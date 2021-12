Viroloog Marc Van Ranst krijgt gastrol in 'De Buurtpolitie’

“Mijn zoon Milo is grote fan van het programma”, legt Van Ranst uit in de krant. “Vandaar dat het me leuk leek om een aflevering mee te spelen. Hij had de dag van de opnames school en kon daarom niet mee. Hij heeft me achteraf gevraagd of ik enkele handtekeningen had gescoord. Helaas moest ik hem teleurstellen.”

“Ik denk niet dat er een acteervedette aan mij verloren is gegaan”, zegt Van Ranst nog over zijn debuut. “Voor iedere scène hebben we een tweetal takes gedraaid. Geen idee wat dat exact zegt over mijn capaciteiten, maar ik heb me ontzettend geamuseerd. (...) Fijn ook dat ik eens iets vrolijks mag doen op televisie. Als ik de voorbije twee jaar in een tv-studio zat, was dat haast uitsluitend om coronakommer en kwel aan te kondigen.”

Ook schrijver Herman Brusselmans (64) krijgt een rol in de nieuwe reeks van ‘De Buurtpolitie’, dit keer in een ‘VIPS’-versie. De afleveringen zijn vanaf 10 januari te zien op VTM.