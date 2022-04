Vlaanderen krijgt eigen ‘gamehub’

De gamesector doet het steeds beter, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Zo nam het aantal Belgische gamebedrijven tussen 2017 en 2020 toe van 65 tot 84, waarvan het merendeel in Vlaanderen actief is. Ook wereldwijd winnen games aan belang: de afgelopen vier jaar nam de wereldwijde omzet van de gamessector toe met 52 procent tot bijna 180 miljard euro.

Om het potentieel van de Vlaamse gamesector beter te benutten, keurde de Vlaamse regering recent de visienota Level Up Vlaanderen goed. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de lokale gamesector is het vinden van voldoende financiële middelen om projecten te realiseren. Daarom wordt het budget van het Gamefonds van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) fors opgetrokken.

Verder is het de bedoeling om dit jaar nog een Vlaamse gamehub op te richten, een fysieke locatie waar ontwikkelaars kunnen samenwerken en ideeën uitwisselen. Het moet het “kloppend hart” van de Vlaamse gamesector worden. Volgens minister Dalle bewijzen tal van voorbeelden uit het buitenland dat zo’n hub een enorme boost kan geven aan de gamesector.

“De Vlaamse gamesector wordt echt onderschat”, zegt minister Dalle. “Games kunnen een heel belangrijke rol opnemen in onze samenleving, denken we maar aan het onderwijs of aan het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Met deze visienota brengen we de sector naar een hoger niveau.”