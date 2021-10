Vitalic: ‘We hebben meer dan ooit nood aan de waanzin van het feest’

Het Rijk der Vrijheid opende nog maar pas zijn poorten en - hey! - daar is die frivole franskiljon van een Vitalic alweer. Met het album DISSIDÆNCE, Episode 1 wil hij een kickstart geven aan het zieltogende nachtleven. ‘We hebben meer dan ooit nood aan de waanzin, aan de anarchie van het feest.’

Pascal Arbez-Nicolas doet zijn artiestennaam weer alle eer aan door het als Vitalic op je vitale organen te hebben gemunt. Op zijn nieuwste plaat DISSIDÆNCE dreunen diepe bassen naar aloude goede gewoonte door je maag, met een liefde voor woeste elektropunk, kitscherige synthpop en donkere disco. De French Touch of onze eigen vaderlandse newbeat vinden net zo makkelijk hun weg naar deze plaat.

Wanneer we hem vragen wie of wat de ultieme inspiratie biedt, werpt Molly zichzelf in zijn schoot, zijn kwispelende en voortdurend om aandacht smekende Cavalier King Charles-spaniël. Ze nestelt zich prompt in zijn schoot. Wie de inmiddels twintig jaar oude clip van ‘Poney Part 1’ zag met trouwe viervoeters die in slow motion door beeld stappen, weet natuurlijk dat Vitalic een hondenmens is. “Molly is er steeds als de kippen bij wanneer ze ergens opwinding hoort”, grinnikt hij.

Trendy huisstijl

Vitalic springt muzikaal graag van de hak op de tak, waarbij hij de vinger wel vaker aan de pols houdt. Na de techno en electro van OK Cowboy en de vlammende disco van Flashmob waagde Arbez zich op elke nieuwe langspeler aan een lichtjes nieuwe, trendy huisstijl. Het tegenvallende Rave Age gaf zelfs onderdak aan verschillende genres, tot dancehall toe. Helaas hing die glad geproducete plaat daarmee als los zand aan elkaar.

Op DISSIDÆNCE maakt hij komaf met dat hitlijsten-vleiende imago. De reputatie als dwarsligger zint hem vandaag meer. Ook in gezinsverband, trouwens. De songtitel ‘Boomer OK’ is een jeu de mots waarmee hij als 45-jarige huisvader vrede neemt met die twijfelachtige geuzennaam, maar tegelijk neemt hij ook de kortzichtigheid van de jonge generatie op de hak. “De jongeren zijn vandaag vaak véél te serieus. Dat hoor je ook aan het gros van de bedroom producers die nu grote sier maken - ik noem geen namen, dat is onbeleefd. (glimlacht) Ik ben van mening dat muziek altijd wel wat humor kan gebruiken. Maar dat is misschien eigen aan mijn generatie.”

“Mijn zoon is negentien en hij noemt me voortdurend boomer. Beledigend bedoeld, alsof mijn mening er niet meer toe doet. (lacht) Dat kan natuurlijk kloppen, maar ik blijf het een tikje ironisch vinden, omdat hij naar dezelfde muziek luistert als ik, toen ik zijn leeftijd had: techno uit de jaren negentig! Vandaar mijn antwoord: boomer ok. Ik mag er wel wezen! We zijn ook allebei dol op ‘Lost Time’, waarin ik ambient bewerk tot een gelukkig ongelukje. (lacht) Die song is ontstaan door te improviseren met een synth en wat gehannes met techno.”

Beetje geil

Zijn laatste clip bij ‘Rave against the System’ geeft dan weer vrije toegang tot een clandestien feestje: lekker vuil, een beetje geil, én hij sluit naadloos aan bij de knaldrang van vandaag. “Die song schreef ik tijdens de lockdown”, vertelt Vitalic. “Ik wilde de woorden pandemie en virus per se vermijden, omdat er niets sexy of opwindend is aan corona. Maar ik kon het onderwerp niet negeren: covid is ongetwijfeld het meest krankzinnige wat ik tijdens mijn twintigjarige carrière heb beleefd. En geloof me maar als ik zeg dat ik best wel wat heb meegemaakt. (grinnikt samenzweerderig) Deze crisis heeft een groot deel van de planeet carrément tot stilstand gebracht. Dat vind ik nog steeds onvoorstelbaar. Zelfs in landen waar er oorlog woedt, zijn er nog steeds feestjes. Maar in een wereld waar een pandemie heerst, werden feestjes onheilig en onveilig.”

“Nous ne nous arrêterons pas, nous ne pouvons pas arrêter!” klinkt het als opgestoken vuist op deze plaat. We stoppen niet, en laten niemand ons een halt toeroepen.“Dit is mijn daad van politiek verzet”, bekent de dj en producer uit Dijon. “Wat me mateloos irriteerde tijdens de crisis, was de politieke respons. Alles wat vaag naar plezier rook, werd gewoonweg verboden. Wie zich wilde verzetten in die eenzame periode, zag zich veroordeeld tot een clandestien circuit. Dat deed deze ouwe boomer dan weer denken aan de illegale feestjes in Frankrijk en Engeland, in de jaren negentig. Die raves van weleer waren onvergetelijk, maar ze waren ook een dikke middelvinger naar de reactionaire oudere generatie.

Pascal Arbez-Nicolas aka Vitalic tijdens een live set op het Nuits Secrètes Festival in het Franse Aulnoye-Aymeries in 2018. Beeld Getty Images

“Vandaag geloof ik dat zo’n dissidente tegenreactie weer nodig is. Natuurlijk waren maatregelen nodig om dat verrekte virus in te dijken, maar de culturele wereld - en ik rangschik het uitgaansleven daar ook onder - bleef veel langer dan nodig in comateuze toestand. Tot op vandaag heeft de situatie zich allerminst hersteld. We droomden van een summer of love in 2021, maar van die heerlijke excessen is haast niets van in huis gekomen. Iedereen bleef dus op zijn honger zitten en raakte gefrustreerd. Hoe noemen ze dat in het Nederlands? Knaldrang?” Hij proeft het woord: “L’urgence d’exploder… Nagel op de kop. La folie est vraiment nécessaire maintenant. Geef ons de waanzin van de nacht terug, de anarchie van het feest.”

DissiDÆnce, Episode 1 is zopas verschenen bij Citizen Records.

Vitalic speelt 11/2 in de Ancienne Belgique, Brussel.