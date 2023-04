‘Voor de kunst zie ik graag af’: wereldtop streetart maakt weer muurschilderingen in Oostende

“Sinds kort word ik elke ochtend aangekeken door een prachtig kunstwerk”, vertelt Noëlle Joseph. Haar huis grenst aan een van de twintig reusachtige muurschilderingen van het Crystal Ship-festival. Vanuit haar slaapkamer turen twee vurige ogen door het raam, geschilderd door Joëlle Dubois, een van de vijftien nationale en internationale streetartists van dit jaar.

Een stevige zeewind schudt de schaarlift van Dubois doorheen. Op 20 meter hoogte wankelt en bibbert de Gentse al enkele dagen terwijl ze aan haar muurschildering werkt. “Het is niet altijd even makkelijk werken, maar voor de kunst zie ik graag af.” Dubois is dit jaar een van de weinige Belgen op de artiestenlijst. Dat heeft volgens curator Björn Van Poucke alles te maken met het hoge niveau dat het festival na acht edities haalt. “Natuurlijk loopt er heel wat talent rond in ons land, maar de wereldtop die wij zoeken, komt nu eenmaal vaker uit het buitenland.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

“Dubois haalt dat niveau wel. Normaal schildert ze enkel op kleine canvasjes maar na een intensieve omscholing van drie maanden, staat ze hier met een prachtig werk.” De excentrieke kunstenares klopt al even op de deur van de hedendaagse Belgische kunsttop met haar herkenbare portretten over seksualiteit en vrouwelijkheid. “Die elementen zitten ook nu in mijn muurschildering”, vertelt ze. “Je ziet voorlopig nog een knappe, vrouwelijke figuur, maar daar schilderen we morgen een flinke snor op. Hopelijk doet dat de voorbijgangers nadenken over gender- en geslachtsperceptie. Omdat je niet weet wie of wat dit voorstelt, kan ieder zijn eigen invulling verzinnen.

“Sommige voorbijgangers zullen de afbeelding misschien herkennen; ik stelde ze al eens tentoon in Aken als schilderij. Maar na één dag werd het doek gestolen. Daarom verf ik het nu megagroot op een muur, een dikke middenvinger naar de dief. Nu kan hij het niet meer meenemen.”

Weg van de clichés

De genderfluïde figuur van Dubois past perfect binnen de visie van curator Van Poucke. “Ik zoek naar kunstenaars die creatieve paadjes bewandelen die anderen niet durven te betreden. Een specifieke boodschap, een bijzonder verhaal. Kortom, diepgang. We moeten als kunstvorm echt weg van de clichés, er bestaat al genoeg slechte streetart. Naast kwaliteit wil ik met Crystal Ship ook een mooie variatie aan artiesten brengen. De kunstwereld wordt nog steeds gedomineerd door witte mannen. Vanuit mijn bevoorrechte positie wil ik dat proberen te veranderen. Afkomst en gender spelen dus een belangrijke rol in het selectieproces.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

Een missie waar ook Pat Perry, die enkele straten verder staat te schilderen, zich achter schaart. “We moeten als kunstenaars meewerken aan verandering. Mijn muurschilderingen ondersteunen daarom vaak sociale doelen. Zo maakte ik bijvoorbeeld al kunst voor de Verenigde Naties. Hier in Oostende verf ik een collage van mensen, kleuren, landschappen en stijlen. Er zit een betekenis achter, maar die hou ik liever voor mezelf. Daar gaat het voor mij ook niet om, mijn werken moeten de buurt vooral opfleuren. Wie openbare kunst maakt, moet beseffen dat mensen er jarenlang naar zullen kijken. Een zware druk als je het mij vraagt.”

De Amerikaan houdt duidelijk niet zo van interviews en blijft ietwat nonchalant in zijn verfpotten roeren. “Ik ben hier voor de kunst en mijn collega’s, niet voor aandacht. Alle artiesten eten ’s avonds samen, intussen vormen we een hechte, internationale groep. Kunstenaars uit alle continenten die op zo een kleine ruimte zo vrij kunnen werken, geen wonder dat zoveel wereldtoppers naar Oostende willen komen.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

Een van die wereldtoppers is MOMO, ook een Amerikaan die nog schilderde voor onder andere Facebook en Pepsi. “Je kan en mag kunst eigenlijk niet rangschikken, maar op papier staat MOMO zonder twijfel in de top tien van de wereld”, glundert curator Van Poucke.

“Ik kom uit San Francisco, jullie kust ziet er beduidend grijzer uit dan die van ons”, grapt MOMO. “Mijn muurschilderingen representeren nooit iets specifieks. Ze gaan om een sonorisch gevoel, een prikkeling voor de zintuigen. Vergelijk het met muziek zonder tekst, enkel het ritme en de harmonie dus.

“Normaal had ik een kleine week om mijn muurschildering te maken. Door het slechte weer in Oostende verloor ik al twee dagen. Het zal er dus om spannen, maar het komt wel goed. Zeker na de vele positieve reacties die we al kregen.”

Andere dimensie

Ook de eigenaar van de muur, Lucrèce Demaeght, is tevreden met haar nieuwe voorgevel. “Ik kreeg de vraag of ze de muur van onze loods mochten gebruiken voor het festival. Natuurlijk kon dat, ik ben opgelucht dat MOMO er iets kleurrijks van maakte. Het geeft ons pand meteen een andere dimensie.”

“Zulke positieve reacties van bewoners krijgen we vaak”, vertelt persverantwoordelijke Niels D’Hoedt. “Vorig jaar hadden we een Spaanse artiest die de woning van een oudere dame onder handen nam. Zij sprak enkel West-Vlaams en hij krakkemikkig Engels. Hoewel ze dus niet konden communiceren, aten ze elke avond samen Vlaamse kost aan haar keukentafeltje. Ongeacht hun andere werelden bracht de kunst hen samen. Dat willen we bereiken met Crystal Ship.”

thecrystalship.org