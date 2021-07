Tien jaar ver in wat amper kan doorgaan voor een carrière moet een mens even dat harnas uit, het zonlicht over baar vlees laten glijden en zich de vraag stellen: “Ben ik op weg naar wie ik wil zijn?” In mijn geval luidde het antwoord: “Dag buurman, hangt u er even een doekje voor?” en schiep ook de rest van het pv amper klaarheid. De waarheid is dat ik allesbehalve ben wie ik op deze leeftijd had willen zijn, maar dat ik oprecht niet weet wat ik had kunnen doen om bij een ander lot uit te komen. Natuurlijk zijn er foute keuzes gemaakt, maar steeds weloverwogen en met de beste intenties. Soms zit het gewoon tegen.

Tegenwoordig is er geen programma meer dat nooit een rubriek in Iedereen beroemd was, en dus vormt ook The American Dream XL daarop geen uitzondering. Het is in essentie een reeks vlogs van vijf jonge Vlamingen die het willen maken in de VS, nabesproken in een Zoom-gesprek. Een monteur volstaat om in 2021 televisie te maken, maar als je het lief blaft, doet de stagiair dat tussen twee koffierondes in ook wel even. In tv-land wordt het voetvolk uitbetaald in valium.

Ik herkende mezelf in de aspiranten. Ook ik ben zo iemand die tot diep in de nacht kon zitten schrijven, een camionette kocht voor de band, en iedere dag baantjes trok om langzaamaan te veranderen van zeezoogdier in iets wat ook aan wal een minimum aan elegantie zou etaleren. Onvermoeibaar in de manie. En met resultaat, zij het nooit voor lang.

Alle begrip dus voor die vijf, al kan ik me niet van de indruk ontdoen dat enkelen onder hen baat zouden kunnen hebben gehad bij iemand die hen een arm om de schouders had geslagen, strak in de ogen had gekeken en gezegd: “Hé, over dat plan van je…” Voor de meeste mensen blijft de American dream toch beperkt tot het elders bedrijven van hun armoede.

Maar de moeder in mij redeneert steeds minder vaak zo. Een leven leid je niet in uittreksels alleen. Doe maar, nu je nog jong bent, voor verwelken is er nog tijd genoeg. In een era waarin middelmaat regeert is talent wel de laatste van je zorgen, en lukt het toch niet, dan teer je een leven lang bij iedere kennismaking op een sterk verhaal. Zorg gewoon dat je veilig bent.

Verrassen doet The American Dream XL niet. Jonge mensen in lege kamers. Kleine succesjes, grote teleurstellingen. Echternach, USA. Maar je ziet de laatste uitlopers van jeugdig enthousiasme en je vraagt je af waar het jouwe is gebleven. Onder dat centimetertje rekeningen misschien, dat je vastgekluisterd houdt aan een stapel stenen niet te ver van die van je moeder, veilig in het zicht. Je bent vierendertig, schrijft een laatste zin om tien voor zes ’s ochtends in het roze licht van wat alweer een hopeloze dag wordt, en droomt weer voort van kommer achter een oceaan.

