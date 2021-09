Vlaamse uitgevers mogen niet langer deelnemen aan thrillerprijs De Gouden Strop

De Gouden Strop, die al 36 jaar bestaat, ziet de media-aandacht tanen. Daarom wil de organisatie er een uitsluitend Nederlandse trofee van maken. Hoofdargument: winnaars van Vlaamse uitgevers genereren in Nederland nauwelijks enige verkoop of media-aandacht . “Dat vinden (…) we ook zonde van de inspanning en de hoeveelheid geld die we jaarlijks in de prijs stoppen”, klinkt het in een brief. De laureaat ontvangt telkens 10.000 euro. Zes Vlaamse auteurs wonnen al eens de toonaangevende prijs: Jef Geeraerts (1986), Bob Mendes (1993, 1997), Johanna Spaey (2005), Bram Dehouck (2010, 2012), Jo Claes (2015) en Dominique Biebau (2020).

De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs is “zeer teleurgesteld” over dit nieuws, zo schrijven ze op hun Facebookpagina: “Deze maatregel is de zoveelste kaakslag voor de Vlaamse misdaadauteurs die ook in eigen land, zowel in de media als bij literaire organisaties en de Vlaamse overheid, absoluut niet de aandacht krijgen die ze verdienen.”

Ook de Vlaamse thrillercoryfee Toni Coppers, meermaals genomineerd voor de Gouden Strop, vindt het “een dieptreurige beslissing”. Hij wordt uitgegeven door het Vlaamse Manteau dat dus niet meer mag meedingen. “Juist op het moment dat Vlaamse (thriller)auteurs meer aandacht beginnen te krijgen in de kranten – van De Telegraaf tot de Volkskrant”, zegt hij. “Of speelt het mee dat Nederlandse thrillerauteurs niet mogen inzenden voor de Hercule Poirotprijs, Vlaanderens enige grote thrillerprijs?” vraagt hij zich af.

Achterpoortje

Overigens kunnen Vlaamse thrillerauteurs via een achterpoortje wel nog hengelen naar de Gouden Strop, als ze publiceren bij een Nederlandse uitgeverij. “Een tikje absurd”, aldus Coppers. “Als je dus als Vlaming bij De Geus of Cargo uitgeeft, kun je hem wel winnen? Er klopt iets niet in hun redenering.”

Ook Rudy Vanschoonbeek van uitgeverij Vrijdag, met onder meer Dominique Biebau in zijn fonds, vindt dat “niet consequent” en “bijna discriminerend”. Vanschoonbeek zegt dat Dominique Biebau, na zijn Gouden Stropwinst voor Russisch voor beginners, wel degelijk veel Nederlandse verkoop én aandacht losmaakte. “We hebben er toen ettelijke duizenden exemplaren meer van verkocht.”