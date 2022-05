Vijf keerpunten in de zaak Depp-Heard: waarom zíj het opeens gedaan heeft

“Seksistisch, bevooroordeeld en onprofessioneel.” “Schaart zich achter misbruikers voor dollars.” “Ik wou dat ik 0 sterren kon geven!” Sinds dokter Dawn Hughes dinsdag getuigde tegen acteur Johnny Depp, wordt de forensisch psycholoog online bestormd met slechte recensies.

De getuigenis maakt deel uit van de smaad- en lasterzaak die Depp heeft aangespannen tegen zijn ex-vrouw, actrice Amber Heard. Hij eist 50 miljoen dollar schadevergoeding voor een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post, waarin ze zichzelf beschreef als een “publiek figuur die huiselijk geweld vertegenwoordigt”. Volgens Depp heeft het artikel hem filmrollen gekost.

Sinds de zaak op 11 april begon, krijgt die online bijzonder veel aandacht. YouTube en TikTok stromen over met filmpjes en berichten, veelal afkomstig van Depps fans. Volgens hen is het onzin dat Depp zijn vrouw zou hebben mishandeld, en mishandelde zij hem juist. Vijf dieptepunten uit deze onlinecampagne tegen Amber Heard.

1. De petitie

Een petitie om Heard uit de nieuwe aankomende film Aquaman and the Lost Kingdom te halen heeft op change.org drie miljoen handtekeningen gekregen. Heard speelt de rol van de Atlantische prinses Mera naast acteur Jason Momoa, die Aquaman speelt. Ondertekenaars vinden dat de filmindustrie geen platform zou moeten geven aan een ‘bewezen pleger van huiselijk geweld’.

‘Warner Brothers en DC Entertainment moeten Heard uit hun Aquaman 2-filmproject verwijderen. Ze mogen het lijden van Heards slachtoffers niet negeren en mogen iemand die huiselijk geweld pleegt niet verheerlijken’, staat in de beschrijving van de petitie.

Een fan-poster met Emilia Clarke als vervanging voor Amber Heard in de nieuwe ‘Aquaman’-film. Beeld @diamonddead op Instagram

2. De recensie-aanval

Het WebMD-profiel van psycholoog Dawn Hughes stond in de dagen na haar getuigenis vol 1-sterren beoordelingen. Volgens Hughes lijdt Heard aan een posttraumatisch stresssyndroom, en niet aan een persoonlijkheidsstoornis, zoals een andere forensische psycholoog namens het team van Depp verklaarde.

De (nep)recensenten vinden dat ze huiselijk geweld dat door vrouwen tegen mannen gepleegd wordt niet serieus genoeg neemt. Ze noemen haar een bevooroordeelde leugenaar, agressief, onprofessioneel en zelfs evil - “net als Amber”.

Ook op de Google-pagina van de Amerikaanse rechtbank laten Depp-fans negatieve recensies achter. Een van hen zegt: “Ik zal mijn beoordeling pas veranderen als Amber schuldig en Depp onschuldig bevonden wordt!! #freejohnny.”

Inmiddels zijn de recensies van de WebMD-pagina verwijderd.

De recensies op het WebMD-profiel van Dr. Dawn Hughes Beeld WebMD

3. ‘Justice for Johnny’

Op de YouTube-kanalen van onder meer Fox News, Sky News en The Independent is de zaak live te volgen. Daardoor worden de beelden massaal bekeken en gedeeld op sociale media.

Kijkers volgen de zaak als een soap. “Ik kan niet wachten tot ze hier een Netflix-serie van maken!”, tweet iemand. Op TikTok is de hashtag #justiceforjohnnydepp meer dan 7 miljard keer bekeken. De populairste video’s zijn compilaties van Depps meest ‘savage’ (‘wilde’) en ‘hilarische’ momenten in de rechtbank.

Een soundbite waarin Heards advocaat Depp vraagt of hij een ‘mega-pint’ met wijn voor zichzelf inschonk, is ook viraal gegaan. Video’s met de hashtag #megapint hebben 81 miljoen views.

Ook worden er parallellen getrokken tussen Depp en zijn populaire rol in Pirates of the Caribbean: Kapitein Jack Sparrow. Muziek en beelden uit de film worden vermengd met beelden uit de rechtbank en er wordt veel ingezoomd op Depps koele, aanmatigende en geamuseerde gezichtsuitdrukkingen. “Hij is gewoon écht Jack Sparrow!”, zwijmelt een fan.

4. Concealer

Ook make-up merk Milani Cosmetics mengt zich in de online discussie. Het bedrijf publiceerde een TikTok-video waarin het Heards verklaringen over de tijdlijn van de mishandeling lijkt tegen te spreken.

De advocaten van Heard beweerden in hun openingsverklaringen dat de actrice tijdens haar relatie met Depp een concealer van Milani Cosmetics gebruikte om blauwe plekken te verhullen die Depp veroorzaakt zou hebben. Maar, zegt Milani Cosmetics, dat kan helemaal niet. De concealer in kwestie zou namelijk pas in 2017 uitgebracht zijn: een jaar nadat Heard en Depp scheidden.

De Depp-brigade reageert enthousiast: “Ik ga vanaf nu alleen nog Milani dragen!” en: “Kan iemand deze TikTok naar zijn advocaten sturen?” Hoewel de video inmiddels meer dan vijf miljoen views heeft, is de reactie van het merk tot nu toe niet daadwerkelijk in de rechtbank besproken.

TikTok-video van cosmeticamerk Milani Cosmetics Beeld @milanicosmetics op TikTok

5. #ThankYouDior

Modemerk Dior ontvangt online ook veel lof in betrekking tot de zaak Depp-Heard. Depp is al sinds 2015 het gezicht van Dior Sauvage, een van de best verkochte parfums van het merk. Terwijl de meeste commerciële relaties na het artikel van Heard in The Washington Post de banden met de acteur verbraken, blijft Dior nauw met Depp samenwerken.

Depp is te zien op verschillende billboards, tijdschriftcovers en reclames. En recent bracht Dior nog een gelikte reclame uit waarin de acteur de show steelt. Fans veroordelen Disney en Warner Bros om hun keuze om de acteur te laten vallen en danken Dior omdat ze hem blijven steunen. De hashtag #thankyoudior was trending op verschillende platforms.

“Ik heb Dior vandaag een e-mail gestuurd om hen te bedanken voor hun steun aan Johnny Depp”, tweet iemand.