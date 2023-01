Volgens filmmaker Patricio Guzmán, het filmische geweten van Chili, is de toekomst van zijn land hoopvol én vrouwelijk

Al een halve eeuw lang legt de Chileense documentairemaker Patricio Guzmán de gebeurtenissen in zijn land vast. Op zijn 81ste voegt hij er met Mi país imaginario een nieuw hoofdstuk aan toe: een relaas over de protesten die de voorbije jaren leidden tot een kantelpunt. Hij is hoopvol, voor het eerst.

“Een land zonder documentaires is als een familie zonder fotoalbum.” Deze uitspraak van Patricio Guzmán, afkomstig uit een interview met The New York Times uit 2002, vat de levenstaak van de Chileense documentairemaker zo goed samen dat de zin al jaren bovenaan zijn Spaanstalige website (patricioguzman.com) prijkt. Un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías.

Toen het Nederlandse documentairefilmfestival IDFA Guzman in 2019 eerde met een retrospectief, kreeg het programma de volgende titel: De plicht van de herinnering in de films van Patricio Guzmán – Verzet tegen hardnekkige vergetelheid. “Het filmische geweten van Chili”, zo wordt de inmiddels 81-jarige Guzmán ook wel genoemd.

Hij dankt die omschrijvingen aan een oeuvre waarin hij op gloedvolle wijze de Chileense geschiedenis verbeeldt, met de staatsgreep van generaal Augusto Pinochet in 1973 en de tot 1990 durende militaire dictatuur als rode draad. Klassiek is het drieluik La batalla de Chile (1975-1979), een minutieus verslag van de nadagen van president Salvador Allende, gevolgd door Pinochets coup d’état. De reeks kostte zijn cameraman Jorge Müller het leven. Guzmán kon na een korte gevangenschap het land ontvluchten en slaagde erin zijn fameuze trilogie in Cuba te voltooien.

Later zou zijn werk vrijer, associatiever en essayistischer worden. Met Nostalgia for the Light (2010), El botón de nácar (2015) en La cordillera de los sueños (2019) maakte hij recent een nieuwe trilogie over het trauma van de dictatuur, ditmaal door het landschap en zelfs de kosmos aan de nationale geschiedenis te verbinden. Via de blik van astronomen, die in de peilloze diepte van het heelal speuren naar onze geschiedenis, leren de Chilenen (en de rest van de wereld) het heden beter begrijpen.

Met zijn nieuwste documentaire Mi país imaginario (vertaling: mijn denkbeeldige land) keert Guzmán terug naar de energiek verbeelde sociaal-politieke reportage. Die gaat over de volkswoede die in oktober 2019 ontstond toen de prijskaartjes voor trein en metro met 30 pesos werden verhoogd, culminerend in de grootste volksopstand in Chili ooit. Elke denkbare groep, van ouderen die plotseling geen genoegen meer namen met hun halfbakken pensioen tot vrouwen die de patriarchale machocultuur van het land fileerden, ging de straat op voor een betere toekomst.

Toen de protesten een maand bezig waren, bezocht Guzmán het IDFA voor zijn retrospectief. Hij toonde zich verbaasd over de plotselinge eruptie van verzet en kon niet wachten om aan zijn nieuwe documentaire te beginnen. “Na bijna vijftig jaar neoliberalisme, onderdrukking, middelmatigheid en gebrek aan vrijheid had ik deze opstand nooit meer verwacht,” tekende de Volkskrant destijds op uit zijn mond, “maar blijkbaar schuilt er in ieder mens intelligentie, ergens in een klein hoekje.”

Een jaar na dato arriveerde Guzmán vanuit zijn huidige woonplaats Parijs in Chili om het – voornamelijk vrouwelijke – gezicht van het verzet vast te leggen. Dat verzet zit in Mi país imaginario vol hoop en creativiteit. Een betere toekomst ligt hier ogenschijnlijk voor het rapen.

Hij filmde hoe een referendum duidelijk maakte dat 80 procent van de bevolking een nieuwe grondwet wilde, waarmee de huidige neoliberale grondwet uit de tijd van Pinochet diende te worden vervangen. Hij filmde hoe de uitgesproken progressieve en piepjonge presidentskandidaat Gabriel Boric in december 2021 op 35-jarige leeftijd de verkiezingen won van zijn extreemrechtse concurrent. Hoe een jonge en diverse groep mensen de pennen in de inkt doopte om de nieuwe grondwet te schrijven.

Toen Mi país imaginario in mei van vorig jaar op het filmfestival van Cannes in wereldpremière ging en we hem spraken, oogde Guzmán, geflankeerd door twee tolken, voor zijn doen hoopvol. “Wellicht kunnen we binnenkort spreken van echte verandering. We moeten afwachten. Boric heeft tijd nodig.”

De verkiezingsuitslag van 2021 past naadloos in uw betoog: de mensen die op Boric stemden waren ook de mensen die massaal in verzet kwamen. Lag er een scenario klaar voor een andere afloop?

“Nee, ik was er vrij zeker van dat Boric zou winnen. Er is een onomkeerbare beweging in gang gezet. Dát wil ik met mijn documentaire tonen. Uiteraard was de uiteindelijke uitslag ook voor mij een mysterie, maar het was wat mij betreft een verwaarloosbaar mysterie.”

In de documentaire vergelijkt u de ­gewelddadige wijze waarop het leger de demonstranten in 2019 te lijf gaat met de staatsgreep van Pinochet. Maar toen u klaar was met filmen werd de progressieve Boric president en werd een referendum om de grondwet te herschrijven aangenomen. U bent bezorgd én hoopvol?

“Het nietsontziende geweld van de staat, toen en nu, is vergelijkbaar. De tijd waarin het geweld wordt uitgeoefend is totaal anders. Het belangrijkste verschil is dat ditmaal geen traditionele politieke partijen bij het verzet zijn betrokken. Deze beweging is een nieuw fenomeen. Onontgonnen terrein. We weten nauwelijks iets van de mensen die ertoe behoren. Ze zijn bevlogen. Vol vuur. Maar er ontbreekt één gedeelde ideologie. Dat maakt het moeilijk om echte invloed te bewerkstelligen.”

Waarom?

“Deze organische, versplinterde beweging omvormen tot een politieke partij is heel, heel moeilijk. Er is niet één specifieke groep die verandering wil. Tientallen, honderden, dúízenden groepen willen verandering. Niet alleen in de hoofdstad, Santiago, maar ook op het platteland. Het verzet kent geen hiërarchie. De ene groep waant zich niet belangrijker dan de andere. Niemand is de baas. En dat is complex. Wanneer duizenden verschillende groepen verspreid over het hele land verandering willen, is het lastig om écht zaken te veranderen.”

Enkele maanden na het interview, op 4 september van vorig jaar, werd Mi país imaginario genadeloos door de tijd ingehaald. Die dag verwierp maar liefst 62 procent van de bevolking de nieuwe grondwet, waarin onder meer legalisering van abortus, rechten voor lgbtq+’ers, zelfbeschikkingsrecht voor de inheemse bevolking en het recht op huisvesting zijn opgenomen.

“Ik geloof dat de droom hiermee niet verandert”, zei Guzmán daarover tegen de Spaanse tak van de BBC. “Het duurt gewoon wat langer om hem te verwezenlijken.” En: “De droom van een eerlijker en waardiger land is meer aanwezig dan ooit.”

Terug naar mei, naar het optimisme. Guzmán ziet hoe tegenwoordig veel meer dan de afgelopen decennia massaal de straat op wordt gegaan om verandering af te dwingen, van klimaatprotesten tot Black Lives Matter. “Wat ik film is onderdeel van een wereldwijde trend. Ik zie dit als een zeer positieve ontwikkeling. Mensen gaan de straat op omdat ze vastzitten en een uitweg zoeken. De alternatieven zijn vaak een doodlopende weg.”

Kunnen we Chili zien als voorbeeld voor de wereld?

“Un poco. Echt niet veel, hoor.”

Toch maakt u een soort blauwdruk voor volksverzet. Neem het interview met de jonge vrouw die vertelde dat haar oma óók de straat op was gegaan als ze daartoe fysiek in staat was geweest. U laat zien dat iedereen, overal ter wereld, baat heeft bij sociale revolutie.

“Als je het zo bekijkt ben ik het met je eens. Het zou mooi zijn als mijn film mensen op die manier inspireert.”

De camera in uw documentaire zit boven op het geweld. We bevinden ons tussen de rondvliegende molotovcocktails en stenen. Hoe regisseerde u in die chaos?

“Regie komt later, in de montage. Daar is tijd en ruimte om keuzes te maken. Een paar van de gevaarlijkste momenten in de film bestaan uit archiefmateriaal, gemaakt door veelal jonge, zeer dappere mensen die hun beelden vrijwillig aan ons schonken. Andere beelden van de opstand maakten we zelf. Voor onze eigen cameraman (Samuel Lahu, red.) de deur uitging gaf ik hem een aantal instructies – film zo veel mogelijk actie! – maar ik liet hem verder vrij in zijn werk.”

Een fotograaf zei dat ze meer dan anderen in de protesterende massa gevaar liep: ze kon misdragingen van de politie en het leger vastleggen en was daarom een doelwit. Hoe veilig voelde uw crew zich?

“Het was angstaanjagend. Niet alleen voor onze cameramensen, maar ook voor de rest van de crew. We begaven ons in een onduidelijke situatie die elk moment uit de hand kon lopen. Maar dat is inherent aan het vak van documentairemaker. We zijn gewend aan angst en spanning.”

Patricio Guzmán: 'De vrouwen in Chili zijn nou eenmaal veel eloquenter dan mannen. Zo is het altijd geweest.’

U sprak alleen vrouwen die een rol speelden tijdens de revolutie. Waarom?

“We kregen zó veel meer fantastische vrouwen dan mannen voor onze camera dat ik ongeveer halverwege de opnames besloot: dan spreken we vanaf nu alleen nog met vrouwen. We interviewden er zo’n veertig à vijftig in totaal. Daaruit maakten we een selectie voor de film.

“Deze vrouwen vertegenwoordigen in de eerste plaats stuk voor stuk relevante, invloedrijke groepen. Tijdens zijn overwinningsspeech richtte president Boric zich expliciet tot de vrouwen in het land: zonder hen was zijn winst niet mogelijk geweest. Vrouwen zijn de toekomst. En de vrouwen in Chili zijn nou eenmaal veel eloquenter dan mannen. Zo is het altijd geweest.”

