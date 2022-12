‘Voordat de bom valt’: karaktermoord op Vlaanderens grappigste mensen

Inter­view Shannah Zeebroek ‘Als ik naar een wild feestje wil, probeert Tom me niet in het gareel te houden. Maar als ik hem nodig heb, is hij een trouwe hond’ ‘Als ik naar een wild feestje wil, probeert Tom me niet in het gareel te houden. Maar als ik hem nodig heb, is hij een trouwe hond’