme op zijn terras met zijn geit, Pieter De Crem op rollerblades voor een enorm standbeeld van een poedel op de dijk van Knokke of een halfblote Jean-Luc Dehaene in een kleedkamer na een voetbalmatch: voor de lens van Filip Claus werden grote heren kwansuis herleid tot kleine kinderen.

Was het spotten met de politieke macht? “Met het politieke systeem, misschien, ja – ik ben een beetje een anarchist. Maar niet met de politici zelf. Ik spotte niet met mensen, ik heb die lijn nooit overschreden. Noem het Aalsterse humor. Karikaturen zitten in onze volksaard gebakken. Trouwens: De Crem en Dehaene vonden het geweldige foto’s, het portret van Anciaux hing in zijn bureau. (zucht) Nu zouden de meeste van die portretten niet meer kunnen. Politici hebben veel meer controle over hun eigen imago. Ze beslissen zelf wanneer ze hun luchtige kant aan het volk willen tonen.”

Yves Leterme op pantoffels in de tuin van zijn huis met zijn geit . Beeld Filip Claus

Oog(st) heeft ook ruime aandacht voor de straatfotografie van Filip Claus. De zelfverklaarde ‘straatloper’ verbeeldde de bekende ‘Buurtpatrouille’-reportages van zijn collega en vriend Filip Rogiers. Daarvoor gingen reporter en fotojournalist op zoek naar gewone mensen en ware verhalen achter de soundbytes en cijfers van politici en beleidsmakers. Claus portretteerde ook ‘zijn’ Aalst voor een boek en liep in het spoor van heroïnejunks in Gent. Bij elk van de beelden voel je per direct de nabijheid van de fotograaf. “Ik ga altijd dichtbij staan, ik vind dat de mensen moeten weten dat ze gefotografeerd worden. En als ik voel dat ze twijfelen, dan praat ik mezelf en mijn doelwit het beeld in. Ik praat ontzettend makkelijk met mensen.”

Die eigenschap strookt niet met zijn reputatie van notoir nukkige mens, hoewel daar vandaag niets van te merken valt. Tegen jonge journalisten op de krant zeiden ze: “Ai, Claus gaat mee, je hebt de handleiding toch gelezen?” We maakten het twintig jaar geleden zelf mee als stagiair, toen de fotograaf geen zin had in een opdracht over een technoparade in openlucht omdat hij een andere opdracht belangrijker vond, en van begin tot einde dwarslag. Met wederzijds geroep en getier tot gevolg.

Hij herinnert zich de incidentrijke namiddag niet meer. (lachje) “Sorry, het was vast niet persoonlijk bedoeld. Ik was inderdaad niet van de gemakkelijkste, maar wie me kent weet waar dat vandaan komt. Ik ben enorm perfectionistisch. Ik zie overal details. Als ik op straat rondloop, heb ik alles gezien. Ik zie anders dan een gewone mens. Voor mijn vrouw heeft dat voordelen – ik weet bijvoorbeeld altijd waar de autosleutels liggen. (lacht) Maar het kan ook vermoeiend zijn; voor anderen en niet het minst voor mezelf. Ik ben snel overprikkeld en word dan nukkig in situaties waar normaal sociaal gedrag op zijn plaats is. Waarschijnlijk ben je me in die toestand tegengekomen en was er in mijn hoofd geen ruimte voor iets anders.”

Zijn ziekte versterkte zijn chagrijnige kantje. “Door mijn hepatitisbesmetting zag het er op een bepaald moment naar uit dat ik nog maar tien jaar te leven had. Zo’n heftig vooruitzicht verscherpt het leven en verhevigt het gevoel dat je weinig tijd te verliezen hebt.”

Motard tegen een boom

Dat oog voor detail zit in elk beeld op de tentoonstelling. We houden halt aan een verliefd koppeltje in Bredene. Hoe langer we onze blik over het tafereel laten glijden des te meer betekenislagen het krijgt. “Fotografie is dingen combineren in één beeld”, doceert hij. “En alert zijn, altijd en overal, waar je ook bent. Dit beeld zag ik terwijl ik tijdens een verloren moment op de journalist stond te wachten. Je mag het toeval nooit laten schieten. Maak je geen foto, dan verlies je het toeval.”

Een verliefd koppel wachtend op de tram aan een tramhokje in Bredene. Beeld Filip Claus

Dat heeft weleens tot moeilijke discussies geleid, zegt hij. Want: “Wat doe je als een motard tegen een boom kwakt? Maak je een foto of schiet je hem te hulp? Je maakt een foto. Het is jouw taak als persfotograaf, want je bent geen verpleger. In dezelfde categorie: ik heb tijdens een optreden van Prince eens niets anders gedaan dan flauwgevallen bakvisjes optillen en wegbrengen. Tegen dat de drie eerste nummers voorbij waren en de fotografen het strijdperk moesten verlaten had ik nauwelijks iets. Achteraf zei ik: dat doe ik nooit meer.”

Zijn er behalve alert zijn voor het toeval nog zaken die hij aspirant-fotografen op het hart drukt? “Als ik lesgeef is het eerste dat ik mijn studenten zeg: leer kijken in cadrages. Ze moeten uit een totaliteit van beelden dat ene beeld kunnen halen dat interessant is en een verhaal vertelt dat de poppetjes op de foto tot leven wekt. Pas als de poppetjes goed staan, worden het mensen en heb je jouw verhaal.”

“Een landschap is mooi, maar het interesseert mij alleen als er mensen op staan. Ik vraag mijn studenten daarom altijd om een bushokje met wachtende mensen te fotograferen: dat is het moeilijkste wat er is. (denkt na) Ik leer hen ook hoe ze naar het licht moeten kijken. De meeste mensen kijken daar gewoon overheen. En ze moeten hun angst om te fotograferen overwinnen. Dat leer je nergens beter dan op straat. Je moet ontwapenend zijn, je mag niet opvallen, maar je moet er wel stáán – als een statief.”

Instagram en fotojournalistiek

Gevraagd naar zijn inspiratiebronnen buiten de fotografie noemt Claus twee schilders en een tekenaar. Pieter Bruegel de Oude voor zijn detaillisme. En ook “die ene met zijn duivelskoppen, wacht hoe heet hij? Jeroen Bosch!” Enigszins verrassend verder: Nero-tekenaar Marc Sleen, voor zijn rechte lijnen. Zijn andere helden zijn, het kan moeilijk anders, fotografen. “Iedere fotograaf hangt zijn wagon aan een trein met andere fotografen. Ik ben een leerling van Michiel Hendryckx, Paul Van den Abeele, Henri Cartier Bresson en Anton Corbijn.”

Wat ziet hij vandaag wanneer hij kranten en magazines leest? Hoe zit het in dit Instagram- en smartphone-tijdperk, waarin miljoenen mensen de reporter van hun eigen leven denken te zijn, met de fotojournalistiek als chroniqueur van de geschiedenis? Hij vindt het een lastig onderwerp omdat de verleiding groot is om in ‘oudemannengezaag’ te vervallen.

“Ik vind de algemene kwaliteit van onze fotojournalistiek minder interessant dan tien jaar geleden. Als de opbouw van een beeld niet goed zit, dan mis ik iets anders, een eigen verhaal bijvoorbeeld. Hoe dat komt? Ik denk dat alles een beetje samenhangt. Fotografen zijn sneller tevreden, ze worden slechter betaald, krijgen minder tijd. Met de digitale mediarevolutie zijn mensen ook oververzadigd door beelden. Ze zien minder het verschil tussen goede en slechte fotografie. Paul Goossens (de eerste hoofdredacteur van ‘De Morgen’, TP) zei: ‘We moeten de mensen opvoeden met goede fotografie.’ Dat klinkt erg belerend, maar ergens had hij gelijk. Mensen moeten opnieuw leren kijken naar goede fotografie.”

Oog(st) loopt tot 20 augustus in de Sint-Pietersabdij in Gent. Het fotoboek is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts