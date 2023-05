Vijfde Indiana Jones-film geeft geliefde held een waardig afscheid

Was een vijfde Indiana Jones-film voor ons echt nodig? Nee - aan gereanimeerde eighties-franchises met Harrison Ford is er dezer dagen niet bepaald een gebrek. Maar als er dan toch absoluut nog een sequel moest komen, vijftien jaar na Indiana Jones and the Crystal Skull, dan zijn wij blij dat het deze film is geworden. Indiana Jones and the Dial of Destiny is veel meer dan een zielloze cash grab. Het is een rotentertainend retourtje in de tijd, dat zowaar ook weet te ontroeren.

Dat betekent niet dat regisseur James Mangold (Logan) - dit is de eerste Indy-film zonder Steven Spielberg aan het roer - een vlekkeloos parcours rijdt. The Dial of Destiny begint meteen met een technologische valse noot. Mangold dropt ons in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog, waar de jonge Jones als vanouds met nazi’s (Mads Mikkelsen speelt hun leider met kille precisie) op de vuist gaat, terwijl hij een kostbaar archeologisch object uit hun klauwen probeert te redden. Voor deze spectaculaire openingssequentie werd Harrison Ford digitaal een paar decennia jonger gemaakt: het resultaat is bijna perfect, met de nadruk op bijna. Indy’s huid oogt fris, maar zijn ogen doods.

Phoebe Waller-Bridge en Harrison Ford bij de première van de nieuwe Indiana Jones in Cannes. Beeld Photo News

Ook daarna, wanneer Ford er weer als zijn tachtigjarige zelf uitziet in het New York van 1969, doet de film er nog behoorlijk lang over om echt te enthousiasmeren. De belangrijkste reden? Ford kan logischerwijs minder fysiek stunt- en vliegwerk aan dan voorheen, waardoor Mangold hem het ene na het andere voertuig onder de kont plakt. Maar of dat nu een paard of een tuktuk is, erg afwisselend of inventief wordt het niet.

Fouten rechtgezet

Gelukkig is er de uitstekende tweede helft, waarin Mangold het originele Indiana Jones-gevoel te pakken krijgt. Jones en zijn petekind Helena Shaw (spitant gespeeld door Phoebe Waller-Bridge) jagen op een antieke klok, vervaardigd door Archimedes, die misschien - zeker als ze door ex-nazi’s gebruikt zou worden - desastreuze gevolgen kan hebben. Wanneer het duo hun doel nadert, hangt er authentieke, ouderwetse filmmagie in de lucht. De finale is haast te gek voor woorden, maar ook origineel en nooit belachelijk. Zo zet Mangold de fouten van het behoorlijk onnozele The Crystal Skull grotendeels recht, en schenkt hij Indy - en Ford, die voor de allerlaatste de zweep ter hand neemt - een waardig afscheid.

Tijdreizen staat niet alleen centraal in het verhaal, de hele film is doordrenkt van nostalgie en zelfs melancholie. Er zijn vrolijke knipogen en cameo’s voor de fans, maar ook Indiana Jones zelf blikt terug. Naar de man die hij ooit was, de tijd die is verstreken en de fouten die hij heeft gemaakt. The Dial of Destiny is een heerlijke avonturenfilm die ook op het hart mikt. “Alles doet pijn”, zegt Jones op een bepaald moment, en je voelt zijn woorden in je hele lijf.

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ komt op 28/06 uit in de Belgische zalen.