‘Voor veel mensen die kunst bezitten, is het zoals het dragen van een tattoo: een statement’

Wat betekent kunst voor u?

“Schilderkunst is voor mij altijd belangrijk geweest; we hebben met ons bedrijf vestigingen in heel wat landen, en ik laat dan niet na om kunst te gaan bekijken.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Ik had een grootvader die landschappen schilderde. Als kind zat ik naast hem, en ik probeerde – niet gehinderd door talent – na te tekenen wat hij tekende. Het is vaak zo dat het vlammetje dat in je jeugd brandt, later, als je tot verstand bent gekomen, kan uitdijen tot een groot vuur.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Veilingen werken met alerts, zo blijf ik op de hoogte van het aanbod. Kopen op veiling maakt nederig, je moet een bepaalde discipline hebben; maar als ik ervan overtuigd ben dat iets een topwerk is, heeft het ‘geen prijs’.”

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“In musea, omdat daar de setting en het licht mooi is. Bij veilingen is men enorm goed geworden in het maken van brochures, waarbij men dan de foto’s van het werk wat pimpt, zoals in een reisbrochure: je ziet vanuit het appartement de zee en het strand, maar niet de autostrade die er net achter loopt.”

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Ik koop alleen uniek werk en dan heel erg in functie van de tentoonstellingen hier, in Het Kunstuur.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Het meest op veiling in absoluut getal, maar daar tref je toch niet de echte toppers aan. Onder privépersonen komt ook veel voor.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Mijn partner in deze is mijn broer. We hebben voortdurend dingen in het vet liggen, zullen we hier op bieden, ja, nee... Thuis aan de muur hangen alleen kindertekeningen. Voor veel mensen die kunst bezitten, is het zoals voor anderen het dragen van een tattoo: een statement.”

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Galerie Oscar De Vos in Sint-Martens-Latem, met wie we heel nauw overleg plegen, en Francis Maere Fine Arts Gallery in Gent, die advies geven over werken en over het achterliggende verhaal.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Dan zou ik een Pieter Bruegel de Oude kopen. In het Kunsthistorisch Museum in Wenen hangen er vijftien – waaronder De seizoenen – die ooit, naar verluidt, ‘cadeau’ zijn gedaan toen de Oostenrijkers hier de plak zwaaiden. Het liefst zou ik ze alle vijftien kopen.”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Valerius De Saedeleer is van mijn geboortestreek (Aalst). Zijn schilderijen doen dromen van een tijd toen alles zoveel mooier was.

“Michaël Borremans is de grootmeester van vandaag. Nergens zag ik zijn oeuvre zo tot zijn recht komen als in het Tel Aviv Museum of Art.

“De stadsgezichten van Pieter Jennes, met mensen in de regen, gekartelde wolken en trieste clowns doen mij aan Jean Brusselmans en Floris Jespers denken.

“Bendt Eyckermans geeft een inkijk in zijn bevreemdende wereld. Handen en voeten zijn een rode draad in zijn werken. Ze zijn fijner dan de grove boerenhanden van Constant Permeke, maar de verwijzing is nooit ver weg.”

