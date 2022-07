‘Vive le vélo’: alles om toch maar geen kenner aan het woord te moeten laten

Heeft Wim De Coninck een maand in een doos gezeten? Opgevouwen tussen zes wanden van karton onder in de laadruimte van een VRT-busje, met één luchtgaatje waarvoor men door een freudiaanse vergetelheid een andere doos heeft geschoven, Wim ertoe nopend zich een weg naar zuurstof te knagen?

Hoe anders kan men de levenslust, de geldingsdrang, de oeverloze palaverzucht van de man verklaren? Hier is iemand aan zijn eigen Shawshank ontsnapt.

De Coninck zal vast een aardige vent zijn, maar wat doet hij in Vive le vélo? Een ex-doelman interview je sowieso al niet, zoiets leidt alleen maar tot reclame op een hemdsboord. Maar omdat hij eens onder een kerktoren drie veteranen uit het wiel heeft gereden, is hij een kenner. Ine Beyen heeft ooit Jeannie Longo aan de horizon zien verdwijnen, maar is op zijn minst prof geweest. Alleen zit zij er ruim een uur als versteend bij.

De enige wiens mening wel iets bijdraagt aan deze Galibier van een programma, op de zeldzame momenten dat De Coninck even moet inademen, is Sep Vanmarcke. Op een gegeven ogenblik stelt Wims sidekick, Karl Vannieuwkerke, de vraag wat een warmteprotocol is. Beyen weet het niet en kijkt hoopvol naar De Coninck. Die weet het ook niet, maar dan met meer woorden. Eindelijk krijgt Karl een ingeving van 300.000 euro: misschien weet Vanmarcke het wel! En inderdaad.

Hém wil ik horen, maar om een of andere reden krijg ik De Conincks Sporza Wielermanager-resultaten op mijn bord, en de vraag of ik Sus ken, Sus, of ik Sus heb zien passeren op sociale media, en dat die een zak asperges veil heeft voor Van Aerts groene trui. Wanneer Sep eindelijk nog eens het woord krijgt, onderbreekt Karl hem om te zeggen dat er een eendje voorbijkomt. Woont David Lynch tegenwoordig in Frankrijk? En als dat zo is, kan iemand hem daar dan alstublieft zo snel mogelijk weghalen?

Tussendoor wordt een soort interviewroulette afgewerkt: een kaartje met daarop een naam wordt uit een hoge hoed getrokken en die persoon krijgt dan de eer te worden ondervraagd door Maarten Vangramberen. Wat is dit voor methode? Vereiste nummer één voor een interview is de zekerheid dat de geïnterviewde iets te vertellen heeft. Gelukkig heeft de ploegarts in kwestie dat: nee, hij drinkt niet en ja, hij eet al eens graag iets. Bedankt. Ben ik nu ook een koerskenner?

Later interviewt Maarten ritwinnaar Magnus Cort Nielsen in een Engels dat te lang in pastis heeft liggen weken: “You didn’t eat already I think eh?” En dan altijd weer die verbazing als er ook buiten Vlaanderen koersliefhebbers blijken te bestaan. En lachen met ’s mans snor.

Het enige opmerkelijke aan dit om onverklaarbare redenen druk bekeken uurtje surplacen was Sammy Neyrincks reportage over terreurslachtoffers die l’Alpe d’Huez overwinnen.

Zonder Vive le vélo had ik nooit geweten hoe dat voelt.

Vive le vélo, dagelijks tussen 21 en 22 uur op Eén.