‘Voor een boek over Antwerpen is Sint-Niklaas toch iets te veel ‘parking’’: toppers en tegenvallers bij ’t Oneindige Verhaal

Wat zijn momenteel de bestsellers?

“Sint-Niklaas is dit jaar Reynaertstad, en dus worden er allerhande evenementen georganiseerd. Zelf heb ik een monoloog geschreven, Ik Hersinde, waarin de vrouw van de wolf Isengrijn haar versie van het avontuur van de vos geeft. Frits van Oostroms De Reynaert is bij ons dan ook het best verkochte boek.

“Positief vind ik dat de nieuwe van Paolo Cognetti, Antonia, ook goed begint te verkopen. Het heeft een paar weken geduurd en ik vreesde al dat het niets zou worden, want het is geen voor de hand liggend boek. Iemands levensverhaal vertellen aan de hand van brieven, gedichten en foto’s is gewaagd. Dat is iets heel anders dan De acht bergen.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Dat de jeugd steeds meer Engels leest, is al een tijdje geweten. Er zijn zelfs Vlaamse uitgeverijen die daar proberen op in te spelen door zelf ook Engelstalige boeken uit te geven. Zo hebben we hier een hele stapel Engelstalige Lize Spits liggen waar geen kat naar omkijkt. Ergens begrijp ik dat wel. Waarom zou je een Vlaamse schrijfster in een andere taal lezen?

“Wat ik echter merk, en waar ik blij om ben, is dat diezelfde jeugd ook in de richting van Nederlandstalige boeken aan het opschuiven is, al zijn dat nog vaak vertalingen. Tove Ditlevsens Kopenhagentrilogie wordt bijvoorbeeld gretig gekocht door hen, net als de vertaling van John Steinbecks Cannery Row, of Albert Camus. Ik slaag er zelfs regelmatig in om een Tom Lanoye mee naar huis te laten nemen.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Bart De Wevers Over woke deed het hier goed, maar zijn Het verhaal van Antwerpen veel minder. Waarschijnlijk zijn we daarvoor toch te veel de parking.” (lacht)

Naar welk boek kijkt u uit?

“Het meest van al kijk ik uit naar een nieuwe Jaap Robben. Die man schrijft met een ongekende gevoeligheid voor zijn personages en de taal. Wanneer hij iets beschrijft, zie je het tot in de kleinste details voor je. Ik besef natuurlijk dat zijn vorige, Schemerleven, nog geen jaar in de winkel ligt en dat ik dus nog wel even op mijn honger zal blijven zitten. Maar toch, een mens mag hopen en verlangen.”