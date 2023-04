Voor een goeie 17.000 euro reist u zoals James Bond (incl. champagne)

Van de postapocalyptische somberheid van The Last of Us tot de glamoureuze bestemmingen van James Bond: de fictieve wereld van televisie en film inspireert steeds meer reizigers. Touroperators spelen er gretig op in.

Set-jetting is het fenomeen al gedoopt, met een woordspeling op ‘jet-setting’. En volgens reisspecialisten zal het de keuze van bestemmingen dit jaar sterk beïnvloeden. Nu het zoekverkeer naar de opnamelocaties van de populairste films en tv-reeksen sterk toeneemt, verwacht men dat dit entertainment de sociale media zal inhalen als belangrijkste inspiratiebron voor reizigers. Dat blijkt ook uit analyses van bijvoorbeeld het onlinereisbedrijf Expedia.

Voor toerismebureaus, touroperators en zelfs film- en tv-productiemaatschappijen is het de kans om hierop in te spelen en reiservaringen aan te bieden voor mensen die zich willen onderdompelen in hun favoriete fictieve wereld. Een van de laatste om dat te doen is de Canadese staat Alberta, dat een kaart samenstelde van opnamelocaties die liefhebbers van The Last of Us kunnen volgen tijdens een roadtrip. De serie werd opgenomen in de provincie.

Met trein door Alpen

Maar misschien is niets zo meeslepend (en extravagant) als een nieuwe reeks James Bond-thematours. Deze omvatten een snelle race over de Theems in dezelfde Sunseeker Superhawk 34-speedboot die in The World Is Not Enough werd gebruikt, een zeiltocht op een vintage jacht langs de Côte d’Azur naar het Casino van Monte-Carlo dat te zien was in GoldenEye en een helikoptervlucht boven de besneeuwde Ötztaler Alpen in Oostenrijk, waar Spectre werd opgenomen. En dat allemaal onder begeleiding van special effects-veteraan Chris Corbould, die aan een vijftiental Bond-films meewerkte.

Mensen voelen zich net zo aangetrokken tot de locaties die ze in de films zien als tot de plots, zegt Tom Marchant. Hij is medeoprichter van Black Tomato, een reisorganisatie met bureaus in New York en Londen die door Bond-filmproducent EON Productions werd aangetrokken om de zestigste verjaardag van de eerste Bond-film Dr. No te vieren. Het doel van de reizen, zegt Marchant, is een ongeëvenaarde onderdompeling aanbieden in de wereld van 007. De prijs? Vanaf 18.500 dollar (17.000 euro) per persoon voor een ervaring van vijf nachten. Wie de volledige twaalfdaagse trip wil meemaken, betaalt maar liefst minstens 73.500 dollar (iets meer dan 67.000 euro).

Veel geld, maar veel reizigers betalen er graag voor. Geïnspireerd door de bucolische heuvels en verheven Alpen in The Sound of Music, de musicalfilm uit 1965 met Julie Andrews in de hoofdrol, was Natalie McDonald, een ondernemer in New York, bereid net geen 12.000 euro te betalen aan Black Tomato om in 2019 een treinreis door Zwitserland te plannen met haar toen twaalfjarige dochter. “Het voelde letterlijk alsof we naar de set werden getransporteerd”, zegt ze, eraan toevoegend dat de herinneringen aan de reis nog lang na hun thuiskomst bleven hangen. “Op zoveel manieren verlengt het de reis in ons onderbewustzijn.”

Het oude theater in Taormina op Sicilië. De locatie wordt gebruikt in de reeks 'The White Lotus'. Beeld Getty Images

Dat verlangen om ondergedompeld te worden in fictieve werelden is ook opgemerkt door streamingbedrijven zoals Netflix, dat zijn aanbod van interactieve (en meer betaalbare) evenementen uitbreidt. Van bals uit het Regency-tijdperk (begin negentiende eeuw) in steden als New York tot het blootleggen van een geheim overheidslaboratorium op een evenement in Los Angeles: mensen krijgen de kans om zich te verkleden en mee te spelen met plotlijnen uit reeksen als Bridgerton (vanaf 59 dollar per persoon) en Stranger Things (vanaf 39 dollar voor een volwassene).

“We willen dat mensen weggaan met het gevoel dat ze echt dit ‘held-moment’ hebben kunnen ervaren binnen een wereld waar ze van houden”, stelt Josh Simon, de vicepresident voor consumentenproducten bij Netflix. Ongeveer 3 miljoen mensen hebben al dergelijke evenementen bijgewoond in zeventien steden. Het streamingplatform plant nog meer zulke ervaringen te koppelen aan series als Squid Game.

Er zijn nog meer bedrijven die er garen bij spinnen. Het Four Seasons in Cap-Ferrat, de locatie van een scène in de Netflix-serie Emily in Paris, biedt een pakket voor vrouwen aan de Franse Rivièra. De tarieven variëren, maar ze kunnen oplopen tot 2.000 euro voor een tweepersoonskamer. Ook in Alberta kennen ze ondertussen het effect. The Last of Us mag dan vertrekken van een negatieve premisse (een schimmel veroorzaakt een pandemie in de wereld), de fans stromen massaal toe naar de locaties van de reeks.

Misschien wel de grootste winnaar van het schermtoerisme is de klifstad Taormina op Sicilië, dat het decor vormt van het succesvolle tweede seizoen van The White Lotus. Een 7.000 euro kostende White Lotus-tour was zo populair dat die al maanden op voorhand hopeloos uitverkocht was, verklaarde Quiiky Travel, een touroperator die mikt op de lgbtq-gemeenschap. Het Four Seasons San Domenico Palace, het hotel waar de reeks zich afspeelt, zag het verkeer naar zijn website na de eerste afleveringen dan weer met 60 procent stijgen. De boekingen liggen dit jaar een pak hoger dan vorig jaar, gaf de hoteleigenaar al aan.

“The White Lotus heeft de zaken een enorme duw in de rug gegeven”, zegt hotelmanager Lorenzo Maraviglia. Hij voegt eraan toe dat de plotse belangstelling na de reeks iets was wat hij nog nooit eerder had meegemaakt. Net als hun fictieve tegenhangers uit de reeks kunnen de hotelgasten ook lokale wijnhuizen bezoeken, op een Vespa door de Siciliaanse straten cruisen en in het restaurant aan een aperitivo nippen. Alleen de onderliggende spanningen, die de reeks net zo goed maakten, zijn niet inbegrepen.

Kostuums en verhalen

Terwijl het nog steeds onduidelijk is wie Daniel Craig zal vervangen – zijn laatste optreden als James Bond was in No Time to Die uit 2021 – krijgen Bond-fans die willen betalen voor een van Black Tomato’s zestig rondleidingen de kans om Bond-kostuums en rekwisieten te bekijken. De verhalen daarbij worden verteld door Meg Simmonds, die verantwoordelijk is voor het Bond-archief.

Wie meer zin heeft in een stevige adrenalinestoot kan in Londeren vechtscènes leren met Lee Morrison, een stuntcoördinator en voormalig stuntdubbel voor Daniel Craig. Een andere optie is om tijdens een diner in Parijs te luisteren naar insiderverhalen van Carole Ashby, de Britse actrice die meespeelde in Octopussy en A View to Kill. Haar korte verschijningen aan de zijde van Roger Moore waren voldoende om van haar een bondgirl te maken.

De Basilica Cisterne in Istanbul, bekend uit de Bond-film 'From Russia With Love' (1963). Beeld Getty Images

Bond-fans kunnen ook genieten van de merken uit de Bond-wereld. Daarbij horen bijvoorbeeld een workshop met Aston Martin, de geliefde auto van de spion, en een privérondleiding in het Franse Ay door de wijngaarden van Bollinger, het favoriete champagnemerk van 007.

En dan is er het meest uitgebreide aanbod van de tour: de twaalf nachten durende reis die ‘The Assignment’ werd gedoopt. Wie 67.500 euro betaalt, begint de reis in Londen en wordt vervolgens meegenomen op een Europese tour van vijf locaties die eindigt in Venetië. Black Tomato kijkt momenteel hoe het een verhaallijn aan die rondreis kan toevoegen. Een verhalende component is mogelijk in ontwikkeling, zegt Tom Marchant, zodat de deelnemers hun eigen Bond-plot kunnen beleven.

Voor Bond-fans met een kleiner budget zijn er andere opties. Rob Woodford, een voormalig taxichauffeur in Groot-Brittannië die rondleidingen verzorgt die gebaseerd zijn op populaire film- en televisieseries, verwacht een druk jaar. Zijn James Bond-tours proberen een element uit de meeste van de 25 Bond-films te bevatten. Dit jaar denkt hij aan een samenwerking met een speedbootbedrijf om de adembenemende scène uit The World Is Not Enough na te spelen. “Zou dat geen goed idee zijn, om Pierce Brosnan na te spelen terwijl hij de Theems afvaart?”, zegt hij. “Je moet jezelf altijd een beetje opnieuw uitvinden.”