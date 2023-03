‘Viva la feta’: niemand eert ‘het volmaakte niets’ zo meesterlijk als Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham

“Die kan toch redelijk goed zingen, hé papa?” Mijn dochtertjes begrijpen dat qualitytime een schaars goed is voor hun ouders. Tijdens The Masked Singer laten zij bovengetekende dan ook rustig een boek lezen naast hen in de sofa om slechts nu en dan hun bevindingen af te toetsen aan die van hun mack daddy. “Mja, klopt, Toiletborsteltje zingt er niet naast”, antwoord ik dan niet zonder tegenzin, halfweg De avond is ongemak. “Volgens mij zit Herman Van Molle in dat idiote pak.” Weten zij veel wie dat is.

Dito voor The Greatest Dancer Van Vlaanderen – een excuus voor deze godfather om de weekendbijlagen van de kranten te kunnen doornemen – en voor hersenverlammende crap zoals Gestrand op Honeymoon Island, dat mijn trosje lendenvrucht grinnikend consumeert terwijl pappie op de iPad zijn Spotify-playlists aanvult of heimelijk zit te hinniken bij YouTube-clipjes van Jiskefet. Kijk, ik gun mijn in eenhoornpyjama’s gewurmde hofhouding al dat zuurstokroze gespetter zolang ik hen ongekuiste Roald Dahls mag voorlezen. En zolang ze beloven om het volledige oeuvre van Charles Bukowski én The Beastie Boys voor hun 16de levensjaar uit het hoofd te leren.

Je kunt maar beter wat kieskeurigheid aan de dag leggen wanneer het de ondraaglijke lichtheid van het bestaan betreft, zo maak ik mijn prinsesjes graag diets. Of je beperken tot tv-programma’s die al dan niet achteloos een loopje nemen met voornoemde lichtheid. Misschien liet ik me net daarom de eerste aflevering van een tweede seizoen Viva la feta welgevallen, zijnde de vakantie-avonturen van Jani Kazaltzis en Otto-Jan Ham op het Griekse eiland Sifnos, alwaar kennelijk ook een cameraploeg rondloopt, en de verplichte BV die met het duo mag meehossen van aperitief naar zwembad of strand tot bij mezze, mousaka en ouzo.

Pietjes

Kazaltzis en Ham lieten je op meesterlijke wijze in de waan dat ze maar wat aanklooiden, alsof ze eindelijk eens, na al dat vervelende Vlaamse showbizzgezwoeg, lekker de teugels konden vieren en daarom monkelend dit televisieformat duldden. Je verbeeldde je er een productieploeg met de handen in het haar bij en een hysterische regisseur die tandenknarsend tijd en budget zag vervliegen for fuck’s sake. Yep, Viva la feta eert het volmaakte niets en terloops ook de mascarpone en de crème fraîche waarmee we onze persoonlijkheidsstoornissen en bijbehorend ennui smoren. Op dat vlak bleek de vermakelijke Wim Willaert een droomgast: een idiot savant die aan het einde van de avond iedereen bij zijn pietje neemt. Daarmee refereren we níét aan Willaerts anekdote over zijn allereerste fellatio-ervaring.

Goed gelachen met Otto-Jan Hams perzik-met-tonijnaperitiefhapje, jazeker, evenals met het quasi-verliefde gedol tussen hem en Kazaltzis. “Is dat een koppel, papa?” Tja, was het maar waar.

Viva la feta, elke maandag om 21 uur op Play4.