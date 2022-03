Vluchtverhalen en zwevende mensen: de bezienswaardigste expo’s van de week

De oorlog in Oekraïne dwingt miljoenen mensen hun huis te verlaten en naar andere landen te vluchten. Vluchtverhalen in het Red Star Line Museum kan op geen actueler moment komen. De expo brengt verhalen van vluchtelingen die de laatste zeventig jaar naar België kwamen. Verhalen over frustraties en onzekerheden, maar ook over moed en doorzettingsvermogen.

Vluchtverhalen, Red Star Line Museum, vanaf 1 april tot 11 december

Fotoconfrontatie

Werk van Frieke Janssens. Beeld Frieke Janssens

Servaas Van Belle fotografeert verlaten stalletjes in Vlaanderen. Frieke Janssens, bekend van foto’s met de rokende kindjes, ensceneert foto’s van zwevende mensen met de zee op de achtergrond. De combinatie lijkt wat vreemd, met twee fotografen die compleet anders werken, maar beide expo’s zijn nu te zien op Foto Knokke-Heist.

Foto Knokke-Heist, Cultuurcentrum Scharpoord, tot 12 juni

Coronacamera

Expo 'View from My Window'. Beeld rv

De opeenvolgende coronagolven zorgden voor veel menselijk leed, maar gaven ook de creativiteit bij sommigen een duw in de rug. Tijdens de eerste coronagolf twee jaar geleden ontstond zo View from My Window, waarbij mensen vanuit hun raam foto’s namen. Die werden verzameld op een Facebook-pagina, en nu ook in een tentoonstelling.

View from My Window, Atomium Expo, tot 29 mei