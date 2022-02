Voormalig radioproducer en schrijver Dree Peremans onverwacht overleden

Peremans zette in Vlaanderen folk op de kaart met zijn eigen folkgroep De Vlier en de radioprogramma’s die hij voor de openbare omroep mocht maken. Hij verzorgde de productie van folkartiesten als Kadril, Dirk Van Esbroeck en Wannes Van de Velde. Daarnaast was hij een fervent schrijver van reisverhalen, met een voorliefde voor Patagonië.

Op Radio 1 was Dree Peremans producer van het bekende middagmagazine ‘Het vermoeden’. Later maakte hij ‘De Groote Boodschap’ over folkmuziek. Zijn meest bekende programma was wellicht ‘Het einde van de wereld’, “een radioreis in tijd en ruimte, van Altamira tot heden, van Ushuaia tot Erps-Kwerps”, dat elf seizoenen lang zondagavonden op Radio 1 vulde met verhalen, sprookjes en muziek uit de wereld die naadloos in elkaar overvloeiden en doorspekt waren met natuurgeluiden.

Friedl’ Lesage, een van de presentatoren van ‘Het einde van de wereld’ reageert op Facebook: “Dree maakte radio vanuit de buik met zijn ziel als enige graadmeter. Hij plukte muziek uit dozen waar niemand naar omkeek, hij vertelde verhalen waar niemand ooit van had gehoord.”